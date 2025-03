El papa se organiza para llevar las riendas del Vaticano desde el hospital: “Francisco piensa que lo importante es su disponibilidad para darse en cuerpo y alma”

El papa Francisco observa durante la audiencia del Jubileo en el salón Pablo VI en el Vaticano, el 1 de febrero de 2025.(REUTERS/Ciro De Luca)

“Advierto en el corazón la ‘bendición’ que se esconde dentro la fragilidad”, escribió este domingo Francisco en un texto que se lee como una emocionada carta de agradecimiento a todos aquellos que durante estos últimos días han rezado por él y le están cuidando en estos momentos delicados para su salud.

Pero pese a todos los altibajos, la autoconciencia de su fragilidad y la preocupación del mundo por su salud, Jorge Bergoglio no ha dejado de trabajar: en esta semana ha firmado decretos, nombramientos, renuncias, la Catequesis del miércoles, la carta que sustituía el ángelus del domingo, la celebración del Miércoles de Ceniza... y el Vaticano ha seguido funcionando y organizándose desde la décima planta del hospital Gemelli de Roma.

Francisco se reunió tanto el lunes como este fin de semana con su número dos y su número tres, el cardenal Pietro Parolin -secretario de Estado del Vaticano- y Edgar Peña Parra -sustituto de la Secretaría de Estado-. En la primera visita, el papa y sus colaboradores gestionaron alguna de las beatificaciones y santificaciones pendientes, y entre otras cosas estaba también incluida la asignación de mayores poderes a la nueva ‘alcaldesa’ del Vaticano. Sin embargo, sobre el encuentro del domingo por la mañana de Parolin y Peña Parra con Francisco, el Vaticano no ha dado más información y no ha trascendido si se ha tratado de un encuentro de trabajo o de una visita.

Una mujer reza en el Policlínico Agostino Gemelli, en Roma, el martes 25 de febrero de 2025, donde el Papa Francisco está hospitalizado desde el viernes 14 de febrero. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy, archivo)

Lo que queda claro es que el papa no ha desconectado: ha querido retomar el trabajo en cuanto ha podido -aunque sea de forma leve-, ha leído periódicos, se ha dedicado a la oración y ha instaurado unas dinámicas que demuestran que sigue haciendo funcionar la maquinaria de la iglesia mientras le quedan fuerzas y lucidez, le explica a Infobae el experto vaticanista y profesor del único curso en Italia de Geopolítica Vaticana, Piero Schiavazzi.

En su opinión, Francisco, que al principio de su papado se denominó el papa de una iglesia concebida como un “hospital de campaña, que apoya a los que no llegan y que no quiere dejar a nadie atrás“, ha fechado una de sus últimas cartas desde el hospital Policlínico Gemelli de Roma (y no desde el Vaticano) para mandar un mensaje claro al mundo: el de que ‘estoy en el hospital, pero estoy trabajando'.

“Creo que el papa que desde el principio ha definido su iglesia como un hospital de campaña quiera, hasta el último momento, agotarse y terminar en el ‘campo’, que quiera extenuarse allí”, dice Schiavazzi.

Bergoglio, añade el profesor, está muy lejos de querer retirarse como lo hizo su predecesor, Benedicto XVI, y más bien quiere “agotarse y terminar en el campo [es decir, trabajando]”. “Francisco ve diferente las cosas [a Benedicto] -continúa-, él piensa que lo importante es que tenga la capacidad plena de dirigir a sus colaboradores y la disponibilidad para darse en cuerpo y alma”.

Dentro del Vaticano también afirman que quien conoce a Jorge Bergoglio sabe que él se irá con las botas puestas: que es una persona que trabaja constantemente, no se toma vacaciones y tiene muy clara su visión de lo que quiere.

Schiavazzi, por su parte, considera que si el papa tuviera la “percepción y la certeza de que la enfermedad le impidiera trabajar, sí dimitiría. Pero si la enfermedad lo permite, aun a riesgo de empeorar por los esfuerzos que deba hacer, no quiere dimitir mientras haya lucidez de cabeza”.

Y que Bergoglio ya expresó en alguna ocasión que el pontificado es ad vitam, una expresión latina que podríamos entender en una traducción libre como hasta el final de la vida.

El “viento innovador” de Francisco

Han sido dos semanas (ahora ya 17 días) muy duras para Bergoglio, el papa argentino y jesuita venido ‘del fin del mundo’ que ha sido capaz de traer con él “un viento innovador, gracias a elecciones inmediatas como el cambio de nombre o como a sus encíclicas dedicadas al medioambiente y a la paz”, apunta por su parte el historiador Adriano Prosperi, consultado por Infobae.

Para Prosperi, es evidente que Francisco ha seguido incansablemente porque “quiere zanjar algunas decisiones que se arriesgan a no ser tomadas", aunque admite que “no sabremos cuáles han sido hasta más adelante”.

Schiavazzi, en cambio, cree que Francisco sabe que, con sus 88 años y el “golpe” para su salud que ha supuesto esta neumonía bilateral que aún le mantiene ingresado, “es consciente de que ha empezado la prórroga del partido”, pero que sus “reformas ya las ha hecho”.

“El 13 de marzo se cumplirán 12 años de su papado, durante los cuales él ha llevado a la iglesia fuera de sí misma. La gente tiene la sensación de que es una iglesia más cercana al mundo, una iglesia más confusa, sí -no está la claridad de pensamiento de Ratzinger-, pero es una iglesia que todo el mundo percibe más cercana", reflexiona el profesor.

Un periódico con una imagen del papa Francisco yace en el suelo en la Plaza de San Pedro mientras el papa Francisco continúa su tratamiento, en el Vaticano, el 2 de marzo de 2025. REUTERS/Hannah McKay

Ya habrá momento para analizar hasta qué punto Francisco ha cambiado y sigue cambiando la iglesia. Nadie sabe ni se atreve a prever -el equipo médico sigue manteniendo el pronóstico reservado debido a la complejidad de su cuadro clínico- cuánto tiempo estará Francisco ingresado en el hospital, aunque el Vaticano ha informado que tras el broncoespasmo del viernes el pontífice ha recuperado la estabilidad que había alcanzado en los días anteriores.

Fuera del hospital y de la gestión vaticana, la salu del papa ha preocupado a miles de fieles en todo el mundo, que al ser preguntados halagan y ensalzan su “humildad” (la palabra más repetida para referirse a él que han usado las personas consultadas para este reportaje) y su entrega y compromiso al tratar los temas que más preocupan a los ciudadanos (la guerra, el medioambiente, los que sufren, los que huyen).