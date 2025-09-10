Mundo

Las primeras imágenes de los drones rusos que derribó Polonia sobre su espacio aéreo

Las tropas de Putin atacaron Ucrania pero sus aeronaves no tripuladas también cruzaron la frontera polaca. Alerta y condena internacional contra la nueva provocación del Kremlin

Guardar
Las tropas de Putin atacaron Ucrania pero sus aeronaves no tripuladas también cruzaron la frontera polaca

Policías y guardias fronterizos patrullaron un lugar en el sureste de Polonia, después de que el país derribara drones que entraron en su espacio aéreo durante un ataque ruso generalizado en el oeste de Ucrania este miércoles.

Polonia, que es miembro de la OTAN, calificó la incursión como un “acto de agresión” y se convirtió en el primer país miembro de la alianza que se vio obligado a disparar en la guerra.

El espacio aéreo de Polonia fue violado por un gran número de drones rusos, y aquellos que representaban una amenaza directa fueron derribados, según declaró el primer ministro Donald Tusk. Un portavoz de la OTAN indicó que el jefe de la OTAN, Mark Rutte, estaba en contacto con los líderes polacos y que la alianza estaba en estrecha consulta con Polonia.

El mando militar polaco afirmó que drones violaron repetidamente el espacio aéreo polaco durante el ataque ruso al otro lado de la frontera, en el oeste de Ucrania, pero que las operaciones contra estas violaciones ya habían concluido.

Los radares rastrearon más de 10 objetos y aquellos que podían representar una amenaza fueron neutralizados, según el mando.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

PoloniaDronesGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Condena internacional por la violación del espacio aéreo de Polonia por drones rusos: “No fue accidental”

Volodimir Zelensky, Emmanuel Macron, Úrsula von der Leyen, Kaja Kallas y otros líderes repudiaron las acciones hostiles del Kremlin y advirtieron que sientan un precedente peligroso para la seguridad regional

Condena internacional por la violación

El misterio de las desapariciones voluntarias en Japón: qué lleva a miles de personas a elegir “esfumarse” cada año

Detrás de cada caso hay una historia marcada por la presión social, las deudas o la vergüenza. Empresas especializadas, barrios invisibles y un marco legal que prioriza la privacidad hacen posible que miles de japoneses se desvanezcan sin dejar rastro

El misterio de las desapariciones

Cazas F-35 de Países Bajos ayudaron a Polonia a repeler la violación de su espacio aéreo por drones rusos

El operativo, que incluyó el despliegue de defensas aéreas, voluntarios y fuerzas policiales, se mantuvo en máxima alerta durante toda la madrugada hasta garantizar la seguridad del territorio

Cazas F-35 de Países Bajos

Conmoción por doble tragedia en Reino Unido: un hombre murió durante el sepelio de su hijo

Un drama familiar sacudió a los Beilicki cuando Norman White colapsó durante el sepelio de David

Conmoción por doble tragedia en

Polonia calificó de “provocación a gran escala” la incursión de drones rusos y pidió una acción coordinada de la OTAN

El primer ministro Donald Tusk afirmó que es la primera vez que se derriban este tipo de artefactos en un país aliado y advirtió que la situación exige máxima coordinación internacional y preparativos ante futuros escenarios de amenaza

Polonia calificó de “provocación a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así fue el encuentro entre

Así fue el encuentro entre Aarón Mercury y su mamá en La Casa de los Famosos: “Estoy muy orgullosa”

Las revistas del corazón esta semana: Nieves Álvarez y Bill Saad anuncian su boda, María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino y Mar Flores publica ‘Mar en calma’

Petro pide libertad para Enrique Márquez y familias reclaman acción por colombianos presos en Venezuela

Entrevista a Alejandro Amenábar, que estrena ‘El cautivo’: “No se pueden hacer películas con miedo”

Cómo hacer hamburguesas caseras y todos los trucos para que queden perfectas

INFOBAE AMÉRICA
Rusia dice que el ataque

Rusia dice que el ataque de Israel en Qatar "busca socavar los esfuerzos internacionales" para un acuerdo

Raúl González: "Sé que volveré al Real Madrid, pero no hay que forzar las cosas"

Apuñalan a una mujer con un cuchillo en el cuello en posible intento de crimen machista en Cantillana

Desarrollan un método para descifrar cómo interactúan las regiones del cerebro

El IPC de China se adentró en agosto en terreno deflacionista al caer los precios un 0,4%

ENTRETENIMIENTO

Alicia Silverstone reveló por qué

Alicia Silverstone reveló por qué el éxito de “Ni idea” y su participación en los videos de Aerosmith la llevaron a abandonar la actuación

Cómo Los Ángeles de Charlie cambió la televisión y qué fue de la vida de sus protagonistas

Meg Donnelly habló sobre su transición artística: “No importa lo que hagas después, siempre te ven como una chica Disney”

Selena Gomez reveló cómo su lucha contra el lupus inspiró el diseño de Rare Beauty

Olivia Cooke denunció los estigmas sobre las mujeres en escenas íntimas: “Son etiquetadas como ‘una perra’”