La ex primera ministra británica Liz Truss advirtió sobre las amenazas de China durante su visita a Taiwán

La exprimera ministra británica Liz Truss pronuncia un discurso en el segundo día de su visita de cinco días a Taipei, Taiwán, el miércoles 17 de mayo de 2023. (Foto AP/Chiang Ying-ying)

La ex primera ministra británica Liz Truss advirtió sobre las amenazas económicas y políticas que representa China para Occidente durante una visita el miércoles al rival democrático de Beijing, Taiwán.

Truss es el primer ex primer ministro británico desde Margaret Thatcher en la década de 1990 en visitar la república insular autónoma que China reclama como su propio territorio, para ser conquistado por la fuerza si es necesario.

Truss, que todavía es miembro de la Cámara de los Comunes, sigue una lista cada vez mayor de representantes electos y ex funcionarios de los EE. UU., las naciones de la UE y otros lugares que han visitado Taiwán para mostrar su desafío a las amenazas e intentos de China de aislar la isla.

“Hay quienes dicen que no quieren otra Guerra Fría. Pero esta no es una elección que estemos en condiciones de tomar. Porque China ya se ha embarcado en un impulso de autosuficiencia, ya sea que queramos desvincularnos de su economía o no”, dijo Truss en un discurso a la Fundación Prospect en un hotel en la capital taiwanesa, Taipei.

“China está aumentando su armada a un ritmo alarmante y está llevando a cabo la mayor acumulación militar en la historia en tiempos de paz”, dijo.

Truss, que todavía es miembro de la Cámara de los Comunes, sigue una lista cada vez mayor de representantes electos y ex funcionarios de los EE. UU., las naciones de la UE y otros lugares que han visitado Taiwán para mostrar su desafío a las amenazas e intentos de China de aislar la isla. (AP Foto/ Chiang Ying-ying)

“Ya han formado alianzas con otras naciones que quieren ver el mundo libre en declive. Ya han tomado una decisión sobre su estrategia. La única opción que tenemos es si apaciguamos y acomodamos, o tomamos medidas para prevenir el conflicto”. dijo Truss.

En otra parte, Truss elogió a su sucesor, Rishi Sunak, por describir a China como “la mayor amenaza a largo plazo para Gran Bretaña” en comentarios el verano pasado y por instar al cierre de los centros culturales administrados por el gobierno chino conocidos como Institutos Confucio, que han sido criticados como puntos de venta de la propaganda del Partido Comunista. En cambio, dichos servicios podrían ser proporcionados por personas de Taiwán y Hong Kong que vienen al Reino Unido por su propia voluntad.

En Beijing, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Gabinete, Mao Xiaoguang, acusó al gobernante Partido Progresista Democrático de Taiwán de “gastar el dinero de los impuestos del pueblo taiwanés para sobornar a algunos políticos anti-China que han renunciado a sus cargos para representar una farsa de buscar apoyo externo para independencia en Taiwán”.

Mao también renovó las amenazas militares de China contra Taiwán, un día después de que el Ministerio de Defensa chino condenara la asistencia militar estadounidense a la isla.

“Si continúan desafiándonos y obligándonos, tendremos que tomar medidas decisivas para defender la soberanía nacional y la integridad territorial”, dijo Mao a los periodistas en una conferencia de prensa quincenal. “Nadie debe subestimar nuestra fuerte determinación, voluntad inquebrantable y gran capacidad”.

Truss junto a un grupo de políticos en su discurso. REUTERS/Ann Wang

Algunos ven el próximo año como un período crucial para las tensas relaciones entre las partes, con los votantes estadounidenses y taiwaneses yendo a las urnas. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ha cumplido el máximo de dos mandatos y el vicepresidente Lai Ching-te, un firme partidario de la independencia, se postulará para el DPP.

Mientras tanto, el principal opositor Partido Nacionalista, o Kuomintang, nominó el miércoles al político local Hou Yu-ih como su candidato en las elecciones de enero. Hou saltó a la fama como alto funcionario policial, pero tiene relativamente poca experiencia en el trato con China y los socios internacionales de Taiwán.

Taiwán también elegirá una nueva legislatura, que actualmente está controlada por el partido gobernante.

Las relaciones de China con Gran Bretaña y la mayoría de las demás democracias occidentales han sufrido un fuerte declive en los últimos años, en gran parte como resultado de disputas sobre derechos humanos, tecnología comercial y los movimientos agresivos de China hacia Taiwán y el Mar de China Meridional.

Las relaciones de Beijing con Londres han sido especialmente amargas por la represión generalizada de China contra la libertad de expresión, la democracia y otras libertades civiles en Hong Kong, una excolonia británica a la que se le prometió que mantendría sus libertades después del traspaso al gobierno chino en 1997.

FOTO DE ARCHIVO: Una pantalla gigante muestra una transmisión de imágenes de noticias de vehículos militares bajo el Comando de Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) que participan en una patrulla de preparación para el combate y ejercicios de "Espada Conjunta" alrededor de Taiwán en China, en un centro comercial en Beijing, China, 10 de abril de 2023. REUTERS/Tingshu Wang/Foto de archivo

China ha dicho que un acuerdo bilateral anterior clave sobre Hong Kong ya no se aplica y ha rechazado las expresiones de preocupación británicas como una interferencia en los asuntos políticos internos de China. China también se ha enfadado por un acuerdo conjunto australiano-estadounidense-británico conocido como AUKUS que proporcionaría a Australia submarinos de propulsión nuclear en parte para contrarrestar la creciente amenaza percibida de China.

Truss, quien cumplió siete semanas desafortunadas como primer ministro el año pasado, también dijo que no se podía confiar en que China cumpliera con sus compromisos en áreas que van desde el comercio hasta la protección del medio ambiente.

Y elogió a Taiwán como “una reprimenda perdurable al totalitarismo” cuyo destino era un “interés fundamental” para Europa.

“Un bloqueo o invasión de Taiwán socavaría la libertad y la democracia en Europa. Así como una victoria rusa en Ucrania socavaría la libertad y la democracia en el Pacífico”, dijo Truss.

“Nosotros en el Reino Unido y el mundo libre debemos hacer todo lo posible para respaldarlos”, dijo.

Truss elogió a su sucesor, Rishi Sunak, por describir a China como “la mayor amenaza a largo plazo para Gran Bretaña”. (AP Foto/ Chiang Ying-ying)

Los comentarios de Truss también contrastaron marcadamente con los comentarios publicados por el presidente francés Emmanuel Macron el mes pasado que generaron dudas sobre si las opiniones de Macron estaban en línea con otros países europeos sobre el estado de Taiwán.

“La pregunta que debemos responder, como europeos, es la siguiente: ¿Es de nuestro interés acelerar (una crisis) en Taiwán? No”, dijo Macron en la entrevista. “Lo peor sería pensar que los europeos debemos convertirnos en seguidores en este tema y seguir el ejemplo de la agenda estadounidense y una reacción exagerada de China”.

Poco después, Macron negó cualquier cambio en las opiniones de Francia hacia Taiwán y dijo: “Estamos a favor del statu quo, y esta política es constante”.

(con información de AP)

Seguir Leyendo: