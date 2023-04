Estados Unidos confirmó que los talibanes mataron en Afganistán al líder del atentado de Kabul de 2021

Numerosos afganos muestran credenciales mientras intentan contactar con las fuerzas internacionales para intentar huir del país en los exteriores del aeropuerto Hamid Karzai de Kabul (EFE/AKHTER GULFAM)

Los talibanes mataron al principal líder del grupo Estado Islámico detrás del atentado suicida de agosto de 2021 frente al aeropuerto de Kabul que dejó 13 miembros del servicio estadounidense y unos 170 afganos muertos, según el padre de un infante de marina muerto en el ataque que estaba informado el martes por oficiales militares.

Durante el fin de semana, el ejército estadounidense comenzó a informar a las familias sobre los 11 infantes de marina, el marinero y el soldado muertos en la explosión en Abbey Gate durante la caótica retirada estadounidense de Afganistán. Y esos miembros de la familia compartieron la información en un chat de mensajería grupal privado, según la madre de otro infante de marina.

El relato de las familias a The Associated Press fue confirmado por tres funcionarios estadounidenses y un alto asesor del Congreso, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que aún no se habían hecho públicos.

El líder del Estado Islámico, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue asesinado en el sur de Afganistán a principios de abril cuando los talibanes realizaban una serie de operaciones contra el grupo Estado Islámico, según uno de los funcionarios. Los talibanes en ese momento no estaban al tanto de la identidad de la persona que mataron, agregó el funcionario.

Darin Hoover, el padre del Sargento Darin Taylor Hoover, dijo que los marines le proporcionaron información limitada el martes y no identificaron al líder del Estado Islámico ni dieron las circunstancias de su muerte.

Hoover se encuentra entre un grupo de 12 familias Gold Star que se han mantenido en contacto desde el atentado, apoyándose mutuamente y compartiendo información a través del chat de mensajería. El chat fue creado por Cheryl Rex, la madre de Marine Lance Cpl. Dylan Merola, quien murió en la explosión.

Rex, quien ha criticado abiertamente el manejo de la retirada por parte de la administración Biden, dijo a AP que fue a través del grupo de chat que se les informó el lunes por la noche sobre el asesinato mientras esperaban la confirmación oficial de los oficiales militares estadounidenses.

Así trasladaban a una de las víctimas

Hoover dijo que él y la madre de su hijo, Kelly Henson, han pasado el último año y medio lamentando la muerte del sargento de personal del Cuerpo de Marines de 31 años y orando por la rendición de cuentas de la administración Biden por el manejo de la retirada.

El asesinato del miembro no identificado del grupo Estado Islámico, dijo Hoover, no los ayuda en nada.

“Pase lo que pase, no va a traer de vuelta a Taylor y lo entiendo”, dijo en una llamada telefónica. “Casi lo único que su madre y yo podemos hacer ahora es ser su defensor. Todo lo que queremos es la verdad. Y no lo estamos consiguiendo. Esa es la parte frustrante”.

Su hijo y los otros miembros del servicio caídos se encontraban entre los que vigilaban a los miles de afganos que intentaban frenéticamente el 26 de agosto de 2021 subir a uno de los vuelos llenos de gente que salían del país después de la toma del poder por los talibanes. La escena de desesperación rápidamente se convirtió en una de horror cuando un terrorista suicida atacó. El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad.

La explosión en Abbey Gate se produjo horas después de que funcionarios occidentales advirtieran sobre un gran ataque, instando a la gente a abandonar el aeropuerto. Pero ese consejo fue ignorado en gran medida por los afganos desesperados por escapar del país en los últimos días de una evacuación liderada por Estados Unidos antes de que Estados Unidos terminara oficialmente su presencia de 20 años.

La rama del Estado Islámico con sede en Afganistán, con hasta 4.000 miembros, es el enemigo más acérrimo y la principal amenaza militar de los talibanes. El grupo ha continuado realizando ataques en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder, especialmente contra los grupos minoritarios del país.

Mujeres heridas llegan a un hospital para recibir tratamiento después de dos explosiones frente al aeropuerto de Kabul el 26 de agosto de 2021 (Wakil KOHSAR / AFP)

Después de que la administración Trump llegó a un acuerdo en 2020 con los talibanes para retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y la administración Biden cumplió con ese acuerdo en 2021, hubo esperanza en Washington de que el deseo de los talibanes de reconocimiento internacional y asistencia para la población empobrecida del país podría moderar su conducta.

Pero las relaciones entre EEUU y los talibanes se han deteriorado significativamente desde que impusieron nuevas medidas draconianas que prohibían a las niñas ir a la escuela y excluían a las mujeres de trabajar para agencias internacionales de ayuda y salud.

Sin embargo, todavía existe una línea de comunicación entre las dos partes, encabezada por el enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Tom West. Los contactos de West son principalmente con funcionarios talibanes en Kabul y no con el ala más ideológica del grupo con sede en Kandahar.

La retirada de las tropas estadounidenses en agosto de 2021 provocó el rápido colapso del gobierno y el ejército afganos, que Estados Unidos había apoyado durante casi dos décadas, y el regreso al poder de los talibanes. Posteriormente, el presidente Joe Biden ordenó que una revisión amplