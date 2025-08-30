Mundo

Zelensky afirmó que el asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano fue “cuidadosamente planeado”

El mandatario dijo que “se está haciendo todo lo posible para resolver” el crimen de Andriy Parubiy. En tanto, el jefe de inteligencia militar sostuvo que fue “asesinado por las balas del enemigo”, término generalmente utilizado para designar a Rusia

Guardar
El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró este sábado que el asesinato a tiros del ex presidente del Parlamento, Andriy Parubiy, fue un complot deliberado.

“Desafortunadamente, el crimen fue cuidadosamente planeado. Pero se está haciendo todo lo posible para resolverlo”, declaró Zelensky horas después de haber confirmado la noticia en sus redes sociales.

Parubiy, uno de los protagonistas de las protestas proeuropeas de 2014 en su país, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, y las autoridades buscan al autor.

Un hombre no identificado disparó varias veces contra el político, matando a Andriy Parubiy en el acto”, anunció la Fiscalía general ucraniana, que todavía no dio detalles sobre las circunstancias o el motivo del asesinato.

El momento del asesinato del diputado ucraniano Andriy Parubiy

El sospechoso del crimen huyó del lugar de los hechos y las autoridades iniciaron un “operativo especial” para dar con su paradero, agregó la Fiscalía.

También se abrió una investigación oficial por asesinato y las autoridades judiciales prometieron identificar al atacante.

Parubiy, de 54 años, fue presidente del Parlamento ucraniano de 2016 a 2019 y fue protagonista de protestas proeuropeas en Ucrania, primero en la “Revolución Naranja” de 2004 y luego en la de Maidán en 2014.

MATERIAL SENSIBLE. El cuerpo de
MATERIAL SENSIBLE. El cuerpo de Andriy Parubiy, diputado ucraniano y ex presidente del Parlamento de ese país (REUTERS/Roman Baluk)

Más temprano, Zelensky lamentó el “horrible asesinato” y prometió desplegar “todas las fuerzas y medios necesarios” para esclarecer el crimen.

Por su parte, el jefe de inteligencia militar ucraniano, Kirilo Budanov, afirmó en Telegram que el diputado fue “asesinado por las balas del enemigo”, término generalmente utilizado para designar a Rusia.

Parubiy figuraba en la lista de las personas buscadas por las autoridades rusas. Esa lista comprende decenas de miles de nombres, entre ellos muchos responsables ucranianos y también personalidades rusas u occidentales.

Andriy Parubiy (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)
Andriy Parubiy (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

“Patriota”

Medios ucranianos publicaron fotos de la supuesta escena del crimen -cuya autenticidad aún no fue verificada-, que muestran a un hombre con el rostro ensangrentado tendido en el suelo en plena calle en Leópolis, una importante ciudad del oeste de Ucrania.

El sospechoso vestía como un repartidor y conducía una bicicleta eléctrica, informó la emisora pública Suspilne, citando fuentes anónimas.

Parubiy fue una conocida figura en el movimiento proeuropeo de Maidán, destacándose como “comandante” de los grupos de autodefensa durante las manifestaciones violentamente reprimidas.

Estas protestas, que exigían un acercamiento a Europa e independencia del Kremlin, finalmente obligaron al presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovich a abandonar el poder y huir a Rusia en 2014.

Ese mismo año, tras la huida del dirigente, Parubiy ocupó durante algunos meses el cargo de secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

El despliegue policial en el
El despliegue policial en el lugar del asesinato del parlamentario (REUTERS/Roman Baluk)

En la época de la Unión Soviética, el político también militó por la independencia de Ucrania.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, rindió homenaje a la memoria de “un patriota” que “hizo una gran contribución a la formación del Estado”.

Parubiy “dedicó su vida a la lucha por la independencia de Ucrania desde temprana edad”, afirmó el actual presidente del Parlamento ucraniano, Ruslán Stefanchuk.

Fue “uno de los fundadores de la Ucrania moderna”, agregó la diputada Irina Gerashchenko. “Exigimos que se encuentre al asesino”.

Otra figura del Maidán, Mustafá Naiem, saludó en declaración a la agencia de noticias AFPel humanismo” de un responsable que combatió por “asuntos importantes”.

El ex presidente Petro Poroshenko afirmó que la muerte de Parubiy es un “disparo en el pleno corazón de Ucrania”, y denunció un acto de terror.

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaVolodimir ZelenskyAndriy ParubiyÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Los rebeldes hutíes reportaron que su primer ministro fue abatido en un ataque de Israel en la capital de Yemen

La organización extremista indicó que Ghalib al Rahawi murió el pasado jueves tras un bombardeo de la Fuerza Aérea israelí en Saná

Los rebeldes hutíes reportaron que

Un dron ucraniano provocó un incendio cerca del “palacio de Vladimir Putin” en el sur de Rusia

El Ministerio de Situaciones de Emergencia afirmó que más de 400 bomberos luchan contra el fuego en la región de Krasnodar

Un dron ucraniano provocó un

La UE descartó devolver los activos rusos congelados mientras Moscú no asuma el pago de reparaciones a Ucrania

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sostuvo que es “inimaginable” esa posibilidad, pese a cualquier alto el fuego o eventual acuerdo de paz. Afirmó, además, que el Kremlin no muestra señales de querer detener la guerra

La UE descartó devolver los

El momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

El diputado fue abordado por un individuo en una calle de la ciudad de Leópolis

El momento del asesinato del

Narendra Modi llegó a China para reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin en medio de las tensiones arancelarias con EEUU

Tras varios años de disputas entre Nueva Delhi y Beijing, el primer ministro indio arribó este sábado a Tianjin para participar desde mañana en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)

Narendra Modi llegó a China
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hombre robó el diezmo de

Hombre robó el diezmo de una iglesia en Bogotá: lo denunció un monaguillo

Alemania propone una pensión de 10 euros al mes para los niños mayores de 6 años: los padres deberán invertir el dinero en acciones

Familia del periodista Fredy Calvache pide al presidente Petro ayuda para poder repatriar su cuerpo desde Suiza a Popayán

“Narco-chofer” Castañeda obtiene prórroga de inmunidad y seguirá colaborando en investigaciones de corrupción y narcotráfico

Grave denuncia contra directora del Icbf por supuestas presiones en caso de abuso infantil en jardín infantil en el sur de Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
El “punto débil” del régimen

El “punto débil” del régimen iraní que permitió a Israel atacar a científicos y altos mandos durante la guerra de los 12 días

Melilla acusa al Gobierno central de "abandono" en la gestión de menores migrantes y critica "la exclusión" de Cataluña

Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms frente a las críticas de Abascal: "Defender España es defender la vida"

AMP. Piastri (McLaren) logra la 'pole' en Zandvoort con Sainz y Alonso noveno y décimo

La UE pide a EEUU que reconsidere su veto al viaje del presidente palestino a la sede de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Fue hallado muerto un tiktoker

Fue hallado muerto un tiktoker que participó en los eventos sexuales de Bonnie Blue y Lily Phillips

El rapero surcoreano Psy, creador del ‘Gangnam Style’, es investigado por posesión ilícita de medicamentos

Brad Pitt confesó el error que casi lo deja fuera de su primer trabajo en Hollywood

Los 13 anillos de compromiso más costosos que portaron las celebridades

Al estilo Rayo McQueen: caballo ganó una carrera por sacar la lengua en la meta