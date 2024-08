Un streamer australiano rompió el récord de días sin dormir y ahora va por el de más horas consecutivas durmiendo

Norme, el youtuber que hizo el récord mundial de días sin dormir

En una era donde los límites humanos se ponen a prueba de maneras cada vez más sorprendentes, Norme, un streamer australiano, cumplió ayer un desafío inusual: permanecer despierto durante 11 días consecutivos, un total de 264 horas. Inspirado por los intentos anteriores de romper el récord de no dormir, Norme se embarcó en una transmisión en vivo que rápidamente capturó la atención de miles de espectadores alrededor del mundo. La hazaña, que combina resistencia física y mental, no solo buscaba demostrar los límites del cuerpo humano, sino también romper un récord que ya no es reconocido oficialmente debido a los riesgos que implica.

A medida que avanzaban los días de la transmisión en vivo de Norme, las preocupaciones sobre su bienestar físico y mental se intensificaban. Los signos de deterioro comenzaron a hacerse evidentes: ojos enrojecidos, dificultad para hablar con coherencia, y episodios de alucinaciones fueron algunos de los síntomas que encendieron las alarmas tanto entre los espectadores como entre su círculo cercano.

Los mensajes en el chat en línea se llenaron de peticiones para que detuviera el desafío, argumentando que su salud estaba en grave riesgo. La situación escaló hasta el punto en que la policía y los servicios de emergencia fueron llamados a su hogar para evaluar su estado. Sin embargo, y a pesar de las advertencias, Norme decidió continuar con su intento, mostrando una determinación que algunos calificaron de temeraria.

Este tipo de desafíos extremos no están exentos de controversia, especialmente cuando los riesgos para la salud se vuelven tan palpables. La privación de sueño prolongada afecta la capacidad cognitiva y la coordinación motora y puede desencadenar problemas graves como daño cerebral, fallos en el sistema inmunológico y, en casos extremos, la muerte. Aun así, Norme persistió, impulsado por la idea de alcanzar un logro que, aunque peligroso, era considerado por él como una meta personal importante.

Detrás del esfuerzo gigante de Norme por mantenerse despierto durante 11 días, se encontraba su hermano Don, quien jugó un papel crucial en el intento de récord. Consciente de los peligros de la privación extrema del sueño, Don estuvo presente a lo largo de la transmisión, utilizando una serie de estrategias para evitar que su hermano sucumbiera al agotamiento.

Entre las técnicas más destacadas, Don recurría a salpicar agua en el rostro de Norme cada vez que sus ojos comenzaban a cerrarse, y le pedía que se levantara y se moviera regularmente para combatir la somnolencia. Estas intervenciones se convirtieron en un ritual a lo largo de la transmisión, evidenciando tanto la gravedad de la situación como la determinación de ambos hermanos de alcanzar la meta.

A pesar del esfuerzo conjunto, las tensiones eran palpables. La audiencia, que seguía cada minuto de la hazaña, no tardó en expresar su preocupación ante la insistencia de continuar. Muchos espectadores dejaron mensajes en el chat pidiendo a Don que convenciera a su hermano de detenerse antes de que las consecuencias fueran irreversibles. Sin embargo, Don, aunque preocupado, respetó la decisión de Norme de seguir adelante, reflejando la complejidad emocional y moral que rodeó este desafiante intento de récord.

Seguir a pesar de los obstáculos

El camino hacia el intento de récord de Norme no estuvo exento de obstáculos técnicos y restricciones por parte de las plataformas de streaming. La transmisión, que inicialmente comenzó en YouTube, fue interrumpida abruptamente cuando la plataforma prohibió el canal debido a las preocupaciones sobre el contenido que mostraba los efectos perjudiciales de la privación del sueño extrema. Sin dejarse desanimar, Norme se trasladó a Kick, otra plataforma emergente, con la esperanza de continuar su hazaña. Sin embargo, el alivio fue breve, ya que también recibió una prohibición en este sitio poco después.

Estos contratiempos obligaron a Norme a improvisar y buscar alternativas para seguir en línea. Finalmente, encontró un nuevo hogar en Rumble, una plataforma conocida por su enfoque más laxo en la moderación de contenidos. Allí, pudo continuar con su transmisión, aunque el constante cambio de plataformas añadió una capa adicional de estrés y frustración tanto para él como para sus seguidores.

En un momento de desesperación, Norme incluso se dirigió a Elon Musk a través de X (anteriormente Twitter), pidiéndole que le permitiera transmitir en su plataforma, afirmando que había sido bloqueado en todas las demás “porque permanecí despierto más allá de mi hora de dormir”. Este incidente subraya las dificultades que enfrentan los streamers al empujar los límites de lo que es aceptable y seguro transmitir en línea, y cómo las plataformas lidian con contenidos que podrían considerarse peligrosos o irresponsables.

El próximo desafío de Norme

Tras finalizar su hazaña de más de 11 días sin dormir, Norme decidió embarcarse en un nuevo desafío igualmente intrigante: romper el récord de dormir la mayor cantidad de horas consecutivas. Inspirado por su experiencia previa y motivado por la curiosidad de explorar otro límite humano, Norme comenzó a planificar minuciosamente cómo abordar este nuevo reto. La transmisión en vivo, que nuevamente llamó la atención de miles de seguidores, se centra en documentar cada fase de su experiencia, desde los preparativos hasta sus efectos durante y después del prolongado sueño.

Este desafío, aunque menos riesgoso que la privación del sueño, presenta sus propias dificultades, como mantener un entorno adecuado para favorecer un descanso ininterrumpido y asegurarse de que su salud no se viera afectada por la excesiva inmovilidad. Para este reto, el streamer decidió usar la plataforma Twitch para mantenerse en vivo. Este desafío comenzó apenas acabó el anterior y está siendo transmitido en su canal personal.