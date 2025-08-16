Israel informó que sus tropas ejecutaron varias operaciones militares en las afueras de la Ciudad de Gaza

El ejército de Israel informó el viernes que sus tropas ejecutaron varias operaciones en las afueras de Ciudad de Gaza, en preparación de lo que describió como una ofensiva de gran escala para tomar el control de la mayor urbe del enclave palestino, tras casi dos años de guerra.

“En estos últimos días las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han estado operando en el área de Zeitun, a las afueras de la Ciudad de Gaza”, indicó el ejército en un comunicado. Según la misma fuente, las tropas se encuentran desplegadas “para ubicar explosivos, eliminar terroristas y desmantelar la infraestructura terrorista tanto sobre la superficie como bajo tierra”.

El anuncio se produjo una semana después de que el Gabinete de Seguridad israelí aprobara la captura de Ciudad de Gaza, una decisión que marca un nuevo giro en el conflicto iniciado en octubre de 2023 tras el ataque del grupo terrorista Hamas.

El miércoles, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí confirmó que el plan de ofensiva sobre la ciudad había recibido luz verde. Desde entonces, residentes consultados por la agencia AFP reportaron un incremento en los bombardeos aéreos en zonas residenciales, mientras Hamas denunció las “incursiones terrestres agresivas” de Israel en los alrededores.

Los planes de Israel para expandir sus operaciones militares generaron condenas internacionales y también protestas internas. Organismos humanitarios han advertido sobre el agravamiento de la crisis en la Franja de Gaza, donde gran parte de la infraestructura civil está destruida y la población enfrenta escasez crítica de agua, alimentos y medicinas.

Ciudad de Gaza, el núcleo urbano más poblado del enclave, se ha convertido en el principal objetivo de la estrategia militar israelí. Según fuentes oficiales, la ofensiva buscará controlar barrios enteros y desmantelar la red de túneles utilizada por combatientes de Hamas.

En medio de la escalada, la comunidad internacional pidió repetidamente un alto el fuego. Naciones Unidas y organizaciones de ayuda señalaron que la ofensiva en una ciudad densamente poblada podría provocar un incremento drástico en el número de víctimas civiles.

Las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que continuarán con operaciones “dirigidas” en las próximas horas en la periferia de la ciudad, mientras se mantiene la expectativa sobre el inicio de la ofensiva anunciada.

En paralelo, el ejército israelí informó que el viernes atacó una estructura militar y una infraestructura subterránea en el sur del Líbano, que, según señaló, pertenecían al grupo terrorista Hezbollah. “Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una estructura militar y una infraestructura subterránea en un emplazamiento de Hezbollah, en la cordillera Beaufort, al sur del Líbano, donde se identificaron actividades militares”, indicó el ejército en un comunicado.

El texto agregó que “la presencia del emplazamiento y la actividad que allí se lleva a cabo constituyen una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano” y subrayó que las FDI “continuarán operando para eliminar cualquier amenaza que se plantee contra el Estado de Israel”.

(Con información de EFE y AFP)