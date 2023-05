Tensión en Pakistán: Imran Khan propuso un comité para dialogar con el Gobierno tras su detención por presunta corrupción

Imran Khan, ex primer ministro de Pakistán (REUTERS/Mohsin Raza)

Imran Khan apostó este miércoles por la formación de un comité de diálogo con “cualquiera que esté en el poder”, en referencia al Gobierno de Shehbaz Sharif, y aseguró que la represión contra su partido, el opositor Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI), solo incrementará su popularidad.

“Voy a poner en marcha este comité y diré dos cosas: tienen que convencernos de que el país puede funcionar mejor sin mí o si el país puede mejorar con la celebración de elecciones en octubre”, afirmó el ex primer ministro pakistaní en rueda de prensa.

Khan también apeló a los jueces del Tribunal Supremo, instándoles a mantenerse “unidos”. “Es su decisión salvar este país porque Pakistán se está convirtiendo en una República bananera”, indicó.

En este sentido, sostuvo que la economía se está hundiendo y que no hay “hoja de ruta” posible para el país. “Pakistán se está ahogando”, reiteró Khan, agregando que “el tiempo de que llegue la democracia” es inevitable.

Su discurso se produce después de que el líder de Pakistan Tehrik-e-Insaf, Fawad Chaudhry, haya anunciado que abandona la formación opositora. “Renuncié a mi cargo en el partido y me separé de Imran Khan”, comunicó en su perfil oficial de Twitter, sin especificar los motivos de su salida.

El ministro de Defensa de Pakistán, Jauaja Asif, indicó este mismo miércoles que el Gobierno está sopesando la posibilidad de prohibir el PTI tras los incidentes violentos registrados el 9 de mayo después de la detención de Khan en el marco de un presunto caso de corrupción.

El partido de Khan presentó una apelación ante el Tribunal Supremo contra el despliegue del Ejército en varias ciudades tras las protestas a raíz de su detención. El Supremo tildó de ilegal el arresto del ex primer ministro, por lo que ordenó su liberación.

Por su parte, varios miembros de la oposición paquistaní, incluidos colaboradores cercanos de Khan, le han abandonado a éste y a su partido en medio de la crisis política y la amenaza de juicios marciales contra los opositores.

Imran Khan fue liberado tras ser detenido en el marco de una causa de corrupción (REUTERS/Akhtar Soomro)

La ola de bajas en las filas del Pakistan Tehreek-e-Insaf, comenzó en las últimas dos semanas, después de las protestas convocadas por la oposición tras el arresto del ex primer ministro, y las numerosos detenciones de las autoridades para contener la violencia.

El portavoz del PTI, Fawad Chaudhry, anunció este miércoles su salida del partido en un escueto comunicado en el que evitó mencionar los motivos que le llevaron a abandonarlo: “He decidido tomarme un descanso de la política, por lo tanto, he renunciado a mi cargo en el partido y me he separado de Imran Khan”.

La salida de Chaudhry sucede a la de la ex ministra de Derechos Humanos, Shireen Mazari, cercana colaboradora de Khan, que alegó motivos familiares para darse de baja.

Antes de su salida, Mazari fue arrestada cinco veces en las últimas dos semanas, bajo una ordenanza para mantener el orden público relacionada con las protestas por la liberación de Khan.

Khan fue cesado en octubre de 2022 a través de una moción de censura en el Parlamento, aprobada después de que el Tribunal Supremo revocara la decisión del entonces primer ministro de disolver el Parlamento y anunciar elecciones anticipadas tras la negativa de la Presidencia del órgano legislativo a celebrar la votación en primera instancia. En noviembre, resultó herido de bala tras ser tiroteado durante una protesta contra el nuevo Gobierno.

(Con información de Europa Press y EFE)

Seguir leyendo: