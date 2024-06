Quién es la modelo de OnlyFans que le tiró un milkshake en la cara al candidato británico Nigel Farage

Farage describió el incidente como “bastante aterrador” y destacó los riesgos de las campañas callejeras antiguas. (Victoria Thomas-Bowen)

Una mujer arrojó un batido de plátano a Nigel Farage, líder del partido Reform UK, en Clacton, Reino Unido, el martes 4 de junio. La implicada ha sido identificada como Victoria Thomas-Bowen, de 25 años, quien resultó ser una creadora de contenido para Onlyfans. El incidente ocurrió mientras el político salía de un pub Wetherspoons y resultó en una detención por parte de la policía local, según informó The Sun.

Thomas-Bowen, madre de un hijo y creadora activa en OnlyFans, lanzó una bebida de McDonald’s a Farage, dejándolo cubierto del líquido. Capturas de video muestran cómo Thomas-Bowen, vestida con ropa interior y una camiseta de tirantes, atacó al exlíder del UKIP. La mujer fue arrestada en el lugar bajo sospecha de agresión y más tarde fue liberada, según informaron las autoridades locales.

En declaraciones a The Sun, Farage expresó que el incidente fue “bastante aterrador” y añadió: “Nadie hace campañas callejeras de la vieja escuela como yo, y este es el riesgo que conlleva”.

Por su parte, la mujer justificó su acción diciendo que Farage “es un imbécil”, mencionando además: “No sé por qué tal vez sus padres lo criaron de esa manera”.

El líder ultraconservador británico anunció su candidatura al parlamento del Reino Unido

Quién es Victoria Thomas-Bowen

Victoria Thomas-Bowen es una modelo de OnlyFans que ha causado revuelo y aprovechado el incidente del batido de plátano para mantener activos su perfiles en redes sociales. Ella ha expresado su apoyo al ex líder laborista Jeremy Corbyn y se opone a las ideas que representa Farage.

Autodenominada como una “pequeña rubia cohete de bolsillo”, la joven de 26 años filma sus controvertidos videos con clasificación adulta en el dormitorio de invitados de la casa de su madre en Grays, valorada en 280.000 dólares.

La creadora de contenido de OnlyFans justificó su acción argumentando que Farage "es un imbécil". (Victoria Thomas-Bowen)

Si bien la simpatía política de la mujer es clara, no es compartida por su hermano, Paul Thomas-Bowen, quien es votante del Brexit y se mostró consternado ante lo ocurrido, afirmando que no quiere involucrarse con lo que haga ella.

“Acabo de verlo y, para ser honesto, estoy horrorizado. No sé dónde está. No quiero tener nada que ver con ella”, expresó a Daily Mail.

Victoria, además de publicar una foto provocativa en ropa interior junto con la letra de la canción “Milkshake”, ha dejado claro que Farage no la representa a ella ni a su comunidad. En el pasado, expresó su rechazo a la monarquía británica al pedir boicotear el Jubileo de Diamante de la difunta Reina, y en noviembre pasado viajó a Estambul para someterse a una operación de nariz.

“Él no me representa, no representa nada en lo que yo creo ni a ninguna de las personas de por aquí. “Él no nos representa, no es de aquí”, expresó Thomas-Bowen a BBC.

Thomas-Bowen expresó que Farage no la representa a ella ni a su comunidad, recordando su apoyo a Jeremy Corbyn. (Victoria Thomas-Bowen)

Reacciones al incidente del batido contra Farage

El acto ha suscitado condenas generalizadas. Yvette Cooper del Partido Labour lo calificó como “completamente inaceptable”. Además, su oponente conservador en Clacton, Giles Watling, resaltó: “Podemos estar en desacuerdo, pero todos los candidatos tienen derecho a hacer campaña sin miedo a la violencia o la intimidación”.

Desde el entorno de Farage, Richard Tice, quien estaba presente durante el ataque, comentó: “La idiota que echó un batido a Nigel solo nos ha hecho ganar cientos de miles de votos más. No seremos intimidados fuera del camino de la campaña”.

Tras el ataque, Farage intentó quitarle peso al incidente publicando una foto con un batido de plátano en X/Twitter y bromeando: “Mi batido trae a toda la gente al mitin”.