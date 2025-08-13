Mundo

Sospechan que el mayor incendio en décadas en Francia fue provocado

La investigación apunta a un origen criminal y descarta causas naturales, en medio de una temporada de incendios agravada por el cambio climático en el sur de Europa

En esta imagen, distribuida por
En esta imagen, distribuida por Protección Civil, se muestra un incendio en Corbieres, en el sur de Francia, el 5 de agosto de 2025. (Protección Civil vía AP)

El incendio que arrasó más de 16.000 hectáreas en el macizo de Corbières, en el sur de Francia, y que dejó una víctima mortal y dos heridos graves, podría haber sido provocado, según la investigación judicial en curso.

El fiscal de Montpellier, responsable del caso, señaló este miércoles en un comunicado que “los expertos estiman, a la vista de las condiciones de inicio del fuego, que podría tener una causa criminal resultado de un acto voluntario”. Sin embargo, aclaró que esta primera conclusión “necesita ser confirmada con investigaciones complementarias”, y subrayó que se ha descartado un origen natural.

Los peritos localizaron rápidamente el foco del incendio, que comenzó la tarde del 5 de agosto al borde de la carretera D212, entre las localidades de Ribaute y Lagrasse. Esa ubicación reforzó desde el inicio la hipótesis de un origen humano, aunque su naturaleza exacta continúa bajo análisis.

Las llamas, impulsadas por el viento, consumieron en pocas horas miles de hectáreas de bosque y cultivos, a unos 30 kilómetros al suroeste de Narbona, pese al despliegue de más de 2.000 bomberos y recursos aéreos.

Árboles quemados durante el mayor
Árboles quemados durante el mayor incendio forestal de Francia este verano, cerca de Durban-Corbieres, en el sur de Francia, el miércoles 6 de agosto de 2025. (Foto AP/Hernán Muñoz)

El siniestro, controlado desde el domingo pero con equipos aún trabajando para evitar rebrotes, se considera el mayor incendio en Francia desde 1949. La mujer fallecida, de 65 años, se negó a evacuar su vivienda; entre los heridos graves figuran bomberos.

La rápida propagación del incendio fue alimentada por semanas de clima cálido y seco, aunque las temperaturas más frías y los vientos más tranquilos durante la noche ayudaron a aliviar levemente la situación. El fuego afectó a 15 municipios del macizo de Corbières, destruyendo o dañando al menos 36 viviendas. El incendio fue el más grande desde la creación de una base de datos nacional de incendios en 2006, según el servicio nacional de emergencias.

El sur de Europa enfrenta este verano una serie de incendios de gran magnitud. Expertos advierten que el cambio climático está intensificando los periodos de calor y sequía, incrementando la vulnerabilidad de la región a este tipo de siniestros. El mes pasado, un incendio que alcanzó el puerto de Marsella dejó cerca de 300 heridos.

Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo, con un aumento de temperaturas que, desde la década de 1980, duplica el promedio global.

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer el origen del fuego, mientras comunidades enteras en el sur de Francia comienzan a evaluar las pérdidas y a enfrentar las secuelas de una temporada de incendios marcada por el avance del calor extremo y la sequía en el continente.

(Con información de EFE)

