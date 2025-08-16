Mundo

Trump afirmó que ahora “depende” de Zelensky lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia

En una entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense declaró además que “las naciones europeas deben involucrarse un poco” en el conflicto

Trump afirmó que ahora “depende” de Zelensky lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia (REUTERS)

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, debe asumir la responsabilidad de avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, tras la cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

Ahora depende realmente del presidente Zelensky lograrlo. Y también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelensky”, declaró Trump en una entrevista con Fox News, junto al presentador Sean Hannity.

El mandatario señaló que espera una reunión entre Putin y Zelensky y mencionó la posibilidad de unirse a ese encuentro. Trump evitó detallar lo discutido con Putin y lo que aún queda pendiente. “No es un acuerdo consumado en absoluto”, subrayó.

Por su parte, Putin indicó previamente que no se opone a reunirse con Zelensky, aunque condicionó el encuentro al cumplimiento de ciertos requisitos. El Kremlin sostuvo que ambos solo deberían reunirse cuando exista un acuerdo de paz listo para ser firmado.

Noticia en desarrollo...

