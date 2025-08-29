Mundo

En medio de la crisis política, Emmanuel Macron descartó dimitir antes de completar su mandato

El presidente mantiene la agenda de ajustes fiscales y convoca a los sectores parlamentarios a buscar acuerdos ante la inminente votación del paquete presupuestario

Por Francisco González Tomadin

Emmanuel Macron reiteró que finalizará su mandato presidencial sin renunciar antes de tiempo (Reuters)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó categóricamente la opción de abandonar su cargo antes de completar su mandato en 2027, en medio de una crisis política profunda y a menos de dos semanas de una votación clave de confianza parlamentaria que podría definir el futuro del gobierno.

Durante una comparecencia junto al canciller alemán Friedrich Merz, Macron subrayó la necesidad de que todas las fuerzas políticas francesas asuman la responsabilidad de garantizar la estabilidad política y económica del país. “Creo en la democracia, que consiste en que los ciudadanos votan para todo un mandato”, expresó el presidente.

Emmanuel Macron y Friedrich Merz coincidieron en resaltar la importancia de la estabilidad europea (Reuters)

Según detalló la agencia Europa Press, Macron manifestó su expectativa de que, en los días previos a la votación de confianza, el Gobierno y la oposición logren acuerdos que permitan la aprobación del paquete de recortes presupuestarios.

El presidente fue enfático: no contempla, acepta ni considera la renuncia como alternativa, pese a la presión de sectores radicales tanto de izquierda como de derecha, que han manifestado un rechazo absoluto a las medidas de ajuste fiscal.

El programa de recortes, que asciende a 44.000 millones de euros, persigue garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y atender el crecimiento de la deuda estatal.

Estas medidas han suscitado un rechazo considerable en varios sectores políticos. Macron coincidió con François Bayrou y otros dirigentes moderados en que los recortes resultan imprescindibles para lograr el equilibrio fiscal. Aunque reconoció la existencia de discrepancias sobre los aspectos técnicos y las soluciones específicas, insistió en la urgencia de actuar con responsabilidad para evitar el deterioro de la economía nacional.

La oposición ha convertido la votación en una oportunidad para exigir cambios drásticos. Sectores de la izquierda y la ultraderecha, especialmente el partido de Marine Le Pen, se han mostrado inflexibles en su rechazo a los recortes.

Marine Le Pen rechazó tajantemente el paquete de recortes impulsado por el Ejecutivo (Reuters)

Algunas voces opositoras y representantes de partidos centristas han sugerido que la única salida al actual estancamiento institucional sería la renuncia presidencial, una posibilidad que Macron descalificó como “ficción política”. Así lo informó el diario local Le Monde, donde el mandatario declaró: “No tiene sentido... francamente no está a la altura decir esas cosas”.

Además, señaló que su perseverancia en el cargo responde al mandato de los votantes franceses, prometiendo emplear toda la energía propia para ser útil al país hasta el último día de su presidencia, tal como remarcó en un acto en Arabia Saudí.

Bloomberg retrata a un presidente que, consciente de los riesgos de la coyuntura, ha optado por la continuidad y la búsqueda de consensos. El presidente enumeró como alternativas la posibilidad de nombrar a un nuevo primer ministro o disolver la Asamblea Nacional para convocar elecciones, pero dejó claro que ninguna alternativa implica su propia renuncia.

El presidente Emmanuel Macron defendió la implementación del plan de recortes (Reuters)

Macron recurrió al ejemplo de Alemania, donde distintas fuerzas políticas logran pactos de gobierno, para hacer un llamado a la responsabilidad de los partidos franceses. Aseguró que, pese a los desacuerdos fiscales, la urgencia de estabilizar las cuentas públicas debería unir y no dividir. Remarcó que los ciudadanos esperan sensatez y sentido de Estado, principios que guían su propia acción política.

Las encuestas recogidas por Bloomberg reflejan la impopularidad creciente de Macron y de su campo político, superados en número por la oposición, aunque sin que ningún grupo logre mayoría suficiente para conformar un gobierno alternativo estable.

La posición de Emmanuel Macron representa una apuesta por la estabilidad institucional y la reafirmación de la continuidad democrática frente a la tempestad política. El presidente descarta toda opción de dimitir anticipadamente y sostiene la defensa de su mandato constitucional, mientras el país se prepara para definiciones clave en las próximas jornadas.

