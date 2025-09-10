Mundo

Las 48 horas que incendiaron Nepal: cronología del pandemonio que estalló por la prohibición de usar las redes sociales

Lo que comenzó como una manifestación pacífica contra la censura se transformó en una violenta insurrección. Hubo linchamiento de funcionarios, edificios de todo tipo en llamas y caos social aún después de la caída del gobierno

Las protestas que expulsaron al primer ministro de Nepal

En menos de dos días, una protesta juvenil por la censura digital se transformó en una insurrección que ha dejado a Nepal sin gobierno, con el Ejército en las calles y con más de una veintena de muertos, según datos de los hospitales y medios.

Esta es la cronología de cómo se desató el caos que ha paralizado al país del Himalaya.

El detonante:

Jueves, 4 de septiembre: El Gobierno del primer ministro K.P. Sharma Oli ordena el bloqueo de 26 redes sociales, incluyendo Facebook y YouTube. La medida se produce en medio de una campaña viral en TikTok, conocida como “Nepo Kid”, que denunciaba la corrupción de la élite política. La prohibición es percibida como un acto de censura directa.

Lunes 8 de septiembre: de la protesta a la masacre

Al menos diecinueve muertos en la protesta de la "Generación Z" por la prohibición de las redes sociales en Katmandú

09:00 horas: Miles de jóvenes, muchos en uniforme escolar, se congregan pacíficamente en Katmandú para marchar hacia el Parlamento.

11:00 horas: La tensión aumenta en las barricadas del Parlamento en New Baneshwar. La policía responde a la presión de la multitud primero con cañones de agua y gases lacrimógenos.

Mediodía: La situación escala drásticamente. La policía reprime a los manifestantes. Comienzan a circular en redes vídeos de jóvenes siendo abatidos.

La policía lanza gases lacrimógenos contra manifestantes que lanzan piedras en Nepal

Tarde/Noche: Se confirma un balance de 19 muertos y más de 300 heridos. La policía utiliza gases lacrimógenos incluso dentro de un hospital que atendía a las víctimas. En respuesta a la masacre, el ministro del Interior, Ramesh Lekhak, presenta su dimisión.

La revuelta se vuelve irreversible.

Martes 9 de septiembre: colapso total

Columnas de humo sobre la capital de Nepal mientras aumentan las protestas contra la corrupción

Mañana: Desafiando el toque de queda, la violencia se recrudece. El objetivo son los símbolos del Estado y la clase política. El primer ministro K.P. Sharma Oli presenta su dimisión y es evacuado por el Ejército.

Mediodía/Tarde: Se produce una oleada de ataques. Son incendiados el Parlamento Federal, el complejo administrativo de Singha Durbar, la sede del Congreso Nepalí y las oficinas del principal grupo mediático del país.

El fuego arrasa el Singha
El fuego arrasa el Singha Durbar, el principal edificio administrativo del gobierno nepalí, en Katmandú el 9 de septiembre de 2025. (Europa Press)

A lo largo del día: Son incendiadas las residencias privadas de Oli y del ministro de Comunicación. El ex primer ministro Sher Bahadur Deuba es agredido físicamente. Muere la esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal en el incendio de su casa. La cifra de fallecidos asciende al menos a 25.

Los manifestantes queman las residencias de los ministros mientras se intensifican las protestas contra la corrupción en Nepal

Tarde/Noche: El sistema penitenciario colapsa. Turbas de manifestantes asaltan cárceles por todo el país, liberando a más de 2.000 presos. En la cárcel de Nakhu es liberado el líder opositor Rabi Lamichhane.

Miércoles 10 de septiembre: el nuevo orden militar

Soldados del ejército nepalí patrullan
Soldados del ejército nepalí patrullan cerca del complejo Singha Durbar en Katmandú este miércoles (REUTERS/Navesh Chitrakar)

Mañana: Con el Gobierno civil disuelto, Nepal amanece bajo el control de facto del Ejército, que se desplegó oficialmente a las 22:00 horas de la noche anterior. Las fuerzas armadas anuncian la extensión del toque de queda a nivel nacional.

Situación actual: el país permanece paralizado, con las fronteras selladas y los aeropuertos cerrados. El Jefe del Estado Mayor del Ejército ha hecho un llamamiento al diálogo, posicionando a los militares como los únicos árbitros en el vacío de poder actual.

(Con información de EFE)

