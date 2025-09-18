Mundo

Autoridades polacas detectaron un nuevo incremento en la actividad de drones rusos y bielorrusos

El Ministerio del Interior confirmó nuevos intentos de drones de acceder al espacio aéreo nacional y subrayó que la frontera con Bielorrusia solo reabrirá cuando esté garantizada la seguridad

Guardar
Un dron que lleva una
Un dron que lleva una bomba vuela durante una operación militar conjunta de Rusia y Bielorrusia. (AP Foto/Pavel Bednyakov)

El Gobierno de Polonia ha confirmado este jueves nuevos intentos de drones rusos por acceder a su espacio aéreo durante la pasada noche, después de la incursión a gran escala de la semana pasada, que llevó a la OTAN a reforzar su flanco oriental.

El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, ha informado de que las autoridades fronterizas observaron un aumento de los intentos de drones rusos y bielorrusos por cruzar al espacio aéreo polaco, recoge la agencia estatal PAP.

“La situación en la frontera polaco-bielorrusa es muy tensa”, ha dicho el ministro en una sesión informativa, desde la que ha reiterado que esta frontera permanecerá cerrada hasta que las autoridades certifiquen que es seguro reabrirla.

La frontera que separa Polonia y Bielorrusia permanece cerrada desde el 11 de septiembre debido a los ejercicios militares conjuntos de Minsk y Moscú que comenzaron un día después y que concluyeron este martes. El tráfico terrestre también permanece cerrado hasta nuevo aviso.

Polonia está aprovechando la experiencia de Ucrania en la guerra con drones, estableciendo programas conjuntos de entrenamiento militar y proyectos de fabricación, anunciaron el jueves funcionarios de Varsovia y Kiev, poco más de una semana después de que drones rusos ingresaron al espacio aéreo polaco y expusieron la vulnerabilidad de la OTAN a una nueva generación de drones.

Los drones utilizados para defensa y ataque han tomado un papel central en el campo de batalla en los más de tres años desde que Rusia invadió Ucrania, transformando la forma en que se libran las guerras, y los países están ansiosos por dominar una tecnología de combate nueva y en rápido desarrollo.

El ministro ucraniano de Defensa, Denys Shmyhal, dijo que él y su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, firmaron un memorando para crear un grupo de trabajo conjunto para sistemas no tripulados.

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, dijo el jueves en Varsovia que anoche hubo “actividad incrementada de drones bielorrusos y rusos que intentaron cruzar al espacio aéreo polaco”. Ninguno de los drones lo logró, pero dijo que la frontera permanecerá cerrada hasta que Polonia esté segura de que no habrá más provocaciones.

El viceprimer ministro y ministro
El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, la ministra de Educación, Barbara Nowacka, el recién nombrado ministro del Interior y Administración de Polonia, Marcin Kierwinski, y la recién nombrada ministra de Salud de Polonia, Jolanta Sobieranska-Grenda, asisten a un anuncio de reorganización gubernamental en Varsovia, Polonia. REUTERS/Kuba Stezycki

Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas están contraatacando un avance ruso de 18 meses en la línea del frente en Donetsk que busca completar la captura de Moscú de toda la región oriental y ha logrado avances lentos sobre el campo abierto.

La reciente contraofensiva de Ucrania en Donetsk ha recuperado alrededor de 160 kilómetros cuadrados (60 millas cuadradas) de tierra y siete asentamientos, con casi 100 rusos capturados, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelensky el jueves después de una visita a la zona.

Ucrania está en desventaja frente al ejército ruso. Rusia tiene más de 700.000 soldados en la línea del frente ahora, dijo el presidente ruso Vladímir Putin el jueves en una reunión con líderes de los partidos políticos de su país.

Los vecinos probarán conjuntamente nuevos métodos de interceptación de drones, intercambiarán experiencia militar en el campo de la guerra con drones y trabajarán para asegurar una mayor compatibilidad entre las fuerzas armadas ucranianas y polacas, escribió Shmyhal en Telegram.

La incursión rusa de la semana pasada, que provocó que la OTAN enviara aviones de combate para derribar los drones, aumentó las tensiones en Europa del Este. La guerra entre Rusia y Ucrania ha continuado a pesar de meses de esfuerzos de Estados Unidos para detenerla, incluyendo una reunión cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska.

La OTAN anunció que estaba fortaleciendo su postura defensiva en su flanco oriental que limita con Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Moscú, mientras tanto, exhibió su poder militar convencional y nuclear en ejercicios con Bielorrusia planificados con mucho tiempo de antelación, que alimentaron las preocupaciones occidentales sobre las intenciones de Rusia.

Los ministros ucraniano y polaco también firmaron en Kiev un acuerdo para estrechar su cooperación en defensa.

“Estamos llevando nuestra cooperación en seguridad a un nuevo nivel en respuesta al terror ruso, que amenaza a Ucrania y a otros países europeos”, dijo Shmyhal.

Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron o bloquearon 48 de los 75 drones rusos lanzados contra el país durante la noche, informó la fuerza aérea el jueves.

La infraestructura ferroviaria volvió a sufrir impactos, dentro de un patrón reciente de ataques.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo el miércoles que los ataques a la infraestructura energética y ferroviaria están destinados a interrumpir las líneas de suministro y crear tensión social.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ucrania ha desarrollado drones y misiles de largo alcance que buscan llevar la batalla a Rusia en lugar de solo defenderse de la invasión.

Dos drones ucranianos atacaron la refinería de petróleo neftekhim Salavat, propiedad de la compañía estatal de petróleo Gazprom, en la república rusa de Bashkortostán, provocando un incendio, dijo el gobernador Radiy Khabirov el jueves. No hubo víctimas, dijo.

El objetivo estaba a más de 1.000 kilómetros (600 millas) de Ucrania.

Un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó a The Associated Press el ataque a la refinería.

Los drones atacaron la unidad principal de refinado de petróleo en el complejo y se desató un gran incendio, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre la operación.

Ucrania ha apuntado cada vez más a las refinerías de Rusia. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, con ingresos del sector cruciales para su esfuerzo bélico. Los continuados ataques con drones ucranianos, así como un aumento estacional de la demanda, han provocado recientemente escasez en las estaciones de servicio.

(Con información de Europa Press y AP)

Temas Relacionados

PoloniaGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Taiwán presentó su primer misil producido en conjunto con una compañía de Estados Unidos

El misil Barracuda-500 marca un nuevo nivel de colaboración entre Taipéi y Washington, en medio de la creciente presión militar china sobre la isla

Taiwán presentó su primer misil

¿Quién construyó Stonehenge y para qué?

Descubrir los secretos de este sitio prehistórico revela la ingeniería, los desplazamientos, la cooperación y los rituales de las primeras comunidades agrícolas de Europa

¿Quién construyó Stonehenge y para

Cómo es Windfield House, la mansión en la que Trump y otros presidentes se alojan cuando visitan Reino Unido

Residencia oficial del embajador de Estados Unidos, Winfield House es un enclave estratégico en el centro de Londres, conocido por su exclusividad, estricta seguridad y su papel clave en eventos diplomáticos de alto nivel

Cómo es Windfield House, la

El conductor de un camión con ayuda humanitaria para Gaza mató a dos israelíes en la frontera con Jordania

El servicio de emergencias israelí Magem David Adom confirmó que el atacante fue “neutralizado” en el lugar

El conductor de un camión

El nuevo motor de iones que podría revolucionar la limpieza de basura espacial

Limpiar la órbita terrestre representa un desafío creciente, pero una innovadora tecnología japonesa propone aprovechar el impulso de motores de iones para despejar el espacio de manera efectiva y segura

El nuevo motor de iones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crimen en la Huasteca Potosina:

Crimen en la Huasteca Potosina: una herida mortal, prisión preventiva y la investigación en busca justicia

Feminista le explicó la diferencia a Petro entre machista y misógino luego de su comentario a la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos

Ricardo Monreal está en buró de crédito: “debo confesarlo con humildad”

La Rioja lanzó su propio “Previaje”, pero con Chachos: cómo funcionará el programa

24 horas disponible, inseguridad, presiones y comisiones abusivas: la explotación de las prostitutas en el sureste español

INFOBAE AMÉRICA
Apelación mantiene la sanción de

Apelación mantiene la sanción de un partido a Huijsen

Ingeniero de Caminos pide en el Senado "priorizar" presas y desvíos en Valencia tras la dana y "acortar plazos"

Ana Obregón responde alto y claro: "Sé mucho sobre Mar Flores"

VÍDEO: Rosell y Bartomeu defienden que el contrato con Negreira fue heredado y que asesoraba al club

El Gobierno de Brasil afirma que la Justicia "tiene la última palabra" sobre la de amnistía

ENTRETENIMIENTO

Nuevos detalles sobre el caso

Nuevos detalles sobre el caso D4vd: la policía de Los Ángeles allanó una vivienda en Hollywood Hills

Justin Bieber hizo historia como el artista mejor pagado de Coachella: esta es la cifra que recibirá

Un tatuaje y una canción: las conexiones entre el cantante D4vd y la adolescente hallada en su Tesla

Quién es D4vd, el cantante viral en TikTok que ha sido vinculado a un perturbador hallazgo de restos humanos

Charlie Sheen confesó el inesperado origen de su crisis en Two and a Half Men