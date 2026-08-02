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Aspirantes admitidos por la UNAM convocan a marcha: exigen conservar su lugar

Pese a que la Máxima Casa de Estudios ya tomó medidas por los resultados atípicos en su examen de admisión, la inconformidad no cede

Cientos de aspirantes seleccionados no están de acuerdo con el examen de control. Crédito: Cuartoscuro
Cerca de 300 aspirantes seleccionados no están de acuerdo con el examen de control de la UNAM. Crédito: Cuartoscuro
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Este sábado, cientos de aspirantes admitidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocaron a una marcha para el próximo lunes, que tiene como objetivo exigir conservar su lugar en la Máxima Casa de Estudios.

De acuerdo con un volante que circula y se viralizó en redes sociales, la movilización de los aspirantes seleccionados será pacífica y dará inicio al mediodía del próximo lunes 3 de agosto.

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“Invitamos a todas y todos los aspirantes seleccionados a participar en una marcha pacífica, con respeto y sin afectar a terceros, para expresar nuestra preocupación y solicitar que se proteja el esfuerzo de quienes obtuvimos nuestro lugar de manera legítima”, dicta la convocatoria.

No desean ser sometidos al examen de control

Además, los organizadores destacaron que el examen de control se aplique en la modalidad y los tiempos establecidos por la institución educativa, por lo que consideran que no deberían ser sometidos a una nueva evaluación.

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“Durante meses estudiamos, nos preparamos y presentamos el examen bajo las condiciones establecidas por la propia UNAM. Con esfuerzo, disciplina y dedicación logramos obtener un lugar como aspirantes seleccionados”, agregaron.

Comisión Técnica entrega recomendaciones al rector de la UNAM Leonardo Lomelí. Crédito: UNAM
Comisión Técnica entrega recomendaciones al rector de la UNAM Leonardo Lomelí. Crédito: UNAM

UNAM aplicará examen de control

La reacción de los aspirantes admitidos se dio después de que el día de ayer, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, anunció la aplicación de un examen de control para los aspirantes que respondieron el examen de admisión en línea y consiguieron los puntajes más altos.

Según el rector, la medida tiene como objetivo confirmar que los aspirantes cuentan con el perfil adecuado para ingresar a la Máxima Casa de Estudios.

Sin dejar de mencionar que, ayer, Patricia Dávila, quien se desempeñó como la primera secretaria general en la historia de la UNAM, renunció a su puesto y, en su lugar, fue nombrado Javier de la Fuente Hernández.

Prevén elaborar pliego petitorio

Las y los aspirantes inconformes, aparte de la manifestación del próximo lunes, prevén elaborar un pliego petitorio que esperan entregar a las autoridades universitarias.

Asimismo, analizan la posibilidad de bloquear vialidades aledañas hasta que el rector Lomelí acepte dialogar con los aspirantes admitidos.

De acuerdo con sus estimaciones, cerca de 300 jóvenes han confirmado su participación.

UNAM marcha examen de admisión 2026 licenciatura
UNAM marcha examen de admisión licenciatura (Foto: Francisco Jose Rodriguez/FB)

“Es injusto”, dice alumna

Reforma publicó la reacción de una de las aspirantes seleccionadas de nombre Vanessa, quien consideró que es “injusto” que tenga que hacer otro examen para conservar el lugar que ganó, con base en la normativa de la UNAM.

Además, la estudiante de Ingeniería, que presentó la evaluación para cambiarse a Arquitectura, reconoció que el anunció de la Máxima Casa de Estudios ha sido estresante, pues nadie se ha acercado para orientarla.

“Hice el cambio y quedé seleccionada, pero ahorita no sé qué hacer, si continuar con el cambio de carrera o esperarme; no sé si tengo que pagar la inscripción a la carrera en la que estaba, no sé si tengo que presentarme a clases, no sé si no tengo que presentarme a clases”, reveló al diario.

Javier la Fuente llega en lugar de Patricia Dávila a la secretaria general de la UNAM. Crédito: UNAM
Javier la Fuente llega en lugar de Patricia Dávila a la secretaria general de la UNAM. Crédito: UNAM

También admitió que es imposible que, en tan pocos días, las autoridades universitarias apliquen una nueva prueba de manera satisfactoria.

“Quieren aplicar un examen a 58 mil personas y que sea lo más rápido. ¿Cómo vamos a estar seguros que van a calificar en papel a 58 mil personas en poquitos días? Es casi imposible que sea verídico, los resultados que van a sacar, por si por un punto que ellos calificaron mal, no quedamos, ya nos fregaron a todos”, agregó.

Era de esperarse que hubiera inconformidad por parte de los aspirantes seleccionados, en consecuencia, ya están convocando a una marcha para que no les quiten su lugar en la UNAM.

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