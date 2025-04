Becciu tras declinar a participar en el cónclave: “He decidido obedecer”

El cardenal Angelo Becciu (AP Foto/Gregorio Borgia/Archivo)

El cardenal italiano condenado por malversación y despojado de sus privilegios por el papa Francisco comunicó este martes su decisión de “obedecer” la medida de la Iglesia de vetarlo del cónclave que elegirá al próximo pontífice.

Angelo Becciu, de 76 años, fue en algún momento una de las figuras más poderosas del Vaticano, asesor de Francisco e incluso considerado “papable” hasta que una operación inmobiliaria opaca en Londres lo llevó a la justicia y al ostracismo clerical.

“Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y a la serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre lo he hecho”, dijo el cardenal en un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP por su abogado.

Becciu defiende su inocencia. Insistía que era su deber participar en el cónclave que inicia el 7 de mayo, a pesar de no estar en la lista oficial de electores: aún tiene el título de cardenal y participa de las reuniones preparativas del cónclave.

Angelo Becciu comunicó este martes su decisión de “obedecer” (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Archivo)

El cardenal Pietro Parolin, por años el número dos en el Vaticano, presentó a Becciu dos documentos firmados por el pontífice argentino que confirmaban que no podría participar.

Una primera carta databa de 2023 y la otra del mes pasado, según el diario Domani.

La caída de Becciu vino en medio de una serie de reformas que impulsó Francisco destinadas a limpiar las notoriamente turbias finanzas del Vaticano. Fue condenado a cinco años y medio de prisión por fraude en operaciones financieras de la Santa Sede.

Es el más alto cargo de la Iglesia Católica que ha comparecido ante el Tribunal Penal Vaticano, la justicia civil de este ciudad-estado.

El cónclave iniciará el próximo 7 de mayo (REUTERS/Amanda Perobelli)

El caso se enfocó en la compra de un edificio de lujo en Londres que empañó la imagen de la Iglesia y puso en relieve el imprudente uso del Óbolo de San Pedro, la gran colecta anual de donativos destinados a las acciones caritativas del papa.

Igualmente, generó pérdidas sustanciales en las finanzas del Vaticano.

Becciu era entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. El papa lo hizo renunciar y le quitó sus privilegios de cardenal en 2020.

Antes fue el dos de la secretaría de Estado entre 2011 y 2018, cinco años bajo Parolin, considerado por muchos como uno de los principales candidatos al papado.

(Con información de AFP)