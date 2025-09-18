Polonia apuesta por la experiencia ucraniana tras la incursión de drones rusos en su territorio

Uagente de policía polaco junto a los restos de un vehículo aéreo no tripulado (UAV), después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco durante un ataque a Ucrania y algunos fueran derribados por Polonia, en Czesniki, Polonia (Polsat News via REUTERS/)

Polonia está aprovechando la experiencia de Ucrania en la guerra con drones, estableciendo programas conjuntos de entrenamiento militar y proyectos de fabricación, anunciaron el jueves funcionarios de Varsovia y Kiev, poco más de una semana después de que drones rusos ingresaron al espacio aéreo polaco y expusieron la vulnerabilidad de la OTAN a una nueva generación de drones.

Los drones utilizados para defensa y ataque han tomado un papel central en el campo de batalla en los más de tres años desde que Rusia invadió Ucrania, transformando la forma en que se libran las guerras, y los países están ansiosos por dominar una tecnología de combate nueva y en rápido desarrollo.

El ministro ucraniano de Defensa, Denys Shmyhal, dijo que él y su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, firmaron un memorando para crear un grupo de trabajo conjunto para sistemas no tripulados.

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, dijo el jueves en Varsovia que anoche hubo “actividad incrementada de drones bielorrusos y rusos que intentaron cruzar al espacio aéreo polaco”. Ninguno de los drones lo logró, pero dijo que la frontera permanecerá cerrada hasta que Polonia esté segura de que no habrá más provocaciones.

Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas están contraatacando un avance ruso de 18 meses en la línea del frente en Donetsk que busca completar la captura de Moscú de toda la región oriental y ha logrado avances lentos sobre el campo abierto.

Agentes de defensa territorial retiran los restos del techo destruido de una vivienda, después de que drones rusos violara el espacio aéreo de Polonia en un ataque contra Ucrania, en Wyryki, cerca de Lublin, Polonia, el jueves 11 de septiembre de 2025 (AP Foto/Czarek Sokolowski)

La reciente contraofensiva de Ucrania en Donetsk ha recuperado alrededor de 160 kilómetros cuadrados y siete asentamientos, con casi 100 rusos capturados, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el jueves después de una visita a la zona.

Ucrania está en desventaja frente al ejército ruso. Rusia tiene más de 700.000 soldados en la línea del frente ahora, dijo el presidente ruso Vladímir Putin el jueves en una reunión con líderes de los partidos políticos de su país.

Los vecinos probarán conjuntamente nuevos métodos de interceptación de drones, intercambiarán experiencia militar en el campo de la guerra con drones y trabajarán para asegurar una mayor compatibilidad entre las fuerzas armadas ucranianas y polacas, escribió Shmyhal en Telegram.

La incursión rusa de la semana pasada, que provocó que la OTAN enviara aviones de combate para derribar los drones, aumentó las tensiones en Europa del Este. La guerra entre Rusia y Ucrania ha continuado a pesar de meses de esfuerzos de Estados Unidos para detenerla, incluyendo una reunión cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska.

La OTAN anunció que estaba fortaleciendo su postura defensiva en su flanco oriental que limita con Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Moscú, mientras tanto, exhibió su poder militar convencional y nuclear en ejercicios con Bielorrusia, planificados con mucho tiempo de antelación, que alimentaron las preocupaciones occidentales sobre las intenciones de Rusia.

FOTO DE ARCHIVO. Un oficial de policía permanece abajo mientras los bomberos trabajan en el techo destruido de una casa, después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco durante un ataque a Ucrania, siendo algunos derribados por Polonia con el respaldo de sus aliados de la OTAN, en Wyryki, voivodía de Lublin, Polonia. 10 de septiembre de 2025 (REUTERS/Kacper Pempel)

Los ministros ucraniano y polaco también firmaron en Kiev un acuerdo para estrechar su cooperación en defensa.

“Estamos llevando nuestra cooperación en seguridad a un nuevo nivel en respuesta al terror ruso, que amenaza a Ucrania y a otros países europeos”, dijo Shmyhal.

Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron o bloquearon 48 de los 75 drones rusos lanzados contra el país durante la noche, informó la fuerza aérea el jueves.

La infraestructura ferroviaria volvió a sufrir impactos, dentro de un patrón reciente de ataques.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el miércoles que los ataques a la infraestructura energética y ferroviaria están destinados a interrumpir las líneas de suministro y crear tensión social.

Ucrania ha desarrollado drones y misiles de largo alcance que buscan llevar la batalla a Rusia en lugar de solo defenderse de la invasión.

Dos drones ucranianos atacaron la refinería de petróleo neftekhim Salavat, propiedad de Gazprom, en Bashkortostán, provocando un incendio, dijo el gobernador Radiy Khabirov el jueves. No hubo víctimas, dijo.

El objetivo estaba a más de 1.000 kilómetros de Ucrania.

Un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó a The Associated Press el ataque a la refinería.

Los drones atacaron la unidad principal de refinado de petróleo en el complejo y se desató un gran incendio, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato.

Ucrania ha apuntado cada vez más a las refinerías de Rusia. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, con ingresos del sector cruciales para su esfuerzo bélico. Los continuados ataques con drones ucranianos, así como un aumento estacional de la demanda, han provocado recientemente escasez en las estaciones de servicio.

(Con información de AP)