La historia de Sultan Kösen, el hombre más alto del mundo que desafió su destino

Sultan Kösen dejó la escuela porque ningún pupitre podía sostener su cuerpo (AFP)

Cuando Sultan Kösen tenía diez años, algo inusual comenzó a suceder con su cuerpo: un crecimiento acelerado que superaba con creces el desarrollo de los demás niños de su entorno.

Nacido el 10 de diciembre de 1982 en Turquía, en el seno de una familia de estatura promedio y con cuatro hermanos de talla habitual, su vida tomó un rumbo extraordinario a partir de esa primera infancia.

Con el tiempo, y producto de un trastorno provocado por un tumor en la glándula pituitaria, Kösen desarrolló una condición médica conocida como gigantismo pituitario.

A Sultan Kösen le llevó años conseguir zapatos que no se rompieran en una semana

Esta anomalía causó una sobreproducción de la hormona del crecimiento, lo que derivó en una estatura descomunal y múltiples dificultades físicas.

Años más tarde, los especialistas de la Universidad de Virginia confirmarían que padecía acromegalia, una enfermedad asociada a la misma glándula que, cuando ocurre antes de la pubertad, puede extenderse como gigantismo.

Sultan Kösen recorrió más de 130 países buscando algo que no podía comprar (Wikipedia)

En 2009, Guinness World Records lo reconoció oficialmente como el hombre vivo más alto del mundo, al alcanzar una estatura de 2,46 metros, una cifra que se elevó a 2,51 tras una nueva medición en 2011 en Ankara.

Sultan Kösen transformó una condición extrema en una historia de alcance global (Instagram @sultankosen47)

Según la misma institución, solo existen diez casos confiables en la historia documentada que hayan superado los 2,43 metros.

Además del título principal, Kösen fue acreditado por Guinness con las manos más grandes de una persona viva, con una longitud de 28,5 centímetros desde la muñeca hasta la punta del dedo medio.

También obtuvo, aunque de forma temporal, el récord por los pies más grandes, hasta que fue superado por el venezolano Jeison Orlando Rodríguez Hernández, cuyos pies superan los 40 centímetros.

Una empresa alemana le fabrica calzado a medida a Sultan Kösen desde hace más de una década (Guinness world records)

En mayo de 2010, Kösen viajó a Estados Unidos para recibir tratamiento en el Centro Médico de la Universidad de Virginia.

Debido a que el tumor pituitario se había propagado a zonas cerebrales donde una cirugía convencional no era viable, el neurocirujano Jason Sheehan le aplicó una radiocirugía con rayos gamma.

La imagen de Sultan Kösen recorrió el mundo mucho antes de que él pudiera hacerlo (Instagram @sultankosen47)

Este procedimiento no invasivo permitió dirigir haces de radiación al tumor con precisión milimétrica, guiados por imágenes de resonancia magnética.

El tratamiento, combinado con medicación endocrinológica, logró detener la producción excesiva de hormona del crecimiento. En 2011, sus médicos en Turquía confirmaron que Sultan había dejado de crecer.

Sultan Kösen fue rechazado del básquet por ser demasiado alto para jugar (Guinness world records)

Según Daily Mail, a lo largo de su vida, Kösen enfrentó desafíos cotidianos significativos: no pudo completar sus estudios, y dedicó su juventud al trabajo como agricultor.

La búsqueda de vestimenta y calzado fue durante años una de sus principales dificultades, hasta que en 2009 conoció en Viena al empresario alemán Georg Wessels, quien desde entonces ha fabricado para él más de veinte pares de zapatos ortopédicos, todos hechos a medida, de número 60 y 37,5 centímetros de largo.

“Antes, los zapatos no me duraban nada. Ahora tengo muchos y no necesito más”, declaró a la agencia Anadolu.

En el plano afectivo, la fama le ofreció una oportunidad que durante mucho tiempo creyó inalcanzable.

A Sultan Kösen lo operaron con rayos gamma porque ningún bisturí alcanzaba su tumor

“Por lo general me tienen miedo. Espero que ahora que soy famoso pueda conocer muchas chicas. Sueño con casarme algún día”, había dicho en su primera visita a Londres en 2009 a Record Guiness World.

En octubre de 2013, contrajo matrimonio con Merve Dibo, una mujer siria de 1,75 metros, a quien conoció a través de un amigo. Se casaron dos meses después de conocerse, en una ceremonia multitudinaria celebrada en su pueblo natal, Dede Köy.

“Cuando miré sus ojos, supe que era amor”, declaró Sultan entonces a Daily Mail. Su esposa, por su parte, aseguró que su decisión no se basaba en la estatura sino en el afecto: “Me enamoré de su corazón, no de su altura”.

En el casamiento de Sultan Kösen hubo más invitados que habitantes en su aldea (Guinness world records)

La relación terminó en 2021, debido a la imposibilidad de comunicarse con fluidez: él solo hablaba turco y ella, árabe.

Tras su divorcio, Kösen emprendió una gira internacional en busca de una nueva compañera, que lo llevó por más de 130 países.

Su recorrido incluyó Moscú, Estados Unidos y decenas de otras naciones, donde participó en campañas de promoción turística, eventos públicos e incluso espectáculos circenses.

Sultan Kösen sostiene un certificado que nadie ha podido disputarle en quince años

En uno de estos espectáculos, ubicado en el océano Índico, cobraba diez dólares a quienes querían fotografiarse junto a él. También protagonizó un programa de cocina en Rumania, y declaró su intención de visitar todos los países del mundo.

Una de las imágenes más icónicas de los últimos años fue su encuentro con Jyoti Amge, la mujer más baja del mundo, reconocida por Guinness en 2011, con una estatura de 62,8 centímetros.

La primera vez que posaron juntos fue en Egipto, frente a las pirámides de Giza, como parte de una campaña para revitalizar el turismo local.

Sultan Kösen posó junto a la mujer más baja del mundo en una campaña turística en Egipto (AFP PHOTO / STRINGER)

Años después se reencontraron en California para una nueva sesión fotográfica, donde la diferencia de más de seis pies (más de 1,80 metros) entre ambos resultaba impactante. En una de las fotos, Jyoti aparece al lado de uno de los zapatos de Sultan, casi de su misma altura.

Pese a su visibilidad, Kösen ha tenido que defender su récord frente a supuestos candidatos. En 2023, un hombre llamado Sulemana, oriundo de Ghana, fue presentado como potencial nuevo titular, luego de que se estimara su altura en 2,90 metros.

Sin embargo, una medición oficial determinó que medía solo 2,24. Kösen respondió con contundencia: “No voy a perder mi récord ante nadie. Estoy decidido”, dijo a la revista Guiness World Record.

El pie izquierdo de Sultan Kösen mide lo mismo que un televisor portátil

Como expresó alguna vez: “Quiero lo que todos desean: una esposa, una familia, un hogar agradable. Al menos un sueño ya se hizo realidad: ahora tengo un par de jeans hechos a la medida”.