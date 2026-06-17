Los precios de la gasolina en Rusia se disparan tras los ataques ucranianos a refinerías

Las estaciones de servicio en Rusia comenzaron a limitar la venta de gasolina tras ataques ucranianos a refinerías (Reuters)

Los precios de la gasolina en Rusia siguieron subiendo, y los conductores enfrentan complicaciones durante la temporada de vacaciones de verano después de que algunas estaciones de servicio en todo el país limitaran las ventas debido a los ataques ucranianos contra refinerías.

El precio promedio minorista de la gasolina en Rusia aumentó 1% hasta 69,11 rublos (0,95 dólares) por litro entre el 9 y el 15 de junio, en comparación con el período del 2 al 8 de junio, según datos publicados por el Servicio Federal de Estadísticas el miércoles por la noche. Se trata del mayor incremento desde principios de enero, de acuerdo con los registros semanales históricos.

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El alza de precios incrementa la presión sobre el gobierno, que ya prohibió la mayoría de las exportaciones de gasolina para enfrentar la escasez tras el aumento de los ataques ucranianos contra la industria de producción de combustibles en Rusia. En las últimas semanas, Kiev atacó nueve de las diez mayores refinerías del país, lo que redujo el procesamiento de crudo al nivel más bajo en 20 años.

El aumento de los costos del combustible representa una preocupación para las autoridades rusas, por los antecedentes de malestar social, como en 2018, y por el impacto en la inflación, evidenciado en el otoño de 2025. El tema adquiere mayor sensibilidad mientras el Kremlin se prepara para las elecciones parlamentarias de septiembre.

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Cinco de los ocho distritos federales de Rusia, especialmente las regiones del sur y del Cáucaso Norte, registraron una aceleración adicional en el crecimiento de los precios. Tres distritos, entre ellos Moscú, mostraron cierta desaceleración en el aumento de los precios de la gasolina respecto a la semana anterior.

Las autoridades regionales de toda Rusia intentan disipar la preocupación ante una posible escasez generalizada de gasolina, pero cada vez más regiones reportan racionamiento de combustible, además de aquellas áreas del sur de Rusia y Ucrania ocupada donde ya se observaban filas en las estaciones de servicio.

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Automovilistas en varias regiones de Rusia enfrentan largas filas para cargar gasolina debido a la escasez en las estaciones de servicio (Reuters)

En lo que va del año, la gasolina ha subido 6,6%, frente a una inflación de 3,68%, según datos del Servicio Federal de Estadísticas.

Tatneft PJSC impuso límites en todas sus estaciones de servicio en Rusia tras un ataque el viernes contra su planta Taneco en Tatarstán, una de las cinco mayores refinerías del país, antes de levantar parcialmente las restricciones esta semana, según informó la agencia Interfax. Imágenes difundidas en redes sociales el martes mostraron largas filas para cargar combustible en la autopista entre Moscú y San Petersburgo después de que Ucrania atacara una refinería en la capital rusa.

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Rosneft PJSC, el mayor productor de petróleo de Rusia, también prohibió temporalmente la venta de gasolina en bidones en sus estaciones de servicio debido al “aumento de la demanda estacional”, según informó esta semana Verstka, un medio independiente. Rosneft no respondió a una solicitud de comentarios de Bloomberg.

Para enfrentar la escasez de combustible, el gobierno relajó los estándares de calidad para las ventas nacionales de gasolina y diésel en algunas refinerías, informó esta semana el periódico Kommersant.

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(Bloomberg)