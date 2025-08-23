Mundo

Volodimir Zelensky reiteró que Ucrania no entregará su tierra a Rusia

El presidente envió un mensaje con motivo del día de la bandera. “Ella es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados”, expresó

Guardar
Volodimir Zelensky dijo que Ucrania
Volodimir Zelensky dijo que Ucrania no entregará su tierra “al ocupante” (@ZelenskyyUa)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo en un mensaje por el día de la bandera, que no entregará el territorio ucraniano al ocupante.

“Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Y ellos la protegen, la mantienen a salvo, porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante”, dijo Zelensky en un mensaje en su cuenta de X.

La bandera, según Zelensky, da a quienes regresan del cautiverio la sensación de estar en casa y algo que les da fe a quienes viven en los territorios temporalmente ocupados.

Esta misma bandera encarna un sentimiento de liberación para quienes rescatamos del cautiverio ruso. Cuando ven los colores ucranianos comprenden que el mal ha terminado”, afirmó.

El mensaje de Zelensky en
El mensaje de Zelensky en X por el día de la bandera (@ZelenskyyUa)

“Esta bandera representa todo lo más preciado para cientos de miles de nuestros combatientes, hombres y mujeres de toda Ucrania, que defienden no solo una zona en particular, no solo Vovjansk o Dobropillia, sino toda nuestra Ucrania, y que arriesgan sus vidas para conquistar el derecho a la existencia de todo nuestro estado”, agregó.

El mensaje del mandatario se dio luego de que, durante la noche del viernes, la región de Sumy fue blanco de ataques enemigos que afectaron los municipios de Novoslobodsky y Vorozhbyansky, según informó el Servicio Estatal de Emergencias.

El acto por el día
El acto por el día de la bandera en Ucrania (@ZelenskyyUa)

Los bombardeos dañaron edificios residenciales y locales no residenciales y provocaron incendios, los cuales fueron completamente extinguidos por los especialistas de emergencia. Según información preliminar, no se registraron heridos.

El jefe de la región de Sumy, citado por el medio local Ukrinform, indicó que los ataques forman parte de una serie de agresiones continuas que han golpeado la infraestructura civil de la región, obligando a mantener un monitoreo constante de la seguridad de los residentes.

Zelensky encabezó el acto por
Zelensky encabezó el acto por el día de la bandera (@ZelenskyyUa)

En paralelo, en otras regiones del país, los rusos continuaron desplegando ataques masivos. Durante el viernes, la región de Zaporizhia sufrió 448 ataques en 17 asentamientos, incluidos ataques aéreos, con MLRS y drones FPV, según informó el jefe de la región, Ivan Fedorov.

Además, destacó que, a pesar de la magnitud de los ataques, no se reportaron víctimas civiles, aunque se registraron 37 destrucciones de viviendas e infraestructura.

El funcionario subrayó que las fortificaciones en Zaporizhia fueron construidas por trabajadores locales dispuestos a operar cerca del frente, lo que permitió mantener bajos los costos de construcción y asegurar la resistencia frente a los ataques.

En Sumy, los servicios de emergencia continuarán evaluando la situación en los municipios afectados para prevenir nuevos daños y garantizar la seguridad de la población civil, mientras las autoridades locales mantienen la coordinación con fuerzas de defensa para mitigar riesgos adicionales y supervisar las consecuencias de los ataques nocturnos.

El secretario general de la
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (REUTERS/Thomas Peter)

El secretario general de la OTAN exigió un respaldo concreto para Ucrania

Durante una rueda de prensa en Kiev el viernes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, explicaron los principales desafíos y prioridades diplomáticas ante una posible resolución del conflicto que enfrenta a ambos países desde 2022.

Será esencial contar con garantías de seguridad sólidas y eso es lo que estamos tratando de definir ahora”, afirmó el secretario general. Rutte detalló que estas garantías operan en dos niveles.

El primero consiste en dotar a las fuerzas armadas ucranianas de los recursos y la preparación necesaria para defender el territorio nacional una vez alcanzado un eventual acuerdo de paz o alto el fuego.

