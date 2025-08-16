Mundo

Israel informó que sus tropas ejecutaron varias operaciones militares en las afueras de la Ciudad de Gaza

“En estos últimos días las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han estado operando en el área de Zeitun”, indicó el ejército por medio de un comunicado publicado en X

Guardar

El ejército de Israel informó el viernes que sus tropas ejecutaron varias operaciones en las afueras de Ciudad de Gaza, en preparación de lo que describió como una ofensiva de gran escala para tomar el control de la mayor urbe del enclave palestino, tras casi dos años de guerra.

En estos últimos días las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han estado operando en el área de Zeitun, a las afueras de la Ciudad de Gaza”, indicó el ejército en un comunicado. Según la misma fuente, las tropas se encuentran desplegadas “para ubicar explosivos, eliminar terroristas y desmantelar la infraestructura terrorista tanto sobre la superficie como bajo tierra”.

El anuncio se produjo una semana después de que el Gabinete de Seguridad israelí aprobara la captura de Ciudad de Gaza, una decisión que marca un nuevo giro en el conflicto iniciado en octubre de 2023 tras el ataque del grupo terrorista Hamas.

El miércoles, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí confirmó que el plan de ofensiva sobre la ciudad había recibido luz verde. Desde entonces, residentes consultados por la agencia AFP reportaron un incremento en los bombardeos aéreos en zonas residenciales, mientras Hamas denunció las “incursiones terrestres agresivas” de Israel en los alrededores.

Los planes de Israel para expandir sus operaciones militares generaron condenas internacionales y también protestas internas. Organismos humanitarios han advertido sobre el agravamiento de la crisis en la Franja de Gaza, donde gran parte de la infraestructura civil está destruida y la población enfrenta escasez crítica de agua, alimentos y medicinas.

El anuncio se produjo una
El anuncio se produjo una semana después de que el Gabinete de Seguridad israelí aprobara la captura de Ciudad de Gaza, una decisión que marca un nuevo giro en el conflicto iniciado en octubre de 2023 tras el ataque del grupo terrorista Hamas (EP)

Ciudad de Gaza, el núcleo urbano más poblado del enclave, se ha convertido en el principal objetivo de la estrategia militar israelí. Según fuentes oficiales, la ofensiva buscará controlar barrios enteros y desmantelar la red de túneles utilizada por combatientes de Hamas.

En medio de la escalada, la comunidad internacional pidió repetidamente un alto el fuego. Naciones Unidas y organizaciones de ayuda señalaron que la ofensiva en una ciudad densamente poblada podría provocar un incremento drástico en el número de víctimas civiles.

Las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que continuarán con operaciones “dirigidas” en las próximas horas en la periferia de la ciudad, mientras se mantiene la expectativa sobre el inicio de la ofensiva anunciada.

En paralelo, el ejército israelí informó que el viernes atacó una estructura militar y una infraestructura subterránea en el sur del Líbano, que, según señaló, pertenecían al grupo terrorista Hezbollah. “Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una estructura militar y una infraestructura subterránea en un emplazamiento de Hezbollah, en la cordillera Beaufort, al sur del Líbano, donde se identificaron actividades militares”, indicó el ejército en un comunicado.

El texto agregó que “la presencia del emplazamiento y la actividad que allí se lleva a cabo constituyen una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano” y subrayó que las FDI “continuarán operando para eliminar cualquier amenaza que se plantee contra el Estado de Israel”.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

IsraelGazaFranja de GazaHamasEjército de IsraelÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Trump afirmó que el próximo paso hacia un acuerdo de paz en Ucrania “depende” de Zelensky

Tras la reunión con el líder del Kremlin, el mandatario estadounidense declaró además que “las naciones europeas deben involucrarse un poco” en el conflicto. Añadió que espera un encuentro directo entre el presidente Ucraniano y Putin, señalando la posibilidad de sumarse a esa cita

Trump afirmó que el próximo

Israel abatió a Naser Musa, otro alto responsable militar de Hamas en Rafah

La operación contó con apoyo de la Agencia de Seguridad Israelí y se enmarca en la ofensiva contra altos mandos del grupo terrorista en Gaza

Israel abatió a Naser Musa,

Australia y Filipinas realizan sus mayores maniobras militares en respuesta a la presión de China en el mar Meridional

Más de 3.600 efectivos participan en ejercicios conjuntos sin precedentes, acompañados por observadores internacionales y en medio de crecientes tensiones por disputas de soberanía y episodios recientes de confrontación

Australia y Filipinas realizan sus

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

Vente Venezuela denunció que Virgilio Laverde fue injustamente arrestado por la dictadura de Venezuela tras las elecciones presidenciales de 2024

El partido de la opositora

Zelensky: “La guerra continuará porque no hay ni una señal de que Moscú quiera ponerle fin”

El presidente ucraniano advirtió en un video en su cuenta de X, que la ofensiva rusa mantiene su intensidad en varios frentes, incluso durante jornadas clave de negociaciones internacionales, y destacó la falta de avances hacia un alto al fuego

Zelensky: “La guerra continuará porque
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo define sus candidatos

El peronismo define sus candidatos en un clima de disputa, acusaciones cruzadas y amenazas de ruptura

Hallan un mecanismo que podría prevenir la pérdida de peso extrema en pacientes con cáncer

Heridas profundas, animales atrapados y rescates al límite: el impacto de la acción humana sobre la fauna marina se profundiza

Máxima, Kate y Letizia, las royals que con empatía, resiliencia y estilo transformaron la imagen de la realeza

La Libertad Avanza se prepara para competir en el interior: cómo está el armado en las principales provincias

INFOBAE AMÉRICA
Sánchez preside mañana por videoconferencia

Sánchez preside mañana por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

Trump recibe a Putin con un enérgico apretón de manos a su llegada a Alaska

El Liverpool FC completa el fichaje de Giovanni Leoni procedente del Parma

Adif confirma que la circulación entre Madrid y Galicia seguirá suspendida durante la primera mitad del sábado

Javier Tebas: "Estoy convencido que se jugará el partido en Miami"

ENTRETENIMIENTO

Ola de robos a celebridades

Ola de robos a celebridades en Los Ángeles: detuvieron a 4 jóvenes acusados del asalto a la residencia de Brad Pitt

‘Scary Movie’: Anna Faris y Regina Hall confirman su regreso a la próxima película de la saga

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor

Director de ‘Mi Pobre Angelito’ aclara los rumores sobre una nueva película: “Sería un error intentar traerla a estos tiempos”

La razón por la que Alicia Silverstone rechazó participar en “Beverly Hills, 90210″