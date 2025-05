Donald Trump dijo que podría ir a Turquía para impulsar a Putin a que acepte negociar allí la paz con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterriza en Qatar

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este miércoles a Doha para la segunda etapa de su gira por Oriente Medio, tras una visita a Arabia Saudita marcada por importantes acuerdos económicos y un sorpresivo encuentro con el nuevo líder sirio.

Trump descendió del Air Force One y levantó el puño en señal de victoria antes de bajar la escalinata del avión presidencial. Al pie de la escalera fue recibido en una alfombra roja por el emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani, el primer ministro Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, el jefe de la oficina del emir, Abdullah bin Mohammed bin Mubarak Al Khulaifi, y el embajador estadounidense en Qatar, Timmy Davis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en Doha (REUTERS/Brian Snyder)

La visita a Qatar ha generado controversia en Estados Unidos debido a informes sobre un lujoso Boeing 747-800 que la familia real catarí habría ofrecido a Trump para reemplazar temporalmente al Air Force One. Valorado por expertos en aproximadamente 400 millones de dólares, el presidente ha defendido el obsequio calificándolo como un “regalo temporal”.

Sin embargo, la oposición demócrata lo ha criticado duramente, describiéndolo como “el mayor soborno extranjero de la historia reciente” e intentando retrasar nombramientos presidenciales en el Senado. Algunos republicanos se sumaron a las críticas por tratarse de una nación cercana a Irán.

Propuesta de mediación con Zelensky y Putin

Antes de aterrizar en Doha, durante el vuelo desde Arabia Saudita, Trump sorprendió a los periodistas a bordo del Air Force One al ofrecer viajar a Turquía para participar en negociaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania, si su homólogo ruso Vladimir Putin también asistiera.

“No sé si él (Putin) estaría allí si yo no estoy”, comentó Trump a los reporteros. “Sé que le gustaría que yo estuviera presente, y esa es una posibilidad. Si pudiéramos poner fin a la guerra, lo consideraría”.

Trump habla a los reporteros a bordo del Air Force One (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky ha desafiado a Putin a reunirse con él personalmente en Turquía, pero Rusia aún no ha confirmado quién asistiría a las conversaciones. Trump señaló que ya tenía programado estar en los Emiratos Árabes Unidos el jueves, para la tercera y última etapa de su gira por el Golfo, pero añadió: “Eso no significa que no lo haría para salvar muchas vidas”.

El Secretario de Estado Marco Rubio ya planea viajar a Estambul el viernes. “Marco es muy eficaz”, afirmó Trump sobre su enviado diplomático.

Reunión con el líder sirio

Trump se reunió con Ahmad al-Sharaa, el nuevo líder de Siria

La visita a Qatar sigue a una intensa jornada en Arabia Saudita, donde Trump se reunió con el presidente sirio Ahmad al Sharaa, un ex líder yihadista que derrocó a Bashar al Asad en diciembre pasado. Durante el encuentro, que duró poco más de media hora y contó con la participación virtual del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Trump pidió a Al Sharaa que normalice relaciones con Israel y asuma el control de las prisiones donde están recluidos miembros del grupo Estado Islámico.

El día anterior, Trump había anunciado sorpresivamente el levantamiento de las sanciones estadounidenses impuestas a Siria durante el régimen de Al Assad, una decisión que el gobierno sirio calificó como un “punto de inflexión fundamental” para el país devastado por casi 14 años de guerra civil.

En Arabia Saudita, Trump también aseguró importantes compromisos económicos. El príncipe heredero Mohamed bin Salmán prometió inversiones sauditas de hasta 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, incluyendo contratos de armamento y proyectos relacionados con inteligencia artificial y energía.

Tras su visita a Qatar, Trump continuará hacia los Emiratos Árabes Unidos, completando así una gira por países del Golfo que están experimentando importantes transformaciones económicas y han alcanzado un peso diplomático significativo en la región y más allá.

La agenda del presidente en Doha incluye reuniones con los líderes del pequeño pero influyente estado del Golfo, conocido por su papel mediador en varios conflictos regionales y por albergar la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio.