Mundo

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

El plan inmobiliario, estancado desde hace tres años, despierta crecientes alertas sobre riesgos de seguridad nacional ante la posibilidad de que la casa diplomática, que sería la más grande de Europa, pueda emplearse para espionaje

Guardar
Imagen de archivo: Se iza
Imagen de archivo: Se iza la bandera nacional china en la embajada china en Londres el lunes 11 de septiembre de 2023 (Foto AP/Kin Cheung, archivo)

El gobierno británico amplió hasta el 21 de octubre el plazo para decidir si autoriza los planes de China para construir la mayor embajada de Europa en Londres, según declaraciones oficiales y documentos presentados al proceso de planificación. La prórroga se concedió después de que Beijing se negara a proporcionar explicaciones completas sobre áreas del proyecto que permanecen sin detallar en los planos presentados.

El proyecto, que contempla la edificación de la nueva sede diplomática en el emplazamiento de un edificio de dos siglos de antigüedad próximo a la Torre de Londres, lleva tres años estancado. La paralización se atribuye a la oposición de residentes locales, parlamentarios y activistas a favor de la democracia hongkonesa en el Reino Unido, quienes han alertado sobre posibles riesgos para la seguridad nacional.

Tanto políticos británicos como estadounidenses expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la embajada pueda emplearse para el espionaje. El debate sobre la transparencia del proyecto se intensificó tras los requerimientos de las autoridades británicas sobre la distribución interna del edificio.

La consultora DP9, encargada del proyecto por cuenta del régimen chino, señaló en una carta que su representado considera “inadecuado” revelar planos completos del interior, alegando que la documentación adicional ya presentada satisface el nivel de detalle necesario. “El solicitante considera que el nivel de detalle de los planos no redactados es suficiente para identificar los usos principales”, remarcó la carta de DP9 al gobierno. “En estas circunstancias, consideramos que no es necesario ni apropiado proporcionar planos o detalles adicionales de distribución interna más detallados”.

El Departamento de Vivienda del gobierno británico notificó que la nueva fecha para determinar el avance de la solicitud será el 21 de octubre, en vez del 9 de septiembre como estaba previsto inicialmente, debido a la necesidad de analizar en profundidad las respuestas recibidas de la parte china y otros actores involucrados.

La futura fachada de la
La futura fachada de la Embajada, según el proyecto presentado por las autoridades chinas (Arquitectos David Chipperfield)

La gestión del caso generó reacciones inmediatas entre organizaciones y figuras políticas. Luke de Pulford, director ejecutivo de la Alianza Interparlamentaria sobre China —agrupación que nuclea a legisladores de distintos países críticos con el accionar de Beijing—, expresó insatisfacción ante la falta de detalles. Pulford sostuvo que “estas explicaciones distan mucho de ser satisfactorias” y afirmó que “las garantías equivalen a un ‘confía en mí, hermano’”.

Por su parte, la embajada de China en Londres manifestó su “seria preocupación” frente a la extensión del proceso, subrayando que los países anfitriones tienen la “obligación internacional” de facilitar la construcción de edificios diplomáticos. En un comunicado, la misión diplomática exhortó al gobierno británico a cumplir “con su obligación y aprobar la solicitud de planificación sin demora”.

En declaraciones previas durante el mes, la embajada china calificó de “calumnias despreciables” las acusaciones sobre la existencia de “instalaciones secretas” dedicadas a actividades que pudieran comprometer la seguridad nacional del Reino Unido.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

ChinaReino UnidoEspionajeDiplomaciaúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

El mandatario comentó que el líder republicano expresó su agotamiento ante las “tácticas dilatorias de Rusia”, que combinan “señales contradictorias sobre reuniones” con ataques continuos contra la población civil ucraniana

Alexander Stubb, presidente de Finlandia,

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron a marchar para pedir su liberación

Durante la manifestación en Tel Aviv advirtieron que, si se inicia la toma de la ciudad de Gaza, no habrá posibilidad de alcanzar un acuerdo para liberar a los cautivos

Los familiares de los rehenes

Francia convocó a la embajadora de Italia tras las críticas de Matteo Salvini a Emmanuel Macron por su postura sobre la guerra en Ucrania

“Que se ponga el casco, el chaleco, coja el fusil y se vaya él”, había reclamado el ministro de Transporte italiano al reaccionar al impulso del presidente francés de enviar tropas a Kiev para salvaguardar un hipotético acuerdo de paz con Rusia

Francia convocó a la embajadora

La prisión de Evin, símbolo de la opresión del régimen iraní, reabrió parcialmente entre ruinas y condiciones inhumanas

Tras el bombardeo israelí del pasado 23 de junio, las autoridades trasladaron de regreso a esa cárcel a unos 600 presos políticos, mientras familiares denuncian condiciones precarias

La prisión de Evin, símbolo

India aseguró que las negociaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos siguen en marcha

Lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar. Sin embargo, aclaró que existen algunas “líneas rojas” determinadas por Nueva Delhi

India aseguró que las negociaciones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Negocio de familia: entre 4

Negocio de familia: entre 4 personas entretienen a un vendedor para robar el celular en una tienda, todo quedó en video

Se presentaron menos listas que en 2021 y el Gobierno destaca la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única

Dos hinchas de la U de Chile liberados tras los incidentes en Independiente se perdieron y chocaron en Junín: uno de ellos es miembro de la Fuerza Aérea

David Rancero le responde a Daniel Sanín tras difundir video en el que lo insultan: “no espero que la ‘gente de bien’ me quiera”

Ana Peña Cardoza: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

INFOBAE AMÉRICA
Los líderes de Japón y

Los líderes de Japón y Corea del Sur apuestan por estrechar vínculos durante una "era de turbulencias"

Kilmar Ábrego, liberado de prisión a la espera de juicio por supuesto tráfico de personas

Más del 61 por ciento de los polacos rechazan enviar tropas en misión de paz a Ucrania

La producción argentina 'La verdadera historia de Ricardo III', en los Teatros del Canal el 30 de septiembre

Iker Pajares revalida el bronce y Marta Domínguez se queda sin podio en el Europeo de squash

ENTRETENIMIENTO

La madre de Lorenzo Méndez

La madre de Lorenzo Méndez le rogó a su hijo que termine su relación con Claudia Galván: “No lo puedo aceptar”

Los hermanos Duffer dejan Netflix tras el final de “Stranger Things”

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

La hermana menor de Britney Spears reveló que padece un problema dermatológico

Tragedia en “Emily in Paris”: Diego Borella, asistente de dirección, murió repentinamente en pleno rodaje de la serie