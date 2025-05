Francia celebró el triunfo del iraní Jafar Panahi en el Festival de Cannes y provocó la furia del régimen de los ayatolás

El régimen de Irán consideró “insultantes” las críticas de Francia y citó a su diplomático en Teherán (REUTERS/ARCHIVO)

El régimen de Irán convocó este domingo al encargado de negocios de Francia en Teherán para presentar una protesta formal por los comentarios del canciller francés, Jean-Noël Barrot, a raíz del reciente triunfo del director disidente Jafar Panahi en el Festival de Cannes.

Según informó la agencia estatal iraní IRNA, la decisión de llamar al diplomático francés se tomó “tras los comentarios insultantes y a las alegaciones infundadas del Ministro francés de Relaciones Exteriores en contra de Irán”. La protesta oficial responde a una publicación en la red social X en la que Barrot celebró el premio otorgado a Panahi como un acto de resistencia frente al régimen iraní.

“En un gesto de resistencia contra la opresión del régimen iraní, Jafar Panahi gana una Palma de Oro que reaviva la esperanza de todos los luchadores por la libertad en todo el mundo”, escribió Barrot en su cuenta.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot (AP/ARCHIVO)

El mensaje fue emitido horas después de que “Un simple accidente”, dirigida por Panahi, obtuviera la Palma de Oro en la 78.ª edición del festival. La película, filmada de forma clandestina en Irán, narra la historia de un hombre que, tras un accidente, cree haber reconocido a su torturador y emprende un recorrido en busca de otras víctimas.

El galardón fue recibido con entusiasmo tanto dentro como fuera de Irán. La premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, felicitó al director en X y destacó su compromiso con los derechos humanos: “Esta victoria no es casualidad: es el resultado de una incansable dedicación a la exploración de los valores humanísticos y los derechos humanos”, afirmó.

También se pronunció la Asociación de Directores de Cine de Irán, que calificó el premio como un hecho “alentador” y destacó que “el cine independiente y reflexivo de Irán, a pesar de todas las restricciones, prohibiciones y reglas, continúa su camino ascendente y genera orgullo”.

Panahi, crítico del régimen iraní, ha sido encarcelado en dos ocasiones y recientemente logró salir del país tras años de restricciones (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Panahi, conocido por su postura crítica hacia el sistema iraní, ha sido encarcelado en dos ocasiones. En 2010 fue condenado a seis años de prisión por “propaganda contra el sistema” y “colusión contra la seguridad nacional”. En 2022 volvió a ser detenido tras protestar por el arresto de los cineastas Mohammad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad. Fue liberado bajo fianza en febrero de 2023 y logró salir del país tras 14 años de restricciones.

Durante la ceremonia de premiación en Cannes, Panahi tardó algunos segundos en levantarse para recibir el reconocimiento. En su discurso, pidió a los iraníes dejar de lado sus diferencias y centrarse en el futuro del país: “Que nadie se atreva a decirnos cómo vestirnos, qué hacer o cómo comportarnos”, afirmó desde el escenario.

En declaraciones a la agencia AFP al día siguiente, el director dijo no tener “en absoluto” miedo de regresar a Irán: “El premio no es para mí, es para todos los cineastas iraníes que ahora no pueden trabajar, pero esperamos que puedan hacerlo”, declaró.

Jafar Panahi ganó la Palma de Oro en Cannes por 'Un simple accidente', una película filmada clandestinamente en Irán (REUTERS/Benoit Tessier)

La agencia IRNA también reportó el galardón, destacando que “el mayor festival de cine del mundo ha hecho historia para el cine iraní”. Recordó además que esta es la segunda vez que un director iraní obtiene la Palma de Oro. El primero fue Abbas Kiarostami en 1997, por El sabor de las cerezas.

Panahi no asistía a Cannes desde hace 15 años. A lo largo de su carrera ha sido reconocido con la Cámara de Oro en 1995 por El globo blanco, el León de Oro en Venecia en 2000 por El círculo y el Oso de Oro en Berlín en 2015 por Taxi Teherán. Su último filme, Un simple accidente, fue rodado en secreto, al igual que varias de sus obras anteriores.

(Con información de EFE y AFP)