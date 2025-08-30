Zelensky afirmó que el asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano fue “cuidadosamente planeado”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró este sábado que el asesinato a tiros del ex presidente del Parlamento, Andriy Parubiy, fue un complot deliberado.

“Desafortunadamente, el crimen fue cuidadosamente planeado. Pero se está haciendo todo lo posible para resolverlo”, declaró Zelensky horas después de haber confirmado la noticia en sus redes sociales.

Parubiy, uno de los protagonistas de las protestas proeuropeas de 2014 en su país, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, y las autoridades buscan al autor.

“Un hombre no identificado disparó varias veces contra el político, matando a Andriy Parubiy en el acto”, anunció la Fiscalía general ucraniana, que todavía no dio detalles sobre las circunstancias o el motivo del asesinato.

El momento del asesinato del diputado ucraniano Andriy Parubiy

El sospechoso del crimen huyó del lugar de los hechos y las autoridades iniciaron un “operativo especial” para dar con su paradero, agregó la Fiscalía.

También se abrió una investigación oficial por asesinato y las autoridades judiciales prometieron identificar al atacante.

Parubiy, de 54 años, fue presidente del Parlamento ucraniano de 2016 a 2019 y fue protagonista de protestas proeuropeas en Ucrania, primero en la “Revolución Naranja” de 2004 y luego en la de Maidán en 2014.

MATERIAL SENSIBLE. El cuerpo de Andriy Parubiy, diputado ucraniano y ex presidente del Parlamento de ese país (REUTERS/Roman Baluk)

Más temprano, Zelensky lamentó el “horrible asesinato” y prometió desplegar “todas las fuerzas y medios necesarios” para esclarecer el crimen.

Por su parte, el jefe de inteligencia militar ucraniano, Kirilo Budanov, afirmó en Telegram que el diputado fue “asesinado por las balas del enemigo”, término generalmente utilizado para designar a Rusia.

Parubiy figuraba en la lista de las personas buscadas por las autoridades rusas. Esa lista comprende decenas de miles de nombres, entre ellos muchos responsables ucranianos y también personalidades rusas u occidentales.

Andriy Parubiy (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

“Patriota”

Medios ucranianos publicaron fotos de la supuesta escena del crimen -cuya autenticidad aún no fue verificada-, que muestran a un hombre con el rostro ensangrentado tendido en el suelo en plena calle en Leópolis, una importante ciudad del oeste de Ucrania.

El sospechoso vestía como un repartidor y conducía una bicicleta eléctrica, informó la emisora pública Suspilne, citando fuentes anónimas.

Parubiy fue una conocida figura en el movimiento proeuropeo de Maidán, destacándose como “comandante” de los grupos de autodefensa durante las manifestaciones violentamente reprimidas.

Estas protestas, que exigían un acercamiento a Europa e independencia del Kremlin, finalmente obligaron al presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovich a abandonar el poder y huir a Rusia en 2014.

Ese mismo año, tras la huida del dirigente, Parubiy ocupó durante algunos meses el cargo de secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

El despliegue policial en el lugar del asesinato del parlamentario (REUTERS/Roman Baluk)

En la época de la Unión Soviética, el político también militó por la independencia de Ucrania.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, rindió homenaje a la memoria de “un patriota” que “hizo una gran contribución a la formación del Estado”.

Parubiy “dedicó su vida a la lucha por la independencia de Ucrania desde temprana edad”, afirmó el actual presidente del Parlamento ucraniano, Ruslán Stefanchuk.

Fue “uno de los fundadores de la Ucrania moderna”, agregó la diputada Irina Gerashchenko. “Exigimos que se encuentre al asesino”.

Otra figura del Maidán, Mustafá Naiem, saludó en declaración a la agencia de noticias AFP “el humanismo” de un responsable que combatió por “asuntos importantes”.

El ex presidente Petro Poroshenko afirmó que la muerte de Parubiy es un “disparo en el pleno corazón de Ucrania”, y denunció un acto de terror.