Un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación provocó retrasos en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín (REUTERS)

Un ciberataque contra el proveedor de servicios de facturación y embarque en numerosos aeropuertos europeos provocó este sábado retrasos y cancelaciones en varios puntos del continente, incluidos Bruselas, Berlín y Londres.

El aeropuerto de Bruselas indicó en un comunicado que “en la noche del viernes 19 de septiembre se produjo un ciberataque contra el proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos europeos, incluido el de Bruselas”.

“Esto significa que, por el momento, solo es posible facturar y embarcar manualmente. El proveedor del servicio está trabajando activamente en el problema e intentando resolverlo lo antes posible”, añadió la entidad.

Gente en la terminal 2 del aeropuerto de Londres (REUTERS/Isabel Infantes)

La portavoz Ihsane Chioua Lekhli precisó a medios belgas que el ataque obligó a realizar el check-in y el embarque de manera manual y provocó la cancelación de nueve vuelos y retrasos de una hora o más en otros quince. El aeropuerto esperaba la salida de unos 35.000 pasajeros durante la jornada.

“El proveedor de servicios está trabajando activamente en una solución y está intentando resolver el problema lo antes posible”, subrayó. También recomendó a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de acudir al aeropuerto y hacerlo únicamente si la salida estaba confirmada.

En Londres, el aeropuerto de Heathrow señaló en la red social X que “Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen”.

Un avión en el aeropuerto Heathrow, en Londres (Adobe Stock)

“Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar. Hay personal adicional disponible en las zonas de facturación para ayudar y minimizar las interrupciones”, añadió la administración aeroportuaria.

En Alemania, el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo informó en su página web que “debido a un problema técnico en el proveedor de servicios que opera en Europa, hay mayores tiempos de espera en la facturación”, asegurando que “trabajamos para una solución rápida”.

Por el momento no está claro si el ciberataque ha generado afectaciones en otros aeropuertos del continente, y ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque informático.

(Con información de agencias)