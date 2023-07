Por qué hay cada vez más espías de Vladimir Putin en México

Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad ruso (Sputnik/Reuters)

México fue, especialmente en la Guerra Fría, uno de los epicentros del espionaje mundial, con su cercanía a Estados Unidos, a Cuba, y el especial interés de los agentes soviéticos. Ahora, con la guerra en Ucrania, los espías rusos vuelven a fijar su atención en el país como un lugar valioso para la inteligencia de Vladimir Putin.

Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad ruso, es quien encabeza “una oscura red de espionaje que intenta socavar los intereses de Estados Unidos”. Así lo asegura Mary O’Grady, editorialista del Wall Street Journal, en una columna en la que señala que estos esfuerzos se refuerzan para asentar la imagen del presidente ruso en momentos en que su autoridad se vio tambaleada por la revuelta del Grupo Wagner.

“La estrategia Putin-Patrushev en las Américas es más que un esfuerzo por contrarrestar el apoyo estadounidense a la democracia en Europa. La desestabilización de la democracia occidental en la región es fundamental para el sueño común de ambos de restaurar el poder mundial de la Madre Rusia”, indica la periodista, que es miembro del consejo editorial del periódico desde 1999.

Patrushev es, como Putin, un ex agente de inteligencia. Entre 1999 y 2008, fue director de la FSB, la ex KGB, y se le atribuye el haber llevado a Putin al poder. No solo eso, es voceado como un posible sucesor del presidente en caso de un retiro. Antes de ese impensado escenario, es actualmente el hombre fuerte en inteligencia internacional. “Es el principal espía de Putin, que recorre el mundo para ayudar a sofocar revoluciones de colores, organizar elecciones y desafiar el sistema multilateral unipolar que se ha arraigado desde el colapso de la Unión Soviética”, indica O’Grady.

La columna repasa las actividades de Patrushev a nivel regional, como su visita en febrero a Venezuela (reunido con Nicolás Maduro), en marzo a Cuba (donde conversó con Miguel Díaz Canel y Raúl Castro) y los lazos con la dictadura del nicaragüense Daniel Ortega. Pero también hizo foco en Colombia, donde dos espías rusos fueron expulsados en 2020 y Moscú fue acusada de lanzar una campaña de desinformación en la contienda presidencial de 2022, a favor del ahora mandatario Gustavo Petro.

Nikolái Patrushev, recibido en Caracas por Nicolás Maduro

En Cuba, con Díaz Canel y Raúl Castro

Moscú tiene una “obsesión por alimentar silenciosamente la ideología antidemocrática en otras partes de las Américas, con poca resistencia por parte de Estados Unidos”, indica la columnista.

Pero entre sus múltiples focos de atención, señala a México como “un objetivo especialmente valioso” y sostiene que el espionaje allí puede ser el más peligroso.

En ese marco, recordó que el general Glen VanHerck, comandante del Mando Norte de Estados Unidos y del Mando de Defensa Aeroespacial, declaró en 2022 ante un comité del Senado que “la mayor parte” del personal de inteligencia ruso “en el mundo está en México ahora mismo” y “vigilan muy de cerca sus oportunidades de influir en las oportunidades y el acceso de Estados Unidos”.

Patrushev en marzo incitó un antiguo foco de conflicto, cuando dijo que México recuperaría “tarde o temprano” las tierras que perdió a manos de Estados Unidos en 1848. En esa línea, dijo que Estados Unidos se enriqueció apoderándose de territorios y explotando pueblos, un intento por refrescar la vieja herida. O’Grady puso en duda que Patrushev pueda tener éxito en ese sentido, pero aseguró que el espía ruso “se irá a la tumba intentando conseguirlo”.

Seguir leyendo: