Mundo

La UE advirtió que Putin pretende retrasar las sanciones en la cumbre de Alaska: “Solo busca una fotografía diplomática con Trump”

La jefa de política exterior de la Unión Europea advierte que la exclusión de Europa y Ucrania del encuentro entre los líderes de EEUU y Rusia, evidencia que Moscú solo busca aparentar y ganar tiempo

Guardar
Kaja Kallas advirtió que Putin
Kaja Kallas advirtió que Putin no busca una negociación real en su reunión con Trump en Alaska: “Solo finge”

La jefa de política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, afirmó este martes que el presidente ruso, Vladimir Putin, no muestra voluntad real de negociar en su inminente encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, previsto para este viernes en Alaska.

En declaraciones a la cadena CNBC Kallas señaló que la ausencia de representantes europeos y del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en la mesa de diálogo demuestra que Moscú busca aparentar disposición al diálogo, mientras que en realidad solo busca retrasar sanciones y conseguir una fotografía diplomática con Trump.

Funcionarios europeos y el propio Zelensky manifestaron su preocupación por haber sido apartados de la reunión entre Putin y Trump. Según Kallas, “para que cualquier acuerdo se implemente, se necesita a Europa y a Ucrania. Así que está claro que Putin solo finge negociar”. Además, reiteró que Putin evita la presencia de Zelensky porque eso evidenciaría su falta de compromiso con una solución negociada.

El distanciamiento de la cumbre Alaska generó tensiones entre los líderes europeos y ucranianos. Zelensky advirtió que Rusia prepara nuevas ofensivas militares y subrayó su desconfianza hacia Moscú, mientras los dirigentes europeos presionan a Trump para incluir a Ucrania en cualquier arreglo futuro. Este martes, los líderes europeos y Zelensky celebran una cumbre virtual centrada en estrategias para presionar a Rusia, discutir el futuro de los territorios ocupados y explorar garantías de seguridad para Kiev. Trump recibió invitación para participar en el encuentro.

Trump y Putin tienen previsto
Trump y Putin tienen previsto reunirse el viernes en Alaska (AP/ARCHIVO)

Estados Unidos ha amenazado a Rusia con la imposición de sanciones adicionales, aunque estas no se han concretado hasta el momento. Representantes europeos han instado reiteradamente a Washington a adoptar medidas más duras que puedan ejercer una presión efectiva sobre el gobierno de Putin.

Paralelamente, han surgido temores en Europa y Kiev de que Trump busque una fórmula de paz desfavorable para Ucrania; el mandatario sugirió el lunes la posibilidad de alguna forma de intercambio territorial, aunque aseguró que su objetivo sería recuperar parte de esos territorios para Ucrania.

En otro frente diplomático, Kallas alertó sobre el aumento del peligro en la guerra de Gaza y reiteró, en representación de la UE, la exigencia de facilitar la llegada de ayuda humanitaria, incluido el acceso de organizaciones no gubernamentales, el alto el fuego inmediato y la liberación de rehenes. Tras una reunión extraordinaria de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE el lunes, Kallas insistió en que el envío de ayuda humanitaria debe acelerarse y que los lanzamientos aéreos resultan insuficientes para las necesidades de la población en la Franja de Gaza.

Kallas exige acelerar la ayuda
Kallas exige acelerar la ayuda humanitaria y el alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

Kallas recalcó que la única solución sostenible para el conflicto entre Israel y Palestina pasa por la negociación de una solución de dos Estados. Asimismo, subrayó la necesidad de transparencia y pruebas concluyentes en cualquier acusación de terrorismo para proteger a los informadores.

La reunión de ministros se llevó a cabo tras el rechazo de las instituciones europeas al plan israelí de extender la operación militar en Gaza, y después de que Alemania y Holanda decidieran imponer un embargo parcial de armas a Israel. El pasado 10 de julio, la UE e Israel acordaron incrementar el acceso humanitario a Gaza, pero según la Comisión Europea, la ayuda no llega al ritmo esperado y persisten restricciones al acceso de observadores europeos.

Temas Relacionados

Unión EuropeaConflicto Ucrania-RusiaVladimir PutinDonald TrumpVolodímir ZelenskiAlaskaGazaKaja KallasIsraelComisión EuropeaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Estados Unidos excluyó a España de una ruta marítima estratégica

El puerto de Algeciras formaba parte de un acuerdo de intercambio de rutas entre las costas Este y Oeste de EEUU, y puertos de Japón, Corea del Sur, China e India, esenciales para cadenas de suministro con impacto económico y logístico

Estados Unidos excluyó a España

Crisis económica en Irán: el régimen aprobó un plan para eliminar cuatro ceros de su moneda nacional

La medida se tomó debido a que el rial se ha vuelto casi inutilizable ante la alta inflación y su continua depreciación

Crisis económica en Irán: el

Melinda Gates habló de su separación, explicó por qué dejó la fundación que compartía con su ex marido y resaltó el rol de las mujeres en la sociedad

En una entrevista con Bloomberg, la filántropa estadounidense reflexionó sobre los desafíos actuales en derechos y políticas públicas, su nueva estrategia filantrópica y el impacto que busca generar desde su organización para promover el liderazgo femenino

Melinda Gates habló de su

Un destructor de 7.500 toneladas, la torpeza de encerrar a un patrullero y la humillación de la Armada china

La operación terminó con graves daños para uno de los buques chinos. Expertos internacionales analizan la falta de coordinación y el impacto en la imagen militar del régimen de Beijing

Un destructor de 7.500 toneladas,

Israel se prepara para la batalla de la ciudad de Gaza

La inminente operación militar plantea interrogantes sobre el futuro de la región, el equilibrio de poder y el costo humano de una confrontación prolongada en entornos densamente poblados

Israel se prepara para la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Denuncian al Minsa por no

Denuncian al Minsa por no comprar equipos para tratar cáncer y devolver S/56 millones de presupuesto al Estado

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en Congreso, hoy 12 de agosto

Receta de crema de cacao y avellanas, rápida y fácil

Ministro de Defensa confirmó que le intentaron hackear su teléfono celular y negó chats revelados por sargento retirado: “Yo hablé con el presidente y le dije que eso es falso”

Playas con manantiales, calas salvajes y miradores: todo esto en un pequeño pueblo en Castellón

INFOBAE AMÉRICA
El PP pide cuentas al

El PP pide cuentas al Gobierno por la presencia en España de un militar venezolano acusado de torturas y vetado en la UE

El Gobierno pone fecha al organismo que protegerá a denunciantes de corrupción: echará a andar el 1 de septiembre

Mueren dos personas por un ataque ruso en la región ucraniana de Donetsk

Solución al misterio del azufre perdido en el espacio

Los desalojados por el incendio de Tres Cantos comienzan a regresar a sus viviendas

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Aniston confirmó que sigue

Jennifer Aniston confirmó que sigue hablando de Brad Pitt con Gwyneth Paltrow

Emma Stone habló de su audaz cambio físico de para Bugonia: “No hay mejor sensación en el mundo”

Bob Odenkirk dio detalles sobre el infarto que sufrió en el set de Better Call Saul: “Si hubiera pasado en mi tráiler, no estaría aquí”

Taylor Swift anuncia nuevo álbum: esto es todo lo que se sabe hasta el momento

“No hay fórmula mágica, solo vida real”, dice Nicole Ari Parker sobre el matrimonio