Conoce las enfermedades que previenes si todos los días consumes verduras verdes

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Consumir verduras verdes todos los días reduce hasta en 30% el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, según lo que la evidencia acumulada en nutrición muestra de forma consistente. Espinaca, kale, brócoli, acelga, lechuga y chile verde tienen en común una densidad de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que pocas categorías de alimentos igualan, y sus efectos se observan en órganos tan distintos como el corazón, el cerebro, los intestinos y los huesos.

Comer 100 gramos de verduras de hoja verde al día —el equivalente a poco más de una taza— se asocia con una reducción de 25% en el riesgo de muerte por enfermedad coronaria y por derrame cerebral. El dato ilustra por qué este grupo de alimentos ocupa un lugar central en cualquier dieta orientada a la prevención.

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Las verduras verdes protegen el corazón y bajan la presión arterial

Vapor emerge de una sartén con brócoli salteado y ajo picado sobre una estufa de gas, destacando la preparación de una comida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo detrás del beneficio cardiovascular está bien documentado: las verduras verdes contienen nitratos naturales que relajan los vasos sanguíneos, mejoran la circulación y reducen la presión arterial sin necesidad de medicamentos. El brócoli, la espinaca y la acelga concentran especialmente estos compuestos.

La vitamina K1, presente en cantidades muy altas en la espinaca cocida, contribuye a la salud arterial y al metabolismo óseo. Una taza de espinaca cocida aporta más de 1,000% del requerimiento diario de esta vitamina, con apenas 40 calorías.

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Comer verduras verdes a diario aleja la diabetes tipo 2 y el cáncer de colon

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El chile verde contiene ácidos fenólicos que reducen el riesgo de diabetes y protegen la piel del daño celular. La fibra presente en todo el grupo regula los niveles de glucosa en sangre al ralentizar la absorción de azúcares, lo que disminuye los picos de insulina después de cada comida.

En cuanto al cáncer, consumir entre 40 y 60 gramos diarios de verduras crucíferas —media taza de brócoli— reduce casi 20% el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Los compuestos antioxidantes de estas verduras, entre ellos el betacaroteno, la luteína y la zeaxantina, frenan la oxidación celular que está en el origen de varios tipos de tumores.

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El kale y la espinaca frenan el deterioro cognitivo

Una variada selección de verduras frescas de hoja verde, que incluye kale, acelga, espinacas y otras, se exhibe en una caja de madera bajo un toldo en un mercado al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes comen una porción de verduras de hoja verde al día presentan un envejecimiento cognitivo equivalente al de una persona 11 años más joven que alguien que no las consume. El efecto se atribuye a la luteína, un antioxidante que el kale concentra en grandes cantidades y que protege las neuronas del daño inflamatorio.

El folato, también abundante en este grupo, participa en la reparación del ADN y en la producción de nuevas células. Su déficit se asocia con mayor riesgo de deterioro mental y, en mujeres embarazadas, con malformaciones en el sistema nervioso del feto.

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La fibra de las verduras verdes cuida el intestino y ayuda a controlar el peso

La fibra de las verduras verdes alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino, favorece el tránsito intestinal y reduce el colesterol. Una microbiota intestinal diversa y equilibrada se vincula con menor inflamación sistémica, mejor respuesta inmune y menor riesgo de enfermedades metabólicas.

Al ser alimentos de baja densidad calórica y alto volumen, las verduras verdes generan sensación de saciedad sin aportar exceso de calorías. Este efecto las convierte en una herramienta directa para quienes buscan controlar su peso sin recurrir a dietas restrictivas.

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La luteína del kale previene enfermedades oculares y osteoporosis

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La luteína presente en el kale no solo protege el cerebro: también reduce el riesgo de cataratas, daño ocular por diabetes y degeneración macular. El calcio y el magnesio de las verduras de hoja verde contribuyen a la densidad ósea y disminuyen la probabilidad de desarrollar osteoporosis con el paso de los años.

Consumir 800 gramos de frutas y verduras combinadas al día eleva la reducción de riesgo de enfermedades crónicas hasta casi 30%, frente al 13% que se obtiene con 200 gramos diarios. La diferencia entre ambas cifras muestra que la cantidad consumida tiene un efecto directo y proporcional sobre la salud.

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