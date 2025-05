Donald Trump volvió a criticar a Vladimir Putin por los bombardeos contra Ucrania: “Está matando a mucha gente”

Foto de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, en una sesión de firma de decretos en la Casa Blanca (REUTERS/Leah Millis)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que “no estaba contento” con el líder ruso Vladimir Putin, después de que Moscú lanzó un número récord de drones contra Ucrania, matando a 13 personas en todo el país.

“No estoy contento con lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente y no sé qué demonios le pasó a Putin”, dijo Trump en la pista del aeropuerto de Morristown antes de abordar el Air Force One.

“Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me llevé bien con él, pero está lanzando cohetes a las ciudades y matando gente, y eso no me gusta nada”.

Los servicios de emergencia de Ucrania describieron una noche de “terror” en medio de una segunda noche consecutiva de ataques aéreos masivos rusos, incluso sobre la capital, Kiev.

Trump dijo que Putin "está matando mucha gente" en Ucrania (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Los ataques se produjeron cuando los dos países completaron su mayor intercambio de prisioneros desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, con 1.000 soldados capturados y prisioneros civiles enviados de regreso por cada lado.

Entre los muertos en los últimos ataques rusos hay dos niños, de ocho y doce años, y un joven de 17 años, muertos en la región noroccidental de Zhytomyr, dijeron las autoridades.

En una publicación en Facebook, su escuela identificó a los niños fallecidos como Roman, Tamara y Stanislav y dijo: “Su recuerdo siempre estará con nosotros. Nunca lo perdonaremos”.

“Sin una presión verdaderamente fuerte sobre el liderazgo ruso, no se podrá detener esta brutalidad”, declaró el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en las redes sociales.

Los servicios de emergencia de Ucrania describieron una noche de “terror” (REUTERS/Thomas Peter)

“El silencio de Estados Unidos y el silencio de otros países del mundo solo animan a Putin”, afirmó, y añadió: “Las sanciones sin duda ayudarán”.

La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, pidió “la mayor presión internacional sobre Rusia para detener esta guerra”.

“Los ataques de anoche demuestran una vez más la determinación de Rusia de provocar más sufrimiento y la aniquilación de Ucrania. Es devastador ver a niños entre las víctimas inocentes, heridos y asesinados”, declaró en redes sociales.

El ejército de Ucrania dijo el domingo que había derribado un total de 45 misiles rusos y 266 drones de ataque durante la noche.

El portavoz de la Fuerza Aérea, Yuriy Ignat, dijo que se lanzaron 298 drones y agregó que este fue “el número más alto hasta la fecha”.

También se informó de la muerte de cuatro personas en la región occidental ucraniana de Khmelnytskyi y cuatro en la región de Kiev.

12 personas murieron en Ucrania tras el mayor ataque aéreo de Rusia desde el inicio de la invasión

Dos personas murieron en la región de Nikolaev. El domingo por la noche, Vitaliy Kim, gobernador de la región sur, informó que se había recuperado el cuerpo de una segunda persona entre los escombros.

Los servicios de emergencia informaron que 16 personas resultaron heridas en la región de Kiev, incluidos tres niños, en el “ataque nocturno masivo”.

“Vimos que toda la calle estaba en llamas”, dijo a la AFP Tetiana Iankovska, una jubilada de 65 años, en el pueblo de Markhalivka, al suroeste de Kiev.

Rusia afirmó que sus ataques tenían como objetivo el “complejo militar-industrial” de Ucrania y que había derribado 110 drones ucranianos.

Los vuelos en los aeropuertos de Moscú sufrieron cierres temporales debido a la actividad de drones ucranianos, pero no se reportaron heridos, dijeron las autoridades.

(Con información de AFP)