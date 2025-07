“Forbes 50 Over 50″: las mujeres líderes que están transformando el mundo en la segunda mitad de sus vidas

El listado 50 Over 50 de Forbes visibiliza el impacto de mujeres que alcanzan sus mayores logros después de los 50 años (Portada Forbes/Cliff Watts/Rebecca Miller/Jamel Toppin)

De la exploración espacial a la salud mental, del capital de riesgo a la literatura universal, distintas mujeres mayores de 50 años están marcando un antes y un después en sus industrias, impulsadas por la experiencia, la resiliencia y una clara vocación de impacto.

La edición 2025 de la lista 50 Over 50, publicada por Forbes en colaboración con la plataforma Know Your Value, reconoce a mujeres que alcanzan sus logros más relevantes a partir de los 50.

Entre las seleccionadas, se destacan figuras de sectores tan diversos como la biotecnología, las finanzas, la cultura, la salud pública y la justicia social. El objetivo del listado es visibilizar el impacto de quienes, pese a haber enfrentado prejuicios por su edad, género o condición, hoy lideran con decisión y resultados concretos.

A los 20 años, Suma Krishnan llegó a Estados Unidos desde la India, sin dinero y con una beca para cursar estudios de posgrado. Décadas más tarde, su empresa de biotecnología, Krystal Biotech, cotiza en bolsa con una valoración superior a USD 4.000 millones, respaldada por patentes de terapia génica para enfermedades como la fibrosis quística.

“Nunca me habría imaginado que un medicamento sería aprobado por mi propia empresa, con mi propia propiedad intelectual, ni en un millón de años”, declaró Krishnan a Forbes.

Una selección con impacto nacional

El proceso de elaboración de la lista se extendió durante cinco meses, con miles de postulaciones evaluadas por un equipo de periodistas de Forbes y Know Your Value. Una preselección de 500 candidatas atraviesa un proceso riguroso de verificación de datos y validación por parte de jueces expertos, entre ellos Alka Joshi, Kathy Ko Chin y Mally Roncal.

Suma Krishnan, cofundadora de Krystal Biotech, transformó una idea sobre terapia génica en una compañía valorada en más de USD 4.000 millones (Portada Forbes/Jamel Toppin)

Las integrantes de la lista 2025 se agrupan en cuatro grandes categorías: impacto, innovación, inversión y estilo de vida. Dentro de estas áreas conviven figuras de sectores tan diversos como la biotecnología, la meteorología, las finanzas, la vivienda y las energías limpias.

La consigna, según Forbes, es clara: no basta con ser una de las 65 millones de mujeres mayores de 50 años en Estados Unidos, sino demostrar un impacto a gran escala que transforme vidas.

Impacto: desde la salud cerebral hasta los derechos de las madres

A los 69 años, Maria Shriver lidera una cruzada por la salud cerebral femenina. Fundó el Women’s Alzheimer’s Movement tras vivir de cerca el deterioro cognitivo de su padre, con el objetivo de impulsar la investigación sobre las causas y la prevención del Alzheimer en mujeres.

Su centro, ahora integrado a la Clínica Cleveland, recibió recientemente 8 millones de dólares en financiación para expandir sus operaciones en Las Vegas.

Maria Shriver, Mónica Lewinsky y Christy Turlington lideran iniciativas que abordan la salud cerebral, la reconstrucción personal y la salud materna (REUTERS)

Con 52 años, Mónica Lewinsky continúa su trabajo como activista contra el acoso y la humillación pública. En enero de 2025, lanzó el podcast Reclaiming, donde comparte su propia experiencia de reconstrucción personal y dialoga con invitadas como Tarana Burke y Miley Cyrus sobre cómo recuperar identidad y reputación tras episodios traumáticos.

Christy Turlington, supermodelo y fundadora de Every Mother Counts, canalizó su experiencia personal durante el parto hacia una cruzada por la salud materna global. Desde su creación en 2010, la organización ha destinado más de USD 48 millones a programas comunitarios y de concientización.

Lifestyle: arte, longevidad y salud femenina

Con 58 años, Halle Berry está al frente de Respin, una plataforma enfocada en salud femenina y menopausia. Tras recibir un diagnóstico médico erróneo durante la perimenopausia, decidió relanzar su empresa con un enfoque clínico e integral. “Este es mi mayor logro”, declaró Berry a Forbes, quien fue la primera y única mujer negra en ganar el Oscar a Mejor Actriz.

Halle Berry, Isabel Allende y Julie Andrews ejemplifican cómo la experiencia y la pasión pueden transformar la creatividad, la literatura y el bienestar femenino en la etapa madura de la vida (REUTERS/AP)

A los 82 años, Isabel Allende reafirma su vigencia en el panorama literario con la publicación de Mi nombre es Emilia del Valle. La autora chileno-estadounidense suma más de 80 millones de libros vendidos en 40 idiomas, y continúa escribiendo con el mismo compromiso narrativo que marcó títulos emblemáticos como La casa de los espíritus.

Julie Andrews, de 89 años, sigue activa tras casi ocho décadas de trayectoria artística. Ganadora del Oscar, Emmy, Grammy y Globo de Oro, presta su voz desde 2020 al personaje de Lady Whistledown en la serie Bridgerton. Su carrera comenzó en los escenarios del West End de Londres y se mantiene como una figura influyente en la industria del entretenimiento global.

Innovación: ciencia y exploración espacial con décadas de experiencia

Además del perfil de Suma Krishnan, destacan otras dos figuras en este eje. Karen Clark fundó en 1987 la primera empresa de modelado de riesgos catastróficos. Su tecnología mapea USD 100 billones en riesgo en propiedades de EE.UU. y ayuda a anticipar el impacto de desastres naturales.

Sunita Williams, astronauta de la NASA, bate récords de caminata espacial y regresa tras nueve meses en la Estación Espacial Internacional (EFE/Divyakant Solanki)

Sunita Williams, de 59 años, es astronauta de la NASA y una de las figuras más destacadas de la exploración espacial contemporánea. Acumula 62 horas de caminata espacial, el récord femenino mundial, y ha pasado 608 días en el espacio a lo largo de tres misiones.

En 2024, participó del vuelo orbital de prueba Boeing Crew Flight Test, que, debido a problemas técnicos, se prolongó por más de nueve meses en la Estación Espacial Internacional antes de su regreso a la Tierra en marzo de 2025.

Inversión: construir un sistema financiero más equitativo

A sus 72 años, Freada Kapor Klein, socia fundadora de Kapor Capital, mantiene su foco en la inversión con impacto social. Desde hace más de una década, dirige una estrategia centrada en startups orientadas a la equidad. Su firma alcanzó una tasa interna de retorno del 29% y llevó a compañías como Gusto y Newsela a convertirse en unicornios.

Freada Kapor Klein apuesta al capital de riesgo con impacto social, logrando altos retornos e impulsando diversas startups (Portada Forbes/Jamel Toppin)

Priscilla Almodóvar es la primera mujer en dirigir Fannie Mae, con USD 4,3 billones en activos. Promueve el acceso a la vivienda como herramienta de estabilidad financiera y generación de riqueza familiar.

Con 66 años, Susan M. Collins dirige la Reserva Federal de Boston, siendo la primera mujer de color en encabezar un banco regional del sistema de la Fed. Nacida en Escocia de padres jamaicanos, Collins creció en Nueva York y subrayó que “la Reserva Federal es una institución de servicio público”, cuya misión es promover una economía que “beneficie a todos, no solo a algunos”.