Macron alertó que Putin aumentará su ambición expansionista si no es derrotado en Ucrania: “Pasará a Moldavia y, quizás, a Rumania”

Macron llamó a los aliados a la unidad y advirtió que si Putin no es derrotado en Ucrania “pasará a Moldavia y, quizás, Rumania” (REUTERS)

El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a la calma y la unidad entre los aliados, tras el cruce de la víspera entre Volodimir Zelensky y Donald Trump, y advirtió de los riesgos de que una fragmentación interna lleve a la victoria de Rusia.

En una entrevista concedida a los medios Le Parisien, Tribune Dimanche y Le Journal du Dimanche, el Presidente pidió a los aliados -especialmente a Estados Unidos- mantener “la calma” y el “respeto” en estos momentos, dado que “nuestra seguridad está en juego” y un frente occidental débil puede dar ventajas al Kremlin.

“Todo el mundo debe volver a la calma, al respeto y al conocimiento, para poder conseguir progresos concretos, porque lo que está en juego es demasiado importante”, dijo Macron.

Macron pidió trabajar por poder conseguir progresos concretos en las negociaciones, porque lo que está en juego es "demasiado importante" (REUTERS)

Así, advirtió que “tenemos una Rusia sobrearmada y agresiva en nuestras fronteras”, que “lleva a cabo acciones terroristas y campañas masivas de desinformación” y que, de no ser derrotado, avanzará en sus ambiciones expansionistas.

Putin “pasará a Moldavia y, quizás más allá, a Rumanía”, sostuvo el mandatario, que insistió así en la importancia de obtener una “paz con garantías” en Ucrania.

De hecho, opinó que es crucial insistir en esto último, incluso con las “ambiciones” de Trump siendo -en este momento- “todo lo contrario”.

“No tengo ninguna duda de que el claro destino de los estadounidenses es estar del lado de los ucranianos. Lo que Estados Unidos ha hecho en los últimos tres años es totalmente coherente con su tradición diplomática y militar. Quiero que los estadounidenses comprendan que desentenderse de Ucrania no redunda en su interés”, dijo con confianza.

Francia considera que Estados Unidos debe mantenerse junto al pueblo ucraniano, pese a la visión actual de Trump (REUTERS)

También, sostuvo que mantener intercambios acalorados como el de la víspera en el Despacho Oval es funcional para abordar cuestiones “estratégicas y aclarar malentendidos”, aunque consideró que es mejor hacerlo en privado, “no delante de testigos”.

Tras referirse al rol de Washington en la guerra, Macron destacó, sin embargo, el papel clave de Europa que, inclusive, abordará el próximo 6 de marzo mecanismos para avanzar en la construcción de una arquitectura común de defensa.

“El objetivo de la reunión del Consejo Europeo Extraordinario es aumentar el apoyo a Ucrania y dar a la Comisión Europea un mandato para poner en marcha cuanto antes una financiación masiva, porque nuestra seguridad está en juego”, dijo.

“Aún tenemos las de ganar, aún disponemos de los medios para que este salto estratégico europeo sea un éxito”, sumó, al insistir en la necesidad de conseguir una independencia del vínculo transatlántico en lo que respecta a la seguridad.

Durante la reunión del Consejo Europeo Extraordinario, los aliados buscarán avanzar hacia una estructura de defensa común (EFE)

Sobre la capacidad nuclear, de la cual solo Francia es poseedora dentro de la Unión Europea, Macron señaló que se considerará la posibilidad de un debate sobre disuasión compartida.

“Nosotros tenemos un escudo, ellos no, y ya no pueden depender de la disuasión nuclear estadounidense. Necesitamos un diálogo estratégico con quienes no lo tienen. Eso haría más fuerte a Francia”, apuntó.

Las palabras de Macron se conocieron luego de que, tras el cruce del viernes, conversara por separado tanto con su par ucraniano como estadounidense.

Si bien se desconoce el contenido exacto de los diálogos, poco después, el mandatario francés insistió en la necesidad de incluir a Kiev en las negociaciones para un alto el fuego ya que “no hay paz que pueda afectar a Ucrania sin los ucranianos”. “Tenemos que brindarles garantías de seguridad duradera”, dijo.

(Con información de EFE)