El segundo nivel involucra los compromisos internacionales asumidos por potencias occidentales. “El segundo nivel serán las garantías proporcionadas por Europa y Estados Unidos, y eso es en lo que estamos trabajando”, explicó Rutte. Esta doble vía de apoyo busca prevenir que Rusia repita escenarios de conflicto en suelo ucraniano.

Rutte destacó que los planes y conversaciones se elaboran de manera coordinada. “Estamos trabajando juntos, Ucrania, los europeos y Estados Unidos, para garantizar que las garantías de seguridad sean tales que Vladímir Putin, sentado en Moscú, nunca más vuelva a intentar atacar Ucrania”, declaró.

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaVolodimir ZelenskyRusiaUcraniaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El régimen norcoreano amenazó a Seúl con una “confrontación” tras un incidente con disparos de advertencia en la frontera

Pionyang afirmó que militares del Sur dispararon más de diez tiros con una ametralladora de gran calibre. El Estado Mayor Conjunto surcoreano defendió el accionar al decir que varios soldados del vecino país cruzaron la Línea de Demarcación Militar

El régimen norcoreano amenazó a

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

La ONG RIY provee desde camuflaje para soldados y módulos de lavado hasta una red de contención para mujeres. “Tenemos una habilidad especial para combinar distintas tecnologías”, comentó a Infobae su directora Diana Ilnytska

Así opera una red de

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra zonas residenciales en la región de Sumy en Ucrania

Los bombardeos provocaron grandes incendios en edificios y locales. Según información preliminar, no se registraron heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque

Tailandia y Camboya alcanzaron un acuerdo para desminar zonas de la línea divisoria y avanzar en la delimitación de los territorios en disputa

El portavoz de la oficina del primer ministro de tailandés, Jirayu Huangsap, informó este sábado que el pacto se selló en una reunión extraordinaria del Comité Regional Fronterizo, integrada por representantes de ambos países

Tailandia y Camboya alcanzaron un

Las potencias europeas advirtieron a Irán con nuevas sanciones antes de retomar las conversaciones nucleares

La cumbre se organizó en medio de la amenaza de Francia, Alemania y el Reino Unido de activar el mecanismo “snapback” y reimponer sanciones si Teherán no ofrece garantías antes del 31 de agosto

Las potencias europeas advirtieron a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fraude, cuerpos sin identificar y

Fraude, cuerpos sin identificar y una menor entre los hallazgos: la historia detrás de la Funeraria del Carmen

La vía eficiente hacia un Perú Sostenible

Peatones indefensos

Un hombre “desorientado” se pierde en la calle después de que un hospital le da el alta y le impide entrar cuando intenta volver: 60.000 euros de indemnización

Las atípicas vacaciones de la infanta Elena y sus hijos, Victoria Federica y Froilán: sus planes por separado

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 20 militares muertos

Al menos 20 militares muertos en la ofensiva final contra Estado Islámico en el estado somalí de Puntlandia

Siete carreteras en León, Zamora y Cáceres permanecen cortadas por los incendios, todas secundarias

(Previa) Otro pulso Alcaraz-Sinner centra las miradas del último 'grande' del año

Registrado un terremoto de magnitud 3,4 en Rota en la noche de este viernes sin daños ni heridos

CaixaBank roza los 5 millones de clientes de pago móvil y eleva un 34,4% el número de operaciones

ENTRETENIMIENTO

El día que una fanática

El día que una fanática intentó secuestrar a Al Pacino, el Bronx como refugio y la noche que casi termina en tragedia

Las tragedias en la vida de Melissa Gilbert: la confusa muerte de su padre, un aborto espontáneo y una impactante infidelidad

El día que Robert De Niro enfureció a Sharon Stone en medio de una grabación: “Puede meterse bajo tu piel”

Ronnie Wood anuncia una antología por sus seis décadas de carrera y presenta Mother of Pearl con Imelda May

Tras años de polémica, Harrison Ford reveló por qué volvió con un cameo en Star Wars y sorprende a los fans