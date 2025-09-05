Mundo

El grupo terrorista Hamas difundió un video del rehén israelí Guy Gilboa Dalal, secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023

En las imágenes, Dalal ruega por su liberación y advierte que tanto él como otros ocho rehenes se encuentran en peligro si continúan las operaciones militares israelíes en la ciudad de Gaza

El grupo terrorista Hamas difundió este viernes un video en el que aparece Guy Gilboa Dalal, uno de los rehenes israelíes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en el festival de música Nova. En las imágenes, Dalal solicita su liberación y advierte que él y otros ocho rehenes corren peligro si continúan las operaciones militares israelíes en la ciudad de Gaza.

El video muestra a Dalal dentro de un auto circulando por un barrio con edificios destruidos y luego reunido con otro cautivo. Según el material difundido, las imágenes fueron grabadas en Ciudad de Gaza el 28 de agosto de 2025.

“Soy Guy Gilboa Dalal, el prisionero que está cautivo de las Brigadas Al-Qassam en la ciudad de Gaza. Hoy es jueves, 28 de agosto de 2025. No puedo creer que siga con vida después de veintidós meses de cautiverio, duros, muy, muy duros”, comienza diciendo el rehén en el video.

“Estamos aquí y es difícil, muy difícil. No hay comida, no hay gas, no hay agua, no hay electricidad. Yo, el resto de los prisioneros y más de dos millones de habitantes de Gaza. Cada día enfrentamos estas dificultades aquí”, remarcó.

En el mismo, Dalal hace un llamado directo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, solicitando que detenga cualquier ofensiva planificada para conquistar la Ciudad de Gaza. Además, enfatiza que su vida y la de otros rehenes está en riesgo si las acciones militares continúan.

Noticia en desarrollo...

