Director del Metro CDMX está “muy contento” por remodelaciones: usuarios aún sufren en las estaciones previo al Mundial 2026

Adrián Rubalcava Suárez, director General del Metro, aseguró que las obras del Metro CDMX ya comienzan a "tomar forma" y agradeció la paciencia a los capitalinos. (Crédito: X/@AdrianRubalcava)

Adrián Rubalcava Suárez, director del Metro de la CDMX, dio a conocer que los trabajos de la Línea 2 que va de Taxqueña a Cuatro Caminos ya comienzan a “tomar forma”, el anuncio llega luego de semanas llenas de mensajes que reflejan molestia e incertidumbre sobre el tiempo que ya tardaron las obras al interior del transporte que es usado por millones de personas a diario y pese a la cercanía con el Mundial las actividades de remodelación se extenderán.

Rubalcava asegura estar “muy contento” por remodelación

En su cuenta de X, el directivo publicó el siguiente mensaje acompañado de un breve video:

“Estoy muy contento porque empezamos a ver cómo toma forma este proyecto tan importante, algo que hace poco parecía imposible. Hoy comenzamos a ver la transformación de nuestras estaciones, espacios renovados y de primera para las y los usuarios del Metro CDMX.

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Agradezco la paciencia y la confianza de quienes nos han acompañado durante este proceso. Estoy convencido de que la espera valdrá la pena y que muy pronto podrán disfrutar los resultados de este gran esfuerzo”.

Rubalcava afirma que las obras del Metro CDMX ya comienzan a tomar forma. (Foto: X/@AdrianRubalcava)

Denuncias llevan a reapertura parcial

La Línea 2 del Metro CDMX restableció su recorrido completo entre Tasqueña y Cuatro Caminos a partir de las 17:30 horas del jueves 4 de junio, luego de que cientos de pasajeros denunciaron caos y largas filas en Calzada de Tlalpan ante la ausencia de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que no alcanzaban a cubrir la demanda.

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La decisión del Sistema de Transporte Colectivo (STC) llegó después de que las protestas de la CNTE bloquearon accesos en el centro de la capital y agravaron el tránsito vial en Tlalpan, una zona ya saturada por las obras de remodelación en curso.

Por qué se interrumpió el servicio normal de la Línea 2

Las obras de modernización obligaron al STC a dividir la línea azul en dos segmentos provisionales: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. El tramo entre San Antonio Abad y Chabacano quedó fuera de operación para permitir los trabajos, y los autobuses de la RTP debían cubrir ese puente entre Xola y Pino Suárez.

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Rubalcava afirma que las obras del Metro CDMX ya comienzan a tomar forma. (Foto: X/@AdrianRubalcava)

El esquema colapsó desde el inicio de junio. La alta demanda superó la capacidad del transporte de superficie, y las manifestaciones de la CNTE terminaron por detonar el caos que forzó la intervención de Adrián Rubalcava, director del STC, quien anunció la reanudación del servicio completo.

Qué estaciones permanecen cerradas y hasta cuándo

El restablecimiento del recorrido completo no implica que toda la línea opere con normalidad. Los trenes pasan por San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto sin detenerse: los andenes permanecen cerrados y no se permite el ascenso ni el descenso de usuarios.

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Las estaciones Nativitas, Portales y Zócalo-Tenochtitlan también continúan sin servicio hasta nuevo aviso, de acuerdo con el comunicado oficial del organismo.

El esquema provisional regresa a las 22:00 horas

La reapertura completa tuvo fecha de vencimiento el mismo día. A las 22:00 horas del jueves, el STC reactivó los circuitos parciales Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos, junto con el servicio de apoyo de la RTP entre ambos puntos, para retomar los trabajos pendientes durante la madrugada.

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Para el viernes 5 de junio, el servicio estaba programado para arrancar de forma normal a las 05:00 horas, con trenes en el trayecto completo de Tasqueña a Cuatro Caminos. La meta del STC es concluir las obras de remodelación antes del 7 de junio.