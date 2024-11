Donald Trump se enfrentará a un Kim Jong-un envalentonado, cercano a Rusia y con un arsenal de misiles más grande

Foto de archivo: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el líder norcoreano, Kim Jong Un, en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Donald Trump lleva tiempo pregonando su relación con Kim Jong-un, pero si el presidente electo de Estados Unidos busca otra cumbre se encontrará con un líder norcoreano envalentonado por un arsenal de misiles ampliado y una relación mucho más estrecha con Rusia.

Tras intercambiar amenazas de aniquilación nuclear durante el primer año del mandato inicial de Trump, Kim y el entonces presidente estadounidense mantuvieron tres reuniones sin precedentes en Singapur, Hanói y en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur en 2018 y 2019.

“Habríamos tenido una guerra nuclear con millones de muertos”, dijo Trump a Fox News el mes pasado. “Y cuando estuve allí, me llevé muy bien con Kim Jong-un”.

Muchos partidarios del compromiso celebraron la reducción de las tensiones, pero esas reuniones acabaron estancándose y no lograron cambios duraderos en Corea del Norte. El presidente saliente, Joe Biden, ha sido incapaz de atraer o presionar a Pyongyang para que retome las conversaciones.

Corea del Norte ha aumentado su arsenal nuclear y la cantidad de misiles balísticos intercontinentales. (REUTERS/Leah Millis/Foto de archivo)

Desde la última vez que Trump se reunió con Kim, el Norte ha ampliado enormemente su arsenal de misiles balísticos intercontinentales masivos y armas hipersónicas y de corto alcance que podrían lanzar cabezas nucleares contra el territorio continental de Estados Unidos o bases militares de la región.

Pyongyang también ha reabierto su centro de pruebas nucleares y está preparado para reanudarlas cuando Kim lo ordene, según funcionarios estadounidenses y surcoreanos.

Y este mismo año, Corea del Norte firmó un tratado de defensa mutua con Rusia y dio el paso sin precedentes de enviar miles de tropas para ayudar al ejército ruso en Ucrania, según funcionarios de Washington, Seúl y Kiev.

Rusia ha respaldado a Corea del Norte proporcionándole petróleo y otras importaciones, y ha vetado la ampliación de un grupo de expertos que había estado supervisando las violaciones de las sanciones de las Naciones Unidas.

Desde la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, Kim Jong-un ha estrechado su relación con Rusia. (Kremlin/dpa/Foto de archivo)

El campamento de Trump no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre si buscará nuevas reuniones con Kim. Pero diplomáticos en Seúl y otros observadores de Corea del Norte dicen que los comentarios de Trump sugieren que podría buscar reavivar una conversación con Kim tarde o temprano.

“Trump cree que su compromiso funcionó bien durante su primera presidencia en el sentido de que siente que ‘resolvió’ la cuestión nuclear norcoreana”, dijo Ramón Pacheco Pardo, del King’s College de Londres. “Además, las cumbres de Trump con Kim Jong-un atrajeron una importante atención mediática, que claramente disfruta”.

Corea del Norte, Ucrania, China, Irán y otros puntos calientes están interconectados hasta un punto inaudito durante la primera administración Trump, dijo un ex funcionario de la primera administración Trump bajo condición de anonimato.

“El presidente Trump se enfrenta a un panorama geopolítico diferente al de 2021″, dijo el ex funcionario, y agregó que cualquier compromiso sustancial con Corea del Norte tendrá que esperar un poco.

Los lazos de Corea del Norte con Rusia, combinados con la imprevisibilidad de una nueva administración Trump, plantean un desafío geopolítico que tiene en vilo a funcionarios y diplomáticos de Europa a Asia, dijo una fuente diplomática en Seúl.

Duyeon Kim, del Center for a New American Security, dijo que a Corea del Norte no parece importarle quién se siente en la Casa Blanca porque Kim Jong-un ha dejado claro que Pyongyang marchará hacia sus hitos nucleares, y cuenta con el respaldo de China y de Rusia.

¿Ventajas para Corea del Norte?

Un alto funcionario de la oficina presidencial de Corea del Sur dijo a los periodistas el martes que no está claro qué rumbo trazará Trump porque sus comentarios durante la campaña pueden diferir de lo que se adopte oficialmente cuando esté en el cargo.

En diciembre, Trump desmintió una información de los medios de comunicación según la cual estaba considerando un plan para que Corea del Norte congelara -pero mantuviera- su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones y otros incentivos, pero los observadores afirman que su política sigue siendo impredecible.

Kim Jog-un escucharía lo que Trump tiene para ofrecer. (REUTERS/Leah MillisFoto de archivo)

Es probable que Corea del Norte quiera al menos sentarse con EE.UU. para ver qué puede querer ofrecer Trump, ya que las buenas relaciones con Washington son la única manera de que se eliminen algunas sanciones, dijo Pardo. Trump podría incluso reconocer a Pyongyang como potencia nuclear, añadió.

Kim podría ver un lado positivo en tender la mano a Trump, dijo Bruce Klingner, un ex analista de la CIA ahora con la Fundación Heritage.

En agosto, el régimen declaró que no dialogaría con Estados Unidos a menos que Washington cancelara los ejercicios militares y los despliegues rotativos de activos estratégicos, dos cosas que Trump hizo en 2018, dijo.

“Kim podría lanzar una declaración o tratado de paz a Trump como un gran logro potencialmente digno de un Premio Nobel de la Paz, aunque no haría nada para reducir realmente la amenaza a Estados Unidos y sus aliados”, dijo Klingner. “Un acuerdo así podría sentar las bases para reducir las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur y Japón”.

Con información de Reuters