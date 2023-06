Rescatistas ucranianos desafían a los francotiradores rusos para salvar a los atrapados en las zonas inundadas de Kherson

Voluntarios y trabajadores municipales colocan bolsas con cuerpos recuperados de casas inundadas en un vehículo después de que las aguas de la inundación retrocedieran tras el colapso de la represa Nova Kakhovka en el curso del conflicto entre Rusia y Ucrania, en la ciudad de Hola Prystan en la región de Kherson, Ucrania controlada por Rusia. , 16 de junio de 2023. REUTERS/Alexander Ermochenko

Por fin, llegó ayuda para Vitalii Shpalin. Desde la distancia, vio el pequeño bote de rescate ucraniano que atravesaba las aguas de la inundación que había sumergido todo el vecindario del hombre de 60 años después de que una represa colapsara catastróficamente en el sur del país.

Él y otros abordaron con suspiros de alivio, interrumpidos repentinamente por el crepitar de las balas.

Shpalin se agachó y una bala le arañó la espalda. Sintió que uno le perforaba el brazo, luego la pierna. El rescatista del barco pidió refuerzos a gritos por la radio. “Nuestro bote tiene una fuga”, lo escuchó decir Shpalin. Un anciano murió ante sus ojos, sus labios se volvieron azules.

Su barco, que llevaba a civiles a un lugar seguro en la ciudad de Kherson al otro lado del río, había sido baleado por soldados rusos apostados en una casa cercana, según funcionarios ucranianos y testigos en el barco.

“Ellos (los rusos) dejaron pasar los botes, los que venían a rescatar a la gente”, dijo Shpalin. “Pero cuando los botes estaban llenos de gente, comenzaron a disparar”.

Las inundaciones masivas provocadas por la destrucción de la represa Kakhovka el 6 de junio han devastado las ciudades a lo largo del bajo río Dnieper en la región de Kherson, una línea de frente en la guerra. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de causar la brecha.

En los primeros días caóticos de las inundaciones, los rescatistas ucranianos en botes privados proporcionaron un salvavidas a los civiles desesperados atrapados en las áreas inundadas de la orilla oriental ocupada por Rusia, es decir, si las misiones de rescate podían desafiar a los drones y los francotiradores rusos.

Los botes han transportado a voluntarios y militares vestidos de civil, atravesando las áreas controladas por Ucrania en la orilla occidental para evacuar a las personas atrapadas en los techos, en los áticos y en otros lugares.

Ahora, esa ventana se está cerrando. A medida que las aguas de la inundación retroceden, los rescatistas se ven cada vez más aislados por el barro putrefacto. Y están regresando más soldados rusos, reafirmando el control.

Los relatos de la asistencia rusa varían entre los sobrevivientes, pero muchos evacuados y residentes acusan a las autoridades rusas de hacer poco o nada para ayudar a los residentes desplazados. Algunos civiles dijeron que a veces obligaban a los evacuados a presentar pasaportes rusos si querían marcharse.

El Ministerio de Defensa de Rusia no respondió de inmediato a las solicitudes de The Associated Press para comentar sobre las acciones de las autoridades en la zona inundable ocupada por Rusia, o sobre el ataque al bote de rescate.

AP habló con 10 familias rescatadas de la orilla este, así como con rescatistas, funcionarios y víctimas heridas en las misiones de rescate.

“La Federación Rusa no proporcionó nada. Sin ayuda, sin evacuación. Abandonaron a la gente sola para hacer frente al desastre”, dijo Yulia Valhe, evacuada de la ciudad de Oleshky, ocupada por los rusos. “Tengo mis amigos que se quedaron allí, gente que conozco que necesita ayuda. Por el momento no puedo hacer nada más que decirles: ‘Espera’”.

Al menos 150 personas han sido rescatadas por Ucrania de las áreas controladas por Rusia en las peligrosas operaciones de evacuación, dijo el portavoz del gobierno, Oleksandr Tolokonnikov. Es una pequeña fracción en comparación con las casi 2.750 personas rescatadas de las regiones inundadas controladas por Ucrania.

Una organización local Helping to Leave, que ayuda a escapar a los ucranianos que viven bajo la ocupación rusa, dijo que recibió solicitudes de 3.000 personas en la zona ocupada, dijo Dina Urich, quien dirige el departamento de evacuación de la organización.

“Seguramente haremos todo lo que podamos, pero tampoco podemos exponer a nuestra gente al peligro”, dijo Tolokonnikov.

“Los rusos siguen amenazándonos y cumpliendo sus amenazas disparando a la gente por la espalda”, dijo.

Olha, otra residente de Oleshky, dijo que había oído hablar de las misiones de rescate pero que no sabía cómo incluirse en una lista. “Si pudiéramos, habríamos hecho lo mismo, pero no sabía cómo”, dijo, negándose a dar su apellido por razones de seguridad.

Los rescatistas a menudo han utilizado la información proporcionada por los familiares de los varados. Los pilotos de aviones no tripulados militares han buscado personas y trazado rutas a través de las rápidas aguas cargadas de escombros, mientras navegan alrededor de las posiciones de las tropas rusas.

También han entregado agua, comida y cigarros a personas con una nota “de Papá Noel”.

Valerii Lobitskyi, un rescatista voluntario, dijo que los bombardeos a menudo descarrilaban las misiones. Le dispararon de inmediato y en otra ocasión tuvo que abortar una misión para rescatar a una anciana después de una llamada cercana con un bote a motor ruso.

Todos los civiles evacuados de la orilla este contaban con una angustiosa historia de supervivencia, de carreras para reubicarse en terrenos más altos. Describieron la lucha inicial en la mañana del 6 de junio. En cuestión de horas, el agua brotó, llegó a sus tobillos y luego sumergió pisos enteros.

En Oleshky, muchos residentes se mudaron de las afueras de la ciudad al centro, que se encuentra en una llanura elevada.

Valhe, quien fue rescatada con su familia el 12 de junio, dijo que los vecinos y amigos trataron de salvar a las personas ante la ausencia de un esfuerzo de rescate oficial.

“Vi soldados, vi trabajadores del FSB (Servicio Federal de Seguridad de Rusia), pero ningún servicio de rescate”, dijo.

Un anciano trató de huir del diluvio trepando a un árbol. Pero los vientos eran demasiado fuertes. Valhe escuchó sus gritos de ayuda, pero sabía que si intentaba acercarse a él moriría en la corriente.

Él le dijo: “Querida, quédate quieta, no me sigas”.

Ella lo vio ahogarse.

Shpalin dijo que les mintió a los soldados rusos cuando intentaron evacuarlo a otra zona. Había escuchado de otros que aceptaron la oferta rusa que los llevaron solo a un pueblo cercano y les dijeron que no podían ir más lejos a menos que accedieran a obtener pasaportes rusos.

Shpalin les dijo a los soldados que no se iría porque había perdido sus documentos en la inundación. En realidad, estaban sobre su persona.

“No les creí”, dijo.

Cuando los rescatistas ucranianos lo encontraron, estaba refugiado con otros civiles en una colina arenosa cerca de una cantera en el pueblo de Kardashynka.

El ataque que hirió a Shpalin en el bote de evacuación el 11 de junio mató a tres civiles e hirió a 10. Al menos dos policías también resultaron heridos. Las autoridades de Kherson y el jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelenskyy dijeron que los soldados rusos dispararon.

Las imágenes de drones obtenidas por AP muestran disparos desde una casa de verano cercana cuando el bote de evacuación pasa por un estuario. La autenticidad del video fue confirmada por Tolokonnikov.

Serhii, de 59 años, otro evacuado en el barco, dijo que vio soldados rusos en el balcón de la casa. Gritaron algo: “Sigue adelante” o “No te muevas”, y luego dispararon, dijo. Serhii, que solo dio su primer nombre porque su familia aún vive en territorio ocupado, arrojó su cuerpo sobre el de su esposa para protegerla.

Unos días después, en Kherson, el estruendo de la artillería resonó de fondo cuando Vitalii Holodniak, de 46 años, uno de los muertos en el ataque del barco, fue enterrado.

Su hermana Svitlana Nosik, de 56 años, mostró su certificado de defunción. “Lugar de la muerte: río Dneiper, barco de evacuación”, decía.

“No es así como esperaba saludar a mi hermano en Kherson”, dijo.

Otra evacuada, Kateryna Krupych, dijo que miró por la ventana el 7 de junio y encontró agua sucia que rodeaba su casa en la isla de Chaika, en la zona gris entre las líneas del frente. Las casas flotaban. Empacó los suministros de su familia y se fueron en un bote, pero se separaron en el camino. Finalmente, todos fueron rescatados por ucranianos.

Krupych dijo que los ocho meses anteriores bajo la ocupación rusa habían sido duros. Su familia sobrevivió gracias a la amabilidad de los vecinos que huyeron a la ciudad de Kherson. Le dijeron dónde encontrar las llaves de repuesto de sus casas y los restos de alimentos.

“Fue mentalmente difícil cuando los (rusos) entraron a nuestra isla, cuando nos aterrorizaron”, dijo. Los soldados rusos pasaban con frecuencia por su casa, dijo, presionándolos para que se fueran.

Para Olha, todavía en Oleshky, los costos del colapso de la represa continúan siendo revelados. Muchas casas se están derrumbando, dijo, y lucha por encontrar agua potable y comida. Existe el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua.

Además, “(los rusos) pueden forzar la evacuación de personas; tenemos miedo de esto, no queremos ir a sus territorios”, dijo. “No queremos ser olvidados”.

