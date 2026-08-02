¡Delegación dorada! México supera las 100 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026

La delegación mexicana superó las 100 preseas doradas en Santo Domingo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El oro centroamericano se pinta de verde, blanco y rojo en Santo Domingo. La delegación mexicana vuela alto en República Dominicana para imponer condición en el medallero que, a partir de hoy, lucirá más de 100 medallas de oro para México.

Así es, gracias a la cosecha dorada que lograron nuestros atletas nacionales, entre ellos: Osmar Olvera, Ava Chávez, María Carolina Flores, Yareli Acevedo, Gerardo Ulloa, Aram Peñaflor y los equipos varonil y femenil de ráquetbol, la comitiva nacional traspasó el límite de las 100 preseas áureas.

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Dicha hazaña, conseguida este sábado 1 de agosto, fue motivo de reconocimiento por parte del Comité Olímpico Mexicano (COM), que preside la exatleta mexicana, María José Alcalá.

“¡100 medallas de oro para México! La delegación mexicana acaba de romper la barrera de las 100 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe! Gracias a cada atleta por dejar el alma en cada disciplina. ¡Gigantes!“, dedicó el Comité Olímpico Mexicano.

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De igual manera, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), a través de las redes sociales del exclavadista, Rommel Pacheco, compartió un mensaje de felicitación para la delegación mexicana por esta proeza en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“¡Cien oros que inspiran a todo un país! México sigue firme en lo más alto del medallero y va por el tricampeonato“, subrayó el titular del organismo deportivo al estar orgulloso por las y los deportistas que ponen en alto el nombre de nuestro país.

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Con 20 medallas de oro, la natación encabeza la conquista de medallas de oro de la escuadra nacional, con vistas a superar la marca de los 145 metales dorados a siete días de culminar la justa regional desde República Dominicana.

¿Cuántas medallas de oro suma México?

Osmar Olvera muestra su medalla y un pin conmemorativo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (X / Rommel Pacheco)

La delegación azteca firma su grandeza en el medallero centroamericano. Previo al cierre de esta fecha México registra 102 medallas de oro, de acuerdo a la clasificación actualizada desde la plataforma oficial de resultados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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Primer país en llegar a 100 preseas en Santo Domingo

México primera nación en traspasar la barrera de las 100 medallas en República Dominicana . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes 28 de julio la delegación mexicana se consolidó como la primera en llegar a 100 preseas en la justa veraniega. Cada presea representa horas de entrenamiento, sacrificio y el orgullo de portar los colores de México.

“¡Cien razones para creer en este equipo! La delegación mexicana ya suma100 medallas en Santo Domingo 2026y sigue escribiendo una historia llena de orgullo, garra y triunfos. Esto todavía no termina", resaltó el Comité Olímpico Mexicano(COM) en sus medios digitales.

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¿Qué significa esta acción destacada para el deporte nacional?

Vencer el límite de las 100 medallas de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026, confirma que México es potencia en la región y refleja la solidez de sus programas para descubrir el talento de las y los atletas.

Cada medalla, cada triunfo y cada celebración consolida a nuestro país como la delegación más fuerte de Centroamérica y el Caribe. También representa un trampolín de impulso para que los deportistas quieran trascender en competencias continentales y mundiales, entre ellos los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

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A nivel interno, este tipo de resultados refuerza el interés social y mediático por el deporte, inspirando a las nuevas generaciones de mexicanos, quienes llevarán el estandarte a eventos de renombre, respaldando la continuidad de inversiones públicas en talento deportivo.

¿Cuántas medallas totales tiene México en JCC 2026?

La última actualización de la plataforma oficial de resultados en Santo Domingo, señalan que la comitiva nacional cuenta: 102 medallas de oro, 70 preseas de plata y 55 metales de bronce para un total de 227 que colocan a México en la parte alta del medallero centroamericano.

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