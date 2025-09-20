Mundo

Un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación provocó retrasos en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

El inconveniente fue comunicado por las autoridades aeroportuarias belgas, que indicaron que “solo es posible facturar y embarcar manualmente. El proveedor del servicio está trabajando activamente en el problema e intentando resolverlo lo antes posible”

Guardar
Un ciberataque contra un proveedor
Un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación provocó retrasos en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín (REUTERS)

Un ciberataque contra el proveedor de servicios de facturación y embarque en numerosos aeropuertos europeos provocó este sábado retrasos y cancelaciones en varios puntos del continente, incluidos Bruselas, Berlín y Londres.

El aeropuerto de Bruselas indicó en un comunicado que “en la noche del viernes 19 de septiembre se produjo un ciberataque contra el proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos europeos, incluido el de Bruselas”.

“Esto significa que, por el momento, solo es posible facturar y embarcar manualmente. El proveedor del servicio está trabajando activamente en el problema e intentando resolverlo lo antes posible”, añadió la entidad.

Gente en la terminal 2
Gente en la terminal 2 del aeropuerto de Londres (REUTERS/Isabel Infantes)

La portavoz Ihsane Chioua Lekhli precisó a medios belgas que el ataque obligó a realizar el check-in y el embarque de manera manual y provocó la cancelación de nueve vuelos y retrasos de una hora o más en otros quince. El aeropuerto esperaba la salida de unos 35.000 pasajeros durante la jornada.

“El proveedor de servicios está trabajando activamente en una solución y está intentando resolver el problema lo antes posible”, subrayó. También recomendó a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de acudir al aeropuerto y hacerlo únicamente si la salida estaba confirmada.

En Londres, el aeropuerto de Heathrow señaló en la red social X que “Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen”.

Un avión en el aeropuerto
Un avión en el aeropuerto Heathrow, en Londres (Adobe Stock)

“Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar. Hay personal adicional disponible en las zonas de facturación para ayudar y minimizar las interrupciones”, añadió la administración aeroportuaria.

En Alemania, el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo informó en su página web que “debido a un problema técnico en el proveedor de servicios que opera en Europa, hay mayores tiempos de espera en la facturación”, asegurando que “trabajamos para una solución rápida”.

Por el momento no está claro si el ciberataque ha generado afectaciones en otros aeropuertos del continente, y ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque informático.

(Con información de agencias)

Temas Relacionados

CiberataqueLondresAeropuertoBerlínBruselasHeathrowÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Thomas Greven, politólogo alemán: “El cortafuegos contra la extrema derecha en Europa ya se ha roto”

El referente internacional en análisis de la ultraderecha participa en la Conferencia de la Alianza Progresista de las Américas en Buenos Aires. En diálogo con Infobae comparte su visión sobre el auge global de los movimientos radicales y la posibilidad de revertir su avance

Thomas Greven, politólogo alemán: “El

Rusia lanzó un ataque masivo con 580 drones y 40 misiles contra Ucrania: hay al menos tres muertos y decenas de heridos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky informó que los ataque afectaron Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kyiv, Odesa, Sumy y Kharkiv, impactando infraestructura, áreas residenciales y empresas civiles

Rusia lanzó un ataque masivo

El Gobierno de Estados Unidos planea una venta de armas a Israel valorada en casi 6.000 millones de dólares

El paquete armamentístico incluye helicópteros y vehículos blindados de infantería, pero no se entregaría al Ejército israelí hasta dentro de dos años

El Gobierno de Estados Unidos

Drones ucranianos bombardearon refinerías de petróleo en las regiones rusas de Sarátov y Samara

El ataque ocurre pocos días después de que fuerzas ucranianas golpearan la misma refinería el 16 de septiembre, causando explosiones y un incendio

Drones ucranianos bombardearon refinerías de

Estonia solicitó una reunión de emergencia de la OTAN tras la invasión de cazas rusos en su espacio aéreo

“Una violación de este tipo es totalmente inaceptable”, declaró el primer ministro estonio, Kristen Michal. La Alianza Atlántica informó en Bruselas que podrían realizarse a principios de la próxima semana

Estonia solicitó una reunión de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fallecimiento de Julieta Fierro conmueve

Fallecimiento de Julieta Fierro conmueve a influencers de ciencia en México: así la despidieron

Clima hoy en Perú: temperaturas para Piura este 20 de septiembre

Previsión meteorológica del clima en Arequipa para este 20 de septiembre

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Lima

Clima en Iquitos: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

INFOBAE AMÉRICA
Trump dice que la ofensiva

Trump dice que la ofensiva de Israel contra la ciudad de Gaza "podría resultar en la liberación" de rehenes

Sumar avala el traspaso de competencias migratorias y no tolerará que haya nada que suene racista en la ley PSOE-Junts

Ayuso defiende que ella "no tiene la culpa" de conflicto en Gaza: "Yo no hablo con Netanyahu, no sé quién es ese señor"

Tecnifuego pide mantener la "máxima precaución" con los incendios: "No podemos bajar la guardia"

Los chimpancés ingieren el equivalente a dos copas cada día

ENTRETENIMIENTO

La advertencia de Sophia Loren

La advertencia de Sophia Loren a las jóvenes por las cirugías: “Puedes acabar teniendo peor aspecto del que pensabas que tenías”

Steven Spielberg revivió las anécdotas más insólitas del rodaje de Tiburón a 50 años de su estreno

Los hijos de Robert Redford: muertes, intentos de suicidio y el reto de seguir los pasos de su padre

“Las Muertas”: diferencias clave entre la serie de Netflix y la historia real de Las Poquianchis

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global