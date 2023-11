Michel Houellebecq habló de la ofensiva de Israel contra Hamas: “Siempre ha ganado y volverá a ganar”

Michel Houellebecq expresó su confianza en la ofensiva de Israel contra Hamas: “Siempre ha ganado y volverá a ganar esta vez” (Gettyimages)

El célebre escritor francés Michel Houellebecq fue una de las últimas voces de relevancia en el plano internacional en referirse a la guerra que Israel libra contra Hamas desde el 7 de octubre y manifestó su plena confianza en que las Fuerzas de Defensa (FDI) vencerán.

Te puede interesar: Nuevos actos antisemitas en Francia: profanaron tumbas judías en un cementerio militar de la Primera Guerra Mundial

En diálogo con la radio pública israelí, el autor de “Sumisión” evaluó el avance de las tropas en Gaza y los intentos de otras milicias terroristas de la región por abrir otro frente de batalla e impedir más victorias del Ejército pero descartó que su papel pueda poner en duda la estrategia en curso.

“Las FDI siempre han ganado y volverán a ganar esta vez”, dijo con certeza, remontándose a guerras pasadas.

Te puede interesar: Israel prometió perseguir a los terroristas de Hamas por todo el mundo: “Iremos a donde sea necesario para erradicarlos”

“La gente que cree que puede eliminar a Israel debe saber que se equivoca y no lo conseguirá, tienen que persuadirse de que no pueden eliminar a Israel. Parece que varios países árabes lo han comprendido (pero) todos tienen que entenderlo: Israel está acá y así permanecerá”, declaró a continuación.

Houellebecq dijo que todos los países deben entender que no se puede eliminar a Israel (Europa Press)

Su postura, sin embargo, pareció distar de la adoptada por una parte de la sociedad francesa, que no tardó en condenar -lo que consideran- un “genocidio” por parte de las FDI en Gaza, exigieron un alto el fuego y salieron a las calles con banderas de Palestina.

Te puede interesar: Israel halló un túnel subterráneo en el hospital Al Shifa junto con vehículos y un gran arsenal de armas de Hamas

Sobre estos episodios -que se dieron, también, en otras importantes ciudades del mundo- Houellebecq reconoció dos escenarios, por lo menos en su país.

Por un lado, señaló que, según “la derecha populista y tradicional, que en general tiene razón, (Jean-Luc) Mélenchon está intentando que los musulmanes de los suburbios lo voten y está atacando a Israel para conseguir (esos) votos”.

No obstante, el autor mencionó que no cree estar del todo convencido de que realmente se trate de una estrategia del líder de La Francia Insumisa sino que cree que la mayoría de los asistentes a estas convocatorias anti israelíes son “izquierdistas de buenos barrios” y no musulmanes.

Sobre las protestas pro palestina en Francia, el autor dijo que la mayoría de los concurrentes son “izquierdistas de buenos barrios” y no musulmanes (REUTERS)

Es por ello que cargó contra este sector de la sociedad, al que acusó de haber perdido los principios que lo caracterizaron a lo largo de la historia y que lo habrían llevado a nunca apoyar al terrorismo de Hamas.

“Se remonta a los años 70. Los izquierdistas ya eran un poco estúpidos pero, en general, eran bastante simpáticos. Ahora se han vuelto desagradables, del mismo modo que los ecologistas se han vuelto bizarros… hacen cosas extrañas”, sentenció y agregó: “Greta Thunberg es una loca”.

A la par, sobre las muestras de antisemitismo que afloraron en las últimas semanas en todo el mundo -tanto por parte de miembros de la sociedad civil como de celebridades como Roger Waters-, las describió como “una especie de cosa monstruosa que no se puede comprender” y lamentó que algunas de ellas ocurrieran en Francia.

“Ya no entiendo ciertas zonas de mi país y, lo peor, es que se trata sobre todo de jóvenes. Se ve que las universidades están en manos de izquierdistas, en gran parte antisemitas. Es angustioso, es reciente, no lo había imaginado. Estoy perplejo y lo siento mucho”, dijo aunque reconoció que “el antisemitismo está bastante localizado en Francia”.

Houellebecq describió como angustiosos e inimaginables los actos de antisemitismo (Shutterstock)

Desde que se dieron los ataques del 7 de octubre, París registró cientos de actos de este estilo, en su mayoría pintadas, aunque también hubo insultos y hasta arrestos de personas con armas blancas en las inmediaciones de sinagogas o escuelas judías.

Otro de los ejes de la entrevista en el programa literario “Ma CheKaroukh” abordó el liderazgo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en estos tiempos de guerra, que muchos dentro y fuera del país consideran malo y por lo que hasta le han exigido la renuncia.

Al respecto, el francés manifestó no estar “del todo de acuerdo” con el funcionario y puntualizó, por ejemplo, que “no es buena idea seguir construyendo asentamientos en Cisjordania porque no puede haber paz sin una frontera estable”.

No obstante, comprendiendo la complejidad de la situación que atraviesa el país y el delicado escenario en el que podría quedar de producirse la salida anticipada del primer ministro, Houellebecq aseguró que “no es el momento de criticarlo, está haciendo lo que tiene que hacer”.