Qué dice la propuesta de Estados Unidos para que Hamas libere rehenes israelíes y haya una nueva tregua en Gaza

Manifestación por los 600 días desde que israelíes fueron tomados como rehenes por Hamás, en una plaza conocida como la plaza de los rehenes en Tel Aviv, Israel, el 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Leo Correa)

60 días de tregua y 28 rehenes devueltos son las dos cifras más importantes del texto que está a consideración del grupo terrorista Hamas e Israel por iniciativa de Estados Unidos para pactar un alto el fuego e intercambio de prisioneros en la Franja de Gaza.

Otro punto importante para las negociaciones se encuentra en la obligación de ambas partes de intercambiar información detallada sobre los rehenes y prisioneros restantes.

Según el texto de la propuesta, Hamas debe entregar “información completa (prueba de vida e informe médico/prueba de fallecimiento) sobre cada uno de los rehenes” al décimo día del acuerdo, mientras que Israel proporcionará datos sobre los prisioneros palestinos detenidos desde el 7 de octubre y el número de gazatíes fallecidos bajo su custodia.

Esta disposición, confirmada por dos fuentes cercanas a las negociaciones y publicada por The Times of Israel, forma parte de un documento que busca establecer un cese de hostilidades y la liberación de rehenes en el enclave palestino.

La propuesta, entregada a Hamas el 29 de mayo de 2025, fue elaborada por el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y validada por el medio israelí a través de fuentes con conocimiento directo del proceso.

El texto establece un alto el fuego de 60 días, durante el cual “el presidente Trump garantiza el cumplimiento del alto el fuego por parte de Israel durante el período acordado”, según detalla The Times of Israel. El acuerdo contempla la liberación de 10 rehenes israelíes vivos y 18 fallecidos, todos pertenecientes a la llamada “lista de 58”, en dos fases: la mitad el primer día y la otra mitad el séptimo día del acuerdo.

El enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff. REUTERS/Leah Millis

En cuanto a la asistencia humanitaria, la propuesta estipula que la ayuda llegará a Gaza de inmediato tras la aceptación del acuerdo por parte de Hamas. “La ayuda se distribuirá a través de los canales acordados, que incluirán a las Naciones Unidas y la Media Luna Roja”, según el texto citado por The Times of Israel. Esta asistencia se mantendrá durante toda la vigencia del alto el fuego, con el objetivo de aliviar la situación de la población civil.

El cese de las actividades militares ofensivas por parte de Israel es otro de los puntos centrales del acuerdo. El documento especifica que “todas las actividades militares ofensivas israelíes en Gaza cesarán tras la entrada en vigor de este acuerdo”. Además, durante el alto el fuego, la actividad aérea militar y de vigilancia se suspenderá en la Franja de Gaza durante 10 horas diarias, o 12 horas en los días de intercambio de rehenes y prisioneros.

El plan también detalla el redespliegue de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en dos etapas. El primer día, tras la liberación inicial de rehenes, se realizará el redespliegue en la zona norte de Gaza y en el corredor de Netzarim, siguiendo los acuerdos sobre ayuda humanitaria y mapas consensuados. El séptimo día, después de la segunda liberación, el redespliegue se efectuará en la zona sur de la Franja. “Los equipos técnicos determinarán los límites finales del redespliegue durante las negociaciones de proximidad”, según el texto confirmado por The Times of Israel.

Las negociaciones para un alto el fuego permanente comenzarán el primer día bajo la supervisión de los mediadores-garantes, que incluyen a Estados Unidos, Egipto y Qatar. Estas conversaciones abordarán “las claves y condiciones para el intercambio de todos los rehenes israelíes restantes por un número a convenir de prisioneros palestinos en cárceles israelíes”, así como temas relacionados con el redespliegue y retirada de fuerzas israelíes y acuerdos de seguridad a largo plazo en Gaza. También se discutirán los acuerdos para el “día después” en la Franja y el anuncio de un alto el fuego permanente.

Familiares de los rehenes israelíes que permanecen en manos del grupo islamista Hamás en Gaza se manifiestan en Tel Aviv para reclamar al Gobierno israelí un alto el fuego que permita su liberación. EFE/EPA/Abir Sultan

El compromiso presidencial estadounidense se refleja en la insistencia de que las partes respeten el acuerdo y avancen hacia una solución definitiva. El texto subraya que “el Presidente se toma en serio la adhesión de las partes al acuerdo de alto el fuego e insiste en que las negociaciones durante el período de alto el fuego temporal, de concluir con éxito mediante un acuerdo entre las partes, conducirían a una resolución permanente del conflicto”.

En cuanto a la liberación de prisioneros palestinos, el acuerdo prevé que, a cambio de los 10 rehenes israelíes vivos, Israel liberará a 125 prisioneros condenados a cadena perpetua y a 1.111 detenidos gazatíes arrestados después del 7 de octubre de 2023. Por la entrega de los restos de 18 rehenes israelíes fallecidos, Israel liberará a 180 gazatíes fallecidos. “La liberación se realizará simultáneamente, de conformidad con un mecanismo acordado, sin exhibiciones ni ceremonias públicas”, según el documento citado por The Times of Israel. La mitad de estas liberaciones se efectuará el primer día y la otra mitad el séptimo día.

El acuerdo también establece que, si las negociaciones para un alto el fuego permanente no concluyen en el plazo de 60 días, el cese temporal de hostilidades podrá prorrogarse bajo condiciones y duración acordadas por ambas partes, siempre que las negociaciones continúen de buena fe. “Tras el acuerdo, los rehenes restantes (vivos y fallecidos) de la ‘lista de 58’ proporcionada por Israel serán liberados”, según el texto validado por The Times of Israel.

La supervisión y garantía del cumplimiento del acuerdo recaerán en los mediadores-garantes, quienes “garantizarán la continuidad del alto el fuego durante el período de 60 días y, en caso de prórroga, la celebración de conversaciones serias sobre los acuerdos necesarios para un alto el fuego permanente y harán todo lo posible para asegurar la culminación de las negociaciones mencionadas”.

El papel del enviado especial estadounidense es central en el proceso. El texto indica que “el Enviado Especial, Embajador Steve Witkoff, visitará la región para finalizar el acuerdo. Steve Witkoff presidirá las negociaciones”. Esta presencia busca facilitar el diálogo y asegurar que las partes cumplan con los compromisos asumidos.

El enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, levanta la mano durante su ceremonia de juramentación, junto al presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 6 de mayo de 2025. REUTERS/Kent Nishimura

El anuncio del acuerdo de alto el fuego será realizado personalmente por el presidente Donald Trump, quien, junto con el gobierno de Estados Unidos, se compromete a “trabajar para garantizar que las negociaciones se lleven a cabo de buena fe hasta que se alcance un acuerdo final”, según el texto difundido por The Times of Israel.

La propuesta, al detallar mecanismos de verificación, intercambio y supervisión internacional, busca sentar las bases para una resolución más amplia del conflicto en Gaza. El énfasis en la liberación simultánea y sin exhibiciones públicas de prisioneros y rehenes, así como la participación de organismos internacionales en la distribución de ayuda, apunta a reducir tensiones y generar confianza entre las partes.

El documento también prevé que, durante el alto el fuego, Hamás se compromete a garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de los rehenes. A su vez, Israel debe proporcionar información sobre los prisioneros palestinos y los gazatíes fallecidos bajo su custodia, lo que representa un paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas en el marco del conflicto.

La estructura del acuerdo, con fases claramente definidas y la intervención de mediadores internacionales, refleja la complejidad de las negociaciones y la necesidad de garantías externas para su cumplimiento. La participación de Estados Unidos, Egipto y Qatar como garantes, junto con la supervisión directa del enviado especial estadounidense, subraya la importancia de la diplomacia multilateral en la búsqueda de una solución duradera.

El texto, cuya autenticidad fue confirmada a The Times of Israel por dos fuentes familiarizadas con las negociaciones, representa uno de los intentos más detallados y estructurados para lograr un alto el fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza desde el inicio de la escalada en octubre de 2023. La propuesta, al establecer plazos, mecanismos de verificación y compromisos claros de las partes, busca crear las condiciones para una negociación más amplia que aborde las causas profundas del conflicto y siente las bases para una paz sostenible en la región.