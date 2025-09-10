Las primeras imágenes de los drones rusos que derribó Polonia sobre su espacio aéreo

Las tropas de Putin atacaron Ucrania pero sus aeronaves no tripuladas también cruzaron la frontera polaca

Policías y guardias fronterizos patrullaron un lugar en el sureste de Polonia, después de que el país derribara drones que entraron en su espacio aéreo durante un ataque ruso generalizado en el oeste de Ucrania este miércoles.

Polonia, que es miembro de la OTAN, calificó la incursión como un “acto de agresión” y se convirtió en el primer país miembro de la alianza que se vio obligado a disparar en la guerra.

El espacio aéreo de Polonia fue violado por un gran número de drones rusos, y aquellos que representaban una amenaza directa fueron derribados, según declaró el primer ministro Donald Tusk. Un portavoz de la OTAN indicó que el jefe de la OTAN, Mark Rutte, estaba en contacto con los líderes polacos y que la alianza estaba en estrecha consulta con Polonia.

El mando militar polaco afirmó que drones violaron repetidamente el espacio aéreo polaco durante el ataque ruso al otro lado de la frontera, en el oeste de Ucrania, pero que las operaciones contra estas violaciones ya habían concluido.

Los radares rastrearon más de 10 objetos y aquellos que podían representar una amenaza fueron neutralizados, según el mando.

Noticia en desarrollo...