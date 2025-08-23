Mundo

Más presión contra la maquinaria de guerra de Putin: Ucrania sancionó a 139 individuos y organizaciones rusas

La medida firmada por el presidente Volodimir Zelensky también apunta a 28 ciudadanos de terceros países por financiar las actividades militares del Kremlin

Por Francisco González Tomadin

Guardar
El mandatario ucraniano implementa nuevas
El mandatario ucraniano implementa nuevas restricciones contra figuras vinculadas al Kremlin (Europa Press)

Con la invasión rusa en curso y el respaldo activo de sus aliados occidentales, Ucrania anunció sanciones renovadas contra personas y entidades que sostienen logística o financieramente la operación militar rusa. El presidente Volodimir Zelensky firmó dos decretos que formalizan medidas administrativas y económicas para 139 individuos y organizaciones relacionados con la maquinaria bélica rusa, además de casi una treinta de extranjeros acusados de apuntalar el aparato económico de la ocupación.

El presidente subrayó en su cuenta personal de X la importancia de actuar de forma coordinada junto a potencias aliadas. Recalcó que este nuevo paquete sancionador se alinea con medidas ya aplicadas por países como Canadá, buscando así un impacto internacional multiplicador al limitar la capacidad de Rusia de sostener su ofensiva.

Ucrania busca limitar la capacidad
Ucrania busca limitar la capacidad de Rusia de sostener su ofensiva (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS)

“Estamos trabajando de manera firme con los cuerpos de seguridad de los países amigos para que quienes aparecen en estas listas no puedan eludir consecuencias”, afirmó Zelensky

El decreto también alcanza a ciudadanos extranjeros que, según la administración ucraniana, participaron activamente en el mantenimiento del control ruso en zonas ocupadas e influyeron en la financiación del conflicto. Para Kiev, este régimen de sanciones constituye una herramienta para forzar a Moscú a cesar la agresión.

El gobierno ucraniano aspira a “exportar” el alcance de estas restricciones a todas las jurisdicciones aliadas, buscando aislar a Rusia y torpedear las operaciones de quienes facilitan su continuidad.

El valor de la bandera ucraniana: símbolo de esperanza y resistencia

El presidente Volodímir Zelensky dio celebró este día junto con muchos soldados y sus compañeros políticos (Video de la cuenta de X del presidente)

Paralelamente a la ofensiva institucional contra Moscú, Zelensky dedicó un mensaje especial a la ciudadanía por el Día de la Bandera, remarcando el significado de este emblema nacional como fuente de inspiración y patriotismo, en especial para quienes han soportado las consecuencias más graves de la ocupación. Además, reiteró que Ucrania no entregará su tierra a Rusia

El emblema nacional se consolida
El emblema nacional se consolida como fuente de esperanza en zonas ocupadas (@ZelenskyyUa)

En su cuenta oficial de X, el presidente destacó que la bandera azul y amarilla recoge los anhelos de quienes resisten cada día en las regiones bajo control ruso, al tiempo que simboliza la recuperación para quienes lograron regresar a casa tras periodos de cautiverio.

La enseña azul y amarilla
La enseña azul y amarilla simboliza la resistencia entre quienes regresan del cautiverio (@ZelenskyyUa)

La presencia de la bandera ucraniana en el frontispicio de un territorio liberado marca el final simbólico del sufrimiento bajo dominio extranjero, según el presidente.

Zelensky valoró el compromiso de quienes habitan regiones ocupadas, afirmando que al cuidar y guardar los símbolos nacionales expresan la determinación colectiva de no ceder ante el invasor.

En su visión, la bandera también adquiere importancia para las familias de soldados: miles de combatientes ven resumida su lucha en ese emblema, resumiendo así el carácter nacional de la resistencia.

El símbolo patrio une a
El símbolo patrio une a comunidades en el exterior y en zonas recuperadas (@ZelenskyyUa)

Tres años y medio de contienda: la ofensiva rusa persiste y la paz parece lejana

A pesar del fortalecimiento de las presiones diplomáticas y la consolidación del relato nacional ucraniano, el conflicto en el terreno se mantiene estancado y sin perspectivas cercanas de resolución.

Mañana se cumplen tres años y medio desde el inicio de la invasión a gran escala y todavía Rusia mantiene su negativa a negociar el cese de hostilidades. Según reportes recientes de la agencia EFE, Moscú justifica sus posiciones alegando avances irreversibles en el este de Ucrania. Sin embargo, los resultados sobre el terreno no confirman plenamente estas declaraciones.

Militarmente, Rusia controla actualmente aproximadamente el veinte por ciento del territorio ucraniano, lo que corresponde a una superficie de unos 115.000 kilómetros cuadrados, menor que la extensión de países como Grecia o Nicaragua.

Parte de estos territorios, incluida la totalidad de Crimea y áreas rebeldes de Donetsk y Lugansk, se encontraba fuera del control de Kiev antes de febrero de 2022. El Donbás sigue siendo un frente de feroces enfrentamientos y Moscú todavía carece de dominio absoluto sobre la región, con varios miles de kilómetros por recuperar.

El Donbás sigue siendo escenario
El Donbás sigue siendo escenario de enfrentamientos decisivos (For The Washington Post/Ed Ram)

El ejército ruso ha efectuado avances adicionales recientes en regiones del noreste, como Járkov y Sumi, invocando la necesidad de crear zonas de amortiguamiento, mientras Kiev reconoció la pérdida de su única incursión dentro de territorio ruso, cerca de Kursk.

Las fuerzas rusas reportaron avances
Las fuerzas rusas reportaron avances en la región de Sumi (Reuters)

El avance se mantiene irregular, caracterizado por incursiones de pequeños contingentes en vez de grandes ofensivas mecanizadas. El segmento oriental, principalmente entre Pokrovsk y Kramatorsk, continúa siendo el más fortificado y disputado. Expertos apuntan que la capacidad rusa de lanzar campañas relámpago es limitada, y que la defensa ucraniana, si bien afronta dificultades de moral y recursos humanos, sigue ofreciendo resistencia.

Pokrovsk continúa soportando intensos combates
Pokrovsk continúa soportando intensos combates en el frente oriental (REUTERS/Stringer)

La posibilidad de una solución negociada permanece remota. Tanto la dirigencia como los analistas en Ucrania prevén que la guerra de desgaste continuará durante todo 2026, ya que Moscú no acepta negociar sin una rendición de Kiev y garantías de neutralidad.

Las negociaciones internacionales no han producido avances, mientras la economía rusa sufre presiones crecientes a raíz de aranceles y déficit fiscal, aunque cuenta con China e India como aliados estratégicos para evitar el colapso comercial. Con la economía rusa estancada, salvo el sector militar, los especialistas alertan que el cansancio y la frustración podrían aumentar en la población si el conflicto se prolonga.

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskySancionesUcraniaGuerra Ucrania-RusiaVladimir Putininvasión rusa

Últimas Noticias

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Manifestaciones simultáneas de grupos antiinmigración y colectivos antirracismo se realizaron bajo un fuerte operativo policial. La tensión crece en medio del debate político sobre el sistema de refugio político

Protestas en varias ciudades del

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Alemania, Dinamarca, Suecia e Italia anunciaron que suspenderán los envíos con efecto inmediato. Francia y Austria seguirán el lunes, y el Reino Unido el martes

Los servicios postales europeos suspendieron

Persisten los devastadores incendios forestales en Portugal: al menos cuatro muertos y dos sospechosos detenidos

La última víctima es un zapador forestal llamado Daniel Esteves que falleció este sábado como consecuencia de las heridas sufridas mientras trabajaba en la extinción de un incendio en el municipio de Sabugal, en el distrito de Guarda

Persisten los devastadores incendios forestales

Cómo es la víbora arcoíris, el reptil iridiscente que intriga a científicos

Con cuerpo robusto, tres líneas rojas en el lomo y un brillo azulado único, es una serpiente no venenosa cuya ausencia de registros desde 2020 genera preocupación entre los especialistas en Florida

Cómo es la víbora arcoíris,

El envejecimiento acelerado redefine la pirámide poblacional global: la edad mediana superará los 40 años en 2100

Proyecciones de la ONU y el Pew Research Center anticipan que el número de habitantes crecerá a un ritmo más lento, con un máximo histórico a mediados del siglo XXI y una reducción posterior

El envejecimiento acelerado redefine la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pensión Mujeres Bienestar 2025: esto

Pensión Mujeres Bienestar 2025: esto es lo que se necesita para registrar a una persona auxiliar

Ica enfrenta por segundo día consecutivo vientos de hasta 63 km/h, que generan tormentas de arena y complican el tránsito

Piter Albeiro salió en defensa de Jaime Andrés Beltrán tras anulación de su elección: “Un tipo al que queremos”

Narco pierde casi 140 millones de pesos tras segundo decomiso marítimo de cocaína en costas de Guerrero

Senadora canadiense se mostró de acuerdo con Petro en ponerle fin al uso de combustibles fósiles: “Trump no quiere hablar de cambio climático”

INFOBAE AMÉRICA
Jasper Philipsen manda en el

Jasper Philipsen manda en el esprint de Novara y es el primer líder de La Vuelta

Ledo agradece a las organizaciones sindicales la desconvocatoria de la huelga en las escuelas infantiles

Los incendios forestales mantienen cortadas cinco carreteras en CyL, la mayoría en León

Previa del Real Oviedo - Real Madrid

Reabierto el tramo de vía cortado por el incendio declarado hoy en el Pinar (El Hierro)

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘The Chosen’

El creador de ‘The Chosen’ respondió a las críticas por su enfoque en la historia de Jesús: “La Biblia es nuestra inspiración, pero no es un guion”

La madre de Lorenzo Méndez le rogó a su hijo que termine su relación con Claudia Galván: “No lo puedo aceptar”

Los hermanos Duffer dejan Netflix tras el final de “Stranger Things”

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

La hermana menor de Britney Spears reveló que padece un problema dermatológico