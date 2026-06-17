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El Shaftesbury Theatre llevará el nombre de Judi Dench, segunda mujer no perteneciente a la realeza en recibir este honor

Será rebautizado en febrero de 2027 tras una renovación integral y romperá con una larga tradición en la que los grandes recintos londinenses solo homenajearon a hombres de manera póstuma

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El cambio de nombre del Shaftesbury Theatre reconoce la trayectoria de Judi Dench en el teatro británico y las artes escénicas del Reino Unido - EFE/ARCHIVO
El cambio de nombre del Shaftesbury Theatre reconoce la trayectoria de Judi Dench en el teatro británico y las artes escénicas del Reino Unido - EFE/ARCHIVO

El Shaftesbury Theatre del West End de Londres será rebautizado como Teatro Judi Dench en febrero de 2027, un reconocimiento excepcional que la convierte en apenas la segunda mujer no perteneciente a la realeza en recibir tal honor en la capital británica.

El Shaftesbury Theatre adoptará el nombre de Judi Dench como tributo a su destacada trayectoria en el teatro británico y las artes escénicas del Reino Unido. Este cambio, que refleja su relevancia histórica, está previsto para realizarse tras una renovación integral del edificio.

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El anuncio oficial fue realizado por la dirección del teatro, que destacó a la actriz como “una de las mejores de nuestro tiempo”. De acuerdo con la institución, la medida pretende que el legado de Dench sirva de inspiración a futuras generaciones de artistas y espectadores.

Eleanor Lang, directora ejecutiva del recinto, señaló a The Guardian que “no celebramos suficientemente a las mujeres brillantes en los nombres de los teatros del West End, así que nos alegra que su nombre quede para siempre iluminando nuestra marquesina”.

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La trayectoria de Judi Dench y su vínculo con el Shaftesbury Theatre

La relación de Judi Dench con el Shaftesbury Theatre es de larga data y mantiene un carácter singular en el panorama londinense. La actriz formó parte de la Theatre of Comedy Company, liderada por Ray Cooney, que a su vez detentaba acciones en el teatro. Don Taffner, fundador de DLT Entertainment y productor de una célebre serie protagonizada por Dench, también adquirió participaciones en el recinto.

Dench ha manifestado el valor simbólico que este espacio tiene para ella. “Este bello teatro, con el que mantengo vínculos a través de amistades y proyectos entrañables, que tenga mi nombre es algo que resulta verdaderamente abrumador”, declaró la intérprete a The Guardian.

El Shaftesbury Theatre cuenta con una cúpula distintiva en el West End de Londres que puede abrirse, y ha sido escenario de diversas producciones emblemáticas en su historia.

La dirección del teatro afirmó que el homenaje a Judi Dench busca inspirar a futuras generaciones de artistas y espectadores del West End - REUTERS/Toby Melville/File Photo
La dirección del teatro afirmó que el homenaje a Judi Dench busca inspirar a futuras generaciones de artistas y espectadores del West End - REUTERS/Toby Melville/File Photo

Un reconocimiento histórico en el teatro británico

Renombrar un teatro en honor a una persona viva es un hecho inusual en el entorno teatral londinense. Tradicionalmente, los recintos del West End han llevado los nombres de hombres homenajeados de manera póstuma, como John Gielgud, Harold Pinter o Noël Coward. Hasta la fecha, solo una mujer no real había recibido este tributo: la coreógrafa Gillian Lynne, cuyo nombre fue otorgado en 2018 al antiguo New London Theatre.

La escasa presencia femenina en este tipo de distinciones evidencia un desafío aún vigente para el sector. El hecho de que Dench obtenga este reconocimiento en vida implica un mensaje relevante para las próximas generaciones de mujeres en las artes escénicas.

Recientemente, otras iniciativas han llevado el nombre de Dench, como una calle en Swindon, aunque el renombramiento del Shaftesbury Theatre se considera un homenaje mucho más significativo y directamente vinculado a sus logros en el teatro.

Renombrar un teatro del West End en honor a una persona viva sigue siendo un hecho inusual en el teatro londinense - REUTERS/Mike Blake/File Photo
Renombrar un teatro del West End en honor a una persona viva sigue siendo un hecho inusual en el teatro londinense - REUTERS/Mike Blake/File Photo

Renovación y futuro del teatro Judi Dench

El cambio de nombre estará acompañado de una extensa renovación del edificio, cuya finalización está prevista para 2027. Las obras contemplan la restauración de la icónica bóveda del teatro y la modernización de las áreas traseras del escenario, con el objetivo de adaptar el espacio a las nuevas necesidades técnicas y de seguridad.

El Shaftesbury Theatre, anteriormente conocido como New Princes Theatre y renombrado en 1962 tras la destrucción del original durante la Segunda Guerra Mundial, iniciará una nueva etapa bajo el nombre de una figura fundamental para las artes británicas. Eleanor Lang indicó a The Guardian que este homenaje busca aumentar la visibilidad de referentes femeninos en un ámbito históricamente dominado por hombres.

La decisión de renombrar el Shaftesbury Theatre refleja el reconocimiento a la sobresaliente carrera de Judi Dench y su profundo lazo con el teatro británico. Esta distinción la sitúa entre las contadas mujeres no reales que han recibido semejante honor en vida en el West End, subrayando tanto su legado profesional como la necesidad de ampliar la representación femenina en el sector.

El valor del teatro en vivo continúa definiendo la vocación de Dench y será parte esencial del espíritu del futuro Teatro Judi Dench.

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