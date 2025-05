Wall Street cierra la semana entre el impacto del nuevo distanciamiento entre EEUU y China y los datos de inflación

Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York(EE.UU.). EFE/EPA/JUSTIN LANE

Los principales índices bursátiles de Wall Street registraron retrocesos en la apertura de este viernes, tras declaraciones del presidente Donald Trump, quien acusó a China de violar su acuerdo con Estados Unidos. La situación añadió volatilidad a un mes que ya mostró movimientos de gran magnitud en los mercados.

Antes del cierre semanal, tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite mostraban tendencia hacia sus mayores ganancias mensuales desde noviembre de 2023. Pero el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq descendieron algo menos de 0,5% en la apertura, después de leves avances durante la sesión anterior.

En el plano legal y arancelario, un tribunal suspendió temporalmente una decisión que anulaba los aranceles impuestos por Trump, mientras se revisa la apelación de la administración. La Casa Blanca evalúa alternativas legales, incluida una disposición para fijar aranceles de hasta 15% por un periodo de 150 días.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aclaró que el conflicto legal en torno a los aranceles no ha alterado las negociaciones comerciales. Confirmó avances en algunos acuerdos, aunque señaló desaceleración en el diálogo con China.

Datos de inflación

Datos publicados el viernes revelaron que la inflación PCE (siglas en inglés del Índice de Precios de los Gastos de Consumo Personal), preferida de la Reserva Federal, se desaceleró a una tasa anual de 2,1% en abril, quedando por debajo de las expectativas. La medida básica de inflación PCE también resultó inferior a los pronósticos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent dialoga con el viceministro de Finanzas de Chinas, Liao Min, en Ginebra (Martial Trezzini/Handout via REUTERS)

En el segmento de bonos, los rendimientos del Tesoro a 10 años se ubicaron en 4,423% sin variaciones relevantes. Las acciones tecnológicas chinas cedieron terreno en medio de las recientes declaraciones oficiales, mientras las expectativas de un acuerdo comercial perdieron fuerza.

En el mercado de las criptomonedas, el bitcóin descendió por debajo de los 106.000 dólares. Por el lado del petróleo, los futuros bajaron a la espera de una reunión de la OPEP+, en la que podría definirse un aumento en la producción a partir de julio.

Donald Trump, el día 2 de abril durante la presentación de los aranceles país por país en Washington DC (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

Las palabras de Trump

“Hace dos semanas, China corría un grave peligro económico. Los altísimos aranceles que impuse hicieron prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense, que es, por mucho, el número uno del mundo. En efecto, abandonamos bruscamente las relaciones con China, y fue devastador para ellos. Muchas fábricas cerraron y hubo, por decirlo suavemente, ‘disturbios civiles’. Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó, para ellos, no para nosotros”, comenzó el mandatario en su red Truth Social.

Y siguió: “Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarlos de lo que creía que iba a ser una situación muy mala, y no quería que eso sucediera. Gracias a este acuerdo, todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad. ¡Todos estaban contentos! ¡Esa es la buena noticia! La mala noticia es que China, quizás no sorprenda a algunos, ha violado totalmente su acuerdo con nosotros. ¡Adiós a la buena gente!“.

Trump no especificó en su publicación las condiciones en las que China violó el acuerdo alcanzado dos semanas antes, el segundo que la Administración cerró con un gobierno extranjero tras la imposición de aranceles globales, después del alcanzado con el Reino Unido.