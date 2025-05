Un reporte reveló todo lo que Corea del Norte le dio a Rusia para luchar contra Ucrania

El caso que conmueve a Italia: Martina Carbonaro tenía 14 años y fue asesinada por su ex novio El hallazgo del cuerpo de la chica en un armario de un edificio abandonado cerca de Nápoles, ha desatado una ola de dolor e indignación en todo el país. Su ex pareja Alessio Tucci confesó el crimen

Putin no detiene sus bombardeos: lanzó 90 drones iraníes y dos misiles balísticos contra Ucrania Las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 56 aparatos no tripulados de ataque Shahed contra 12 objetivos diferentes. Los misiles no pudieron ser interceptados