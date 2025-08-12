Israel se prepara para la batalla de la ciudad de Gaza

Maha Ali observa la destrucción de la Universidad Islámica de Gaza, donde ahora se refugia, en la ciudad de Gaza, el 1 de junio de 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

En un denso paisaje urbano, con probablemente miles de combatientes de Hamas al acecho, tomar la ciudad de Gaza será un trabajo difícil y costoso para el ejército israelí, dicen los expertos en seguridad.

El domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expuso su visión de la victoria en Gaza después de 22 meses de guerra, con el ejército ordenado a atacar los últimos bastiones de Hamas en la ciudad de Gaza y los campamentos centrales más al sur.

Con una población de unos 760.000 habitantes antes de la guerra, según cifras oficiales, la ciudad de Gaza era la más grande de cualquier área municipal en los territorios palestinos.

Pero tras el ataque sin precedentes de Hamas contra Israel en 2023 que provocó la guerra, su población solo ha aumentado, con miles de personas desplazadas que huyen de operaciones militares intensivas hacia el norte.

La propia ciudad de Gaza ha sido objeto de intensos bombardeos aéreos, y sus edificios de apartamentos restantes ahora se codean con tiendas de campaña y otros refugios improvisados.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en la ceremonia de apertura del Museo de la Knesset, en el antiguo edificio del parlamento israelí, en Jerusalén, el 11 de agosto de 2025. Ohad Zwigenberg/Pool vía REUTERS

“Trampa mortal”

Amir Avivi, un ex general israelí y jefe del grupo de expertos del Foro de Defensa y Seguridad de Israel, describió la ciudad como el “corazón del gobierno de Hamas en Gaza”.

“La ciudad de Gaza siempre ha sido el centro del gobierno y también tiene la brigada más fuerte de Hamas”, dijo.

El primer desafío para las tropas israelíes se relaciona con el llamado de Netanyahu a la evacuación de civiles: no está claro cómo se llevará a cabo tal hazaña.

A diferencia del resto de la Franja, donde la mayoría de la población ha sido desplazada al menos una vez, alrededor de 300.000 residentes de la ciudad de Gaza no se han movido desde el estallido del conflicto, según Avivi.

Israel ya ha tratado de empujar a los civiles más al sur a las llamadas zonas humanitarias establecidas por los militares, pero es probable que haya poco espacio para acomodar a más llegadas.

Soldados de Hamas.

“No puedes poner otro millón de personas allí. Será una crisis humanitaria horrible”, dijo Michael Milshtein, un ex oficial de inteligencia militar israelí.

Según Avivi, la ayuda humanitaria se distribuiría principalmente al sur de la ciudad de Gaza para alentar a los residentes a trasladarse a futuros sitios de distribución administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel.

Frente a los cuatro actuales, el GHF planea operar 16 sitios.

Sin embargo, la agencia de defensa civil de Gaza dice que las tropas israelíes están disparando y matando a civiles a diario alrededor de los sitios.

Human Rights Watch los ha calificado de “trampa mortal”, mientras que la ONU y otros grupos han arremetido contra lo que llaman una militarización de la ayuda.

Dos chicos sobre escombros de un edificio en Gaza. Mohammed Talatene/dpa

‘Stalingrado’

Según Michael Milshtein, quien dirige el Programa de Estudios Palestinos en la Universidad de Tel Aviv, el ala militar de Hamas podría tener entre 10.000 y 15.000 combatientes en la ciudad de Gaza, muchos de ellos recién reclutados.

“Es muy fácil convencer a un palestino de 17, 18, 19 años para que forme parte de las Brigadas Al-Qassam”, dijo Milshtein a la AFP, refiriéndose al brazo armado de Hamas mientras citaba la falta de oportunidades para gran parte de la población de Gaza.

“Mientras (el ejército de Israel) se prepara, Hamas también se prepara para la guerra que se avecina, si tiene lugar”, agregó, prediciendo que la batalla podría terminar siendo “muy similar a Stalingrado”.

Se refería a la batalla por la ciudad ahora conocida como Volgogrado, una de las más largas y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial.

El ejército israelí encontrará obstáculos, incluida una vasta red de túneles donde es probable que se retengan rehenes israelíes, junto con depósitos de armas, escondites y puestos de combate.

Una vista muestra vehículos militares en el lado israelí de la frontera con Gaza, vistos desde Israel, el 12 de agosto de 2025. REUTERS/Ammar Awad

Otros obstáculos podrían incluir artefactos explosivos improvisados (IED) y el uso de civiles como escudos humanos en un denso laberinto urbano de callejones estrechos y edificios altos, según informes de prensa.

“Es casi imposible entrar allí sin crear víctimas de rehenes y un gran desastre humanitario”, dijo Mairav Zonszein, del International Crisis Group.

La destrucción material, agregó, será enorme.

“Simplemente destruirán todo, y luego no quedará nada”, dijo.

A pesar de los rumores de desacuerdos sobre el plan del jefe del ejército, Eyal Zamir, el general dijo que sus fuerzas “podrán conquistar la ciudad de Gaza, tal como lo hizo en Khan Yunis y Rafah en el sur”, según un comunicado el lunes.

“Nuestras fuerzas han operado allí en el pasado y sabremos cómo hacerlo de nuevo”.

(con información de AFP)