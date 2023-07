Volodimir Zelensky dijo que la respuesta de Putin a la revuelta del Grupo Wagner fue débil: “Su poder se está desmoronando”

Volodimir Zelensky (Reuters)

Volodimir Zelensky criticó la respuesta de Vladimir Putin frente a la rebelión del Grupo Wagner de mercenarios, un episodio que lo mostró vulnerable y alejado de su imagen de todopoderoso en su país en medio de la contraofensiva ucraniana.

“Vemos la reacción de Putin. Es débil”, dijo el presidente de Ucrania en una entrevista con CNN grabada el domingo, consultado sobre los cambios que ha visto en el jefe del Kremlin. Según consideró, Putin está peridendo el control de su propio pueblo.

“Entendemos que casi todo su ejército está en Ucrania. Por eso fue tan fácil para el Grupo Wagner marchar dentro de Rusia. ¿Quién podía detenerlos?”, destacó.

Yevgeny Prigozhin, jefe del contratista militar ruso Grupo Wagner (AP)

“Entendemos que no controla la política regional ni a todos en las regiones. Todo ese poder vertical que solía tener se está desmoronando”, aseveró en el adelanto de CNN de la entrevista realizada en Odesa, que será emitida el miércoles.

La rebelión de combatientes del grupo Wagner el 23 de junio sacudió al poder en Rusia. Durante varias horas, los efectivos de Wagner ocuparon un cuartel del ejército ruso en la ciudad de Rostov y avanzaron cientos de kilómetros en dirección a la capital Moscú. El motín terminó después de 24 horas con un acuerdo para que Prigozhin abandonara el país y se fuera a Bielorrusia.

Consultado sobre qué tanto poder tiene Putin ahora, Zelensky examinó: “No creo que controle todos los procesos. Da órdenes a los comandantes, que tienen miedo de perder sus trabajos. Pero no entiende y no controla a los mandos medios y bajos”.

Vladimir Putin (Sputnik/Reuters)

Este lunes, en sus redes sociales, Zelensky reconoció que la última semana “ha sido difícil” en el frente de combate, pero confirmó avances que, según su Gobierno, se traducen en la recuperación de más de 37 kilómetros cuadrados en zonas del este y del sur del país, incluidas algunas áreas cercanas a la ciudad de Bakhmut, situada en la región de Donetsk y epicentro de los combates con las tropas rusas durante estos últimos meses.

“Estamos haciendo progresos”, dijo, y abogó por seguir avanzando “paso a paso”.

“Gracias a todos los que están defendiendo Ucrania, a todos los que están llevando esta guerra hasta la victoria de Ucrania”, añadió el mandatario.

La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, ha estimado en unos 9 los kilómetros cuadrados recuperados cerca de Bakhmut, a los que habría que sumir 28,4 correspondientes a diversas zonas del sur de Ucrania. Esta responsable ha confirmado en su cuenta de Telegram ataques de las fuerzas rusas, con “fuertes combates” en algunos puntos.

Kiev aspira a reconquistar parte del terreno perdido con una contraofensiva que, según Maliar, ya ha permitido avanzar más de 158 kilómetros cuadrados en la parte meridional desde principios de junio. Aun así, se estima que Rusia aún tiene bajo su dominio más de 45.000 kilómetros cuadrados, sin contar la península de Crimea y las zonas de Donetsk que ya controla desde 2014.

Zelenski ha pedido a sus socios occidentales más armas para encarar esta contraofensiva con éxito. El sábado, recibió la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, coincidiendo con el arranque de la presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea.

(Con información de AFP y Europa Press)

Seguir leyendo: