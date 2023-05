Pakistán: Imran Khan logró la inmunidad al arresto en varias causas pero sigue la tensión con el Gobierno

El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan, centro, sale de una corte tras comparecer en Lahore, Pakistán, el viernes 19 de mayo de 2023 (AP Foto/K.M. Chaudary)

En medio de la violencia por las protestas y las amenazas del Ejército, el ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, prosiguió su batalla legal ante un tribunal de la capital, Islamabad, que le otorgó protección contra el arresto hasta principios del próximo mes en varios casos.

El desarrollo se produce cuando las autoridades han estado reprimiendo a los partidarios de Khan, ahora el principal líder de la oposición de Pakistán. Miles organizaron protestas violentas y atacaron propiedades públicas e instalaciones militares tras el arresto de Khan a principios de este mes.

La violencia disminuyó solo después de que Khan fuera liberado por orden de la Corte Suprema del país. Diez personas murieron en enfrentamientos con la policía.

Khan, que fue derrocado en una moción de censura en el Parlamento en abril del año pasado, ha hecho campaña contra el gobierno de su sucesor, el primer ministro Shahbaz Sharif, afirmando que su derrocamiento fue ilegal y exigiendo elecciones anticipadas.

Pero Khan afirma que fue expulsado por un complot estadounidense, acusación que Washington y el gobierno de Sharif niegan. Desde su salida, ha intensificado su campaña para derrocar al gobierno de Sharif a través de la “presión del pueblo”.

Desde entonces, la ex estrella del críquet de 70 años convertida en político islamista se ha visto envuelto en más de 100 casos legales en su contra. Se enfrenta a acusaciones de corrupción supuestamente cometidas mientras estaba en el cargo y ha sido acusado de terrorismo en ocho casos por las violentas protestas de sus partidarios y su partido.

Después de que el tribunal de Islamabad el martes concediera a Khan protección contra el arresto por cargos de terrorismo hasta el 8 de junio, él y su esposa viajaron a la cercana ciudad de Rawalpindi, donde Khan compareció ante la Oficina Nacional de Responsabilidad para responder preguntas en un caso de corrupción separado.

Seguidores de Imran Khan que participaron de las violentas protestas (REUTERS/Fayaz Aziz/File Photo)

Después de un interrogatorio de cuatro horas, la pareja regresó a su hogar en Lahore.

La pareja está acusada de aceptar la donación de una propiedad para construir una universidad privada a cambio de brindar beneficios a un magnate inmobiliario. Khan lo niega y dice que él y su esposa, Bushra Bibi, no estuvieron involucrados en ningún delito.

Mientras tanto, en un golpe a Khan, un colaborador cercano que se desempeñó como ministro de derechos en su gobierno de 2018-2022, anunció el martes que dejaría el partido y la política de Pakistán Tehreek-e-Insaf por completo.

Shireen Mazari ha criticado abiertamente al ejército de Pakistán y al gobierno de Sharif. Fue arrestada el jueves pasado por cargos de incitar a la gente a la violencia, luego fue liberada el lunes, solo para ser arrestada nuevamente más tarde en la noche. Fue liberada nuevamente algún tiempo después y habló en una conferencia de prensa el martes por la tarde.

“He decidido dejar la política activa y no seré parte del PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf) ni de ningún partido político a partir de hoy”, dijo Mazari, y agregó que renunciaba por motivos de salud. Ella no dio más detalles.

Mazari, quien también denunció la violencia reciente por parte de los partidarios de Khan, se encuentra entre varios líderes del partido de Khan que lo dejaron debido a las protestas mortales.

También el martes, Fayyazul Hassan Chohan, otro líder clave en el partido de Khan, dijo en una conferencia de prensa en Islamabad que dejará el partido por la “política de confrontación con el estado y el ejército” de Khan.

En Pakistán, el ejército ha gobernado durante la mitad de sus 75 años de historia.

(Con información de AP)

