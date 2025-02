El diálogo completo de Trump, Vance y Zelensky en la Casa Blanca: “Estás arriesgando con la Tercera Guerra Mundial”

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el vicepresidente JD Vance reprendieron el viernes al presidente ucraniano Volodimir Zelensky por la guerra en Ucrania, acusándole de no mostrar gratitud después de que desafiara a Vance sobre la cuestión de la diplomacia con el ruso Vladimir Putin.

La discusión en el Despacho Oval se retransmitió a todo el mundo. Provocó la cancelación del resto de la visita de Zelensky a la Casa Blanca y puso en duda hasta qué punto Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa de 2022.

La transcripción de los momentos clave del intercambio.

Vance: “Durante cuatro años, Estados Unidos de América tuvo un presidente que se enfrentó en ruedas de prensa y habló con dureza sobre Vladimir Putin, y luego Putin invadió Ucrania y destruyó una parte significativa del país. El camino hacia la paz y la prosperidad es, tal vez, participar en la diplomacia. Probamos el enfoque de Joe Biden, de golpearnos el pecho y pretender que las palabras del presidente de los Estados Unidos importaban más que las acciones del presidente de los Estados Unidos. Lo que hace que América sea un buen país es que América se involucre en la diplomacia. Eso es lo que está haciendo el presidente Trump”.

Zelensky: “¿Puedo preguntarte algo?”.

Vance: “Claro. Sí”.

Zelensky: “OK. Él (Putin) ocupó partes de nuestro territorio, grandes partes de Ucrania, partes del este y Crimea. Así que lo ocupó en 2014. Durante muchos años — no hablo solo de Biden, sino de esos tiempos con (Barack) Obama, luego el presidente Obama, luego el presidente Trump, luego el presidente Biden, ahora el presidente Trump. Y que Dios bendiga, ahora el presidente Trump lo detendrá. Pero durante 2014, nadie lo detuvo. Simplemente ocupó y tomó. Mató gente. ¿Sabes lo que el —”.

Trump: “¿2015?”.

Zelensky: “2014”.

Trump: “¿Oh, 2014? Yo no estaba aquí”.

Vance: “Eso es exactamente correcto”.

Zelensky: “Sí, pero durante 2014 hasta 2022, la situación es la misma, que la gente ha estado muriendo en la línea de contacto. Nadie lo detuvo. Sabes que tuvimos conversaciones con él, muchas conversaciones, mi conversación bilateral. Y firmamos con él, yo, como tú, presidente, en 2019, firmé un acuerdo con él. Firmé con él, (el presidente francés Emmanuel) Macron y (la ex canciller alemana Angela) Merkel. Firmamos un cese al fuego. Cese al fuego. Todos me dijeron que él nunca iría… Pero después de eso, rompió el cese al fuego, mató a nuestra gente, y no realizó los intercambios de prisioneros. Firmamos el intercambio de prisioneros. Pero no lo hizo. ¿De qué tipo de diplomacia hablas, JD? ¿A qué te refieres?”.

Vance: “Estoy hablando del tipo de diplomacia que va a poner fin a la destrucción de tu país. Señor presidente, con respeto, creo que es una falta de respeto venir a la Oficina Oval a tratar de litigar esto frente a los medios estadounidenses. Ahora mismo, ustedes están enviando conscriptos a las líneas del frente porque tienen problemas de tropas. Deberías estar agradeciendo al presidente por intentar poner fin a este conflicto”.

Zelensky: “¿Has estado alguna vez en Ucrania, para que digas qué problemas tenemos?”.

Vance: “He estado –”.

Zelensky: “Ven una vez”.

Vance: “Realmente he visto y escuchado las historias, y sé que lo que ocurre es que traes gente, los llevas a una gira de propaganda, señor presidente. ¿Tú no estás de acuerdo en que han tenido problemas para conseguir gente en su ejército?”.

Zelensky: “Tenemos problemas –”.

Vance: “¿Y crees que es respetuoso venir a la Oficina Oval de los Estados Unidos y atacar a la administración que está tratando de evitar la destrucción de tu país?”.

Zelensky: “Muchas preguntas. Empecemos desde el principio”.

Vance: “Claro”.

Zelensky: “En primer lugar, durante la guerra, todos tienen problemas, incluso ustedes. Pero tienen un bonito océano y no lo sienten todavía. Pero lo sentirán en el futuro. Dios bendiga –”.

Trump: “Tú no lo sabes. No sabes eso. No nos digas lo que vamos a sentir. Estamos tratando de solucionar un problema. No nos digas lo que vamos a sentir”.

Zelensky: “No estoy diciéndolo. Estoy respondiendo estas preguntas”.

Trump: “Porque no estás en posición de dictarlo”.

Vance: “Eso es exactamente lo que estás haciendo”.

Trump: “No estás en posición de dictar lo que vamos a sentir. Vamos a sentirnos muy bien”.

Zelensky: “Sentirán influencia”.

Trump: “Vamos a sentirnos muy bien y muy fuertes”.

Zelensky: “Te lo estoy diciendo. Sentirán influencia”.

Trump: “Ahora mismo, no estás en una muy buena posición. Te has permitido estar en una muy mala posición –”.

Zelensky: “Desde el principio de la guerra –”.

Trump: “No estás en una buena posición. No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros, comienzas a tener cartas”.

Zelensky: “No estoy jugando cartas. Soy muy serio, señor presidente. Muy serio”.

Trump: “Estás jugando cartas. Estás apostando con las vidas de millones de personas. Estás arriesgando con la Tercera Guerra Mundial”.

Zelensky: “¿De qué estás hablando?”.

Trump: “Estás arriesgando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso hacia el país, este país que te ha respaldado mucho más de lo que muchos dijeron que deberían haberlo hecho”.

Vance: “¿Has dicho gracias alguna vez?”.

Zelensky: “Muchas veces. Incluso hoy”.

Vance: “No, en toda esta reunión. Fuiste a Pensilvania y hiciste campaña para la oposición en octubre”.

Zelensky: “No”.

Vance: “Ofrece algunas palabras de gratitud para Estados Unidos y para el presidente que está tratando de salvar tu país”.

Zelensky: “Por favor. Crees que si hablas muy alto sobre la guerra, puedes –”.

Trump: “No está hablando alto. No está hablando alto. Tu país está en grandes problemas”.

Zelensky: “¿Puedo responder –”.

Trump: “No, no. Has hablado mucho. Tu país está en grandes problemas”.

Zelensky: “Lo sé. Lo sé”.

Trump: “No estás ganando. No estás ganando esto. Tienes una muy buena oportunidad de salir bien por nosotros”.

Zelensky: “Señor presidente, estamos en nuestro país, manteniéndonos fuertes. Desde el principio de la guerra, hemos estado solos. Y estamos agradecidos. Ya dije gracias”.

Trump: “Si no tuvieras nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en dos semanas”.

Zelensky: “En tres días. Lo escuché de Putin. En tres días”.

Trump: “Tal vez menos. Va a ser muy difícil hacer negocios así, te lo digo”.

Vance: “Solo di gracias”.

Zelensky: “Lo he dicho muchas veces, gracias, al pueblo estadounidense”.

Vance: “Acepta que hay desacuerdos, y vamos a litigar esos desacuerdos en vez de discutirlos en los medios estadounidenses cuando estás equivocado. Sabemos que estás equivocado”.

Trump: “Pero ves, creo que es bueno para el pueblo estadounidense ver lo que está pasando. Creo que es muy importante. Por eso hice que esto durara tanto. Tienes que estar agradecido”.

Zelensky: “Estoy agradecido”.

Trump: “No tienes las cartas. Estás hundido allí. La gente está muriendo. Te estás quedando sin soldados. Sería algo muy bueno, y luego nos dices: ‘No quiero un cese al fuego. No quiero un cese al fuego, quiero seguir adelante, y quiero esto’. Mira, si puedes conseguir un cese al fuego ahora mismo, te lo digo, acéptalo para que dejen de volar las balas y dejen de morir tus hombres”.

Zelensky: “Por supuesto que queremos detener la guerra. Pero te lo dije, con garantías”.

Trump: “¿Estás diciendo que no quieres un cese al fuego? Yo quiero un cese al fuego. Porque conseguirás un cese al fuego más rápido que un acuerdo”.

Zelensky: “Pregunta a nuestra gente sobre un cese al fuego, qué piensan”.

Trump: “Eso no fue conmigo. Eso fue con un tipo llamado Biden, que no es una persona inteligente”.

Zelensky: “Es tu presidente. Fue tu presidente”.

Trump: “Perdón. Eso fue con Obama, que te dio sábanas, y yo te di Javelins. Te di los Javelins para destruir todos esos tanques. Obama te dio sábanas. De hecho, la frase es que Obama dio sábanas, y Trump dio Javelins. Tienes que estar más agradecido porque, déjame decirte, no tienes las cartas. Con nosotros, tienes las cartas, pero sin nosotros, no tienes ninguna”.