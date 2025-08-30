Mundo

El momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

El diputado fue abordado por un individuo en una calle de la ciudad de Leópolis

El momento del asesinato del diputado ucraniano Andriy Parubiy

Andriy Parubiy, diputado ucraniano y ex presidente del Parlamento de ese país, fue asesinado a tiros este sábado en Leópolis, en el oeste del país, confirmó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Pocas horas después del hecho, se dio a conocer un video de una cámara de seguridad que muestra el momento en que Parubiy fue abordado por un individuo, quien le disparó y lo mató en el acto.

“El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko; y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Lviv (Leópolis). Andriy Parubiy fue asesinado. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos”, escribió Zelensky en su cuenta en la red social X.

“En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios”, completó.

MATERIAL SENSIBLE. El cuerpo de
MATERIAL SENSIBLE. El cuerpo de Andriy Parubiy, diputado ucraniano y ex presidente del Parlamento de ese país (REUTERS/Roman Baluk)

En su parte oficial, la Policía ucraniana sostuvo que “las fuerzas del orden establecen las circunstancias del asesinato de una figura pública y política en Lviv“.

“Los grupos de investigación y operativos del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional y la Policía de la Región de Lviv, el Servicio de Seguridad de Ucrania y otros organismos pertinentes participan en la divulgación e investigación”, indicó la nota.

“Hoy, alrededor del mediodía, el número 102 recibió un informe sobre un tiroteo en el distrito de Sykhiv de Lviv (Leópolis). Como consecuencia de las lesiones sufridas, la víctima falleció en el acto. Se estableció que el fallecido era una conocida figura pública y política nacida en 1971“, detalló.

Andriy Parubiy fue asesinado este
Andriy Parubiy fue asesinado este sábado (REUTERS/Roman Baluk)

Por último, señaló que “las fuerzas del orden están tomando todas las medidas necesarias para establecer la identidad del tirador y su paradero. Todos los detalles se revelarán en la forma y con el alcance previstos por la legislación procesal penal”.

Parubiy había participado en los recientes movimientos proeuropeos en Ucrania, primero en la “Revolución Naranja” de 2004 y luego en la de Maidán en 2014.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Foto de archivo)

Zelensky advirtió que Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala

Antes de conocerse la noticia del asesinato de Parubiy, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, advirtió que Rusia se está preparando para lanzar una nueva ofensiva a gran escala y dijo que la concentración de tropas en las cercanías de Pokrovsk es de unos 100.000 soldados, lo que hace que esa región de Ucrania esté en grave peligro.

La concentración de tropas en la región alcanza los 100.000 soldados, según los datos que tenemos esta mañana”, dijo Zelensky en un encuentro con periodistas, según la agencia Interfax Ucrania.

Los rusos, según el presidente, preparan un nuevo ataque, pero Ucrania está preparada.

Pokrova es una ciudad minera en el sur de la región de Donesk y antes de la guerra tenía cerca de 60.000 habitantes, pero ha perdido población porque mucha gente se ha ido debido al constante asedio ruso.

En las últimas semanas, la región en torno a la ciudad se ha convertido en el epicentro de los combates sin que los rusos hayan logrado hasta ahora apropiarse de la misma, que es un nudo de transporte importante.

Por otra parte, las autoridades de la región de Zaporizhzhia reportaron una serie de ataques rusos con misiles y drones en los que resultó muerta al menos una persona y más de 20 fueron heridos.

