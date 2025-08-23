Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra zonas residenciales en la región de Sumy en Ucrania

Durante la noche del viernes, la región de Sumy fue blanco de ataques enemigos que afectaron los municipios de Novoslobodsky y Vorozhbyansky, informó el Servicio Estatal de Emergencias. Los bombardeos dañaron edificios residenciales y locales no residenciales y provocaron incendios, los cuales fueron completamente extinguidos por los especialistas de emergencia. Según información preliminar, no se registraron heridos.

El jefe de la región de Sumy, citado por el medio local Ukrinform, indicó que los ataques forman parte de una serie de agresiones continuas que han golpeado la infraestructura civil de la región, obligando a mantener un monitoreo constante de la seguridad de los residentes.

En paralelo, en otras regiones del país, los rusos continuaron desplegando ataques masivos. Durante el viernes, la región de Zaporizhia sufrió 448 ataques en 17 asentamientos, incluidos ataques aéreos, con MLRS y drones FPV, según informó el jefe de la región, Ivan Fedorov.

Además, destacó que, a pesar de la magnitud de los ataques, no se reportaron víctimas civiles, aunque se registraron 37 destrucciones de viviendas e infraestructura.

El funcionario subrayó que las fortificaciones en Zaporizhia fueron construidas por trabajadores locales dispuestos a operar cerca del frente, lo que permitió mantener bajos los costos de construcción y asegurar la resistencia frente a los ataques.

En Sumy, los servicios de emergencia continuarán evaluando la situación en los municipios afectados para prevenir nuevos daños y garantizar la seguridad de la población civil, mientras las autoridades locales mantienen la coordinación con fuerzas de defensa para mitigar riesgos adicionales y supervisar las consecuencias de los ataques nocturnos.

El secretario general de la OTAN exigió un respaldo concreto para Ucrania

Durante una rueda de prensa en Kiev el viernes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Ucrania, Voloimir Zelensky, explicaron los principales desafíos y prioridades diplomáticas ante una posible resolución del conflicto que enfrenta a ambos países desde 2022.

“Será esencial contar con garantías de seguridad sólidas y eso es lo que estamos tratando de definir ahora”, afirmó el secretario general. Rutte detalló que estas garantías operan en dos niveles.

El primero consiste en dotar a las fuerzas armadas ucranianas de los recursos y la preparación necesaria para defender el territorio nacional una vez alcanzado un eventual acuerdo de paz o alto el fuego.

Discurso de Mark Rutte, secretario general de la OTAN

El segundo nivel involucra los compromisos internacionales asumidos por potencias occidentales. “El segundo nivel serán las garantías proporcionadas por Europa y Estados Unidos, y eso es en lo que estamos trabajando”, explicó Rutte. Esta doble vía de apoyo busca prevenir que Rusia repita escenarios de conflicto en suelo ucraniano.

Rutte destacó que los planes y conversaciones se elaboran de manera coordinada. “Estamos trabajando juntos, Ucrania, los europeos y Estados Unidos, para garantizar que las garantías de seguridad sean tales que Vladímir Putin, sentado en Moscú, nunca más vuelva a intentar atacar Ucrania”, declaró.

En el ámbito estadounidense, Donald Trump recibió recientemente en la Casa Blanca a Zelensky y a líderes europeos, con la presencia de Rutte. La reunión posiciona a Washington como un actor clave tanto en la definición de garantías como en la provisión de asistencia militar, inteligencia y recursos económicos.

El secretario general de la OTAN admitió que “es demasiado pronto para saber con certeza cuál será el resultado, pero está claro que Estados Unidos participará”.

Zelensky indicó que los compromisos pueden incluir componentes militares, tecnológicos y financieros, sin avanzar en promesas públicas antes de un eventual acuerdo. Rutte enfatizó la necesidad de consolidar alianzas estables y fortalecer la resiliencia militar ucraniana, construyendo un marco de garantías respaldado por Estados Unidos y Europa con credibilidad suficiente para disuadir futuras acciones armadas rusas.

“El presidente Trump ha hecho de esto una prioridad. Ha roto el estancamiento con Putin y ha dejado claro que Estados Unidos estará involucrado en proporcionar garantías de seguridad a Ucrania”, concluyó Rutte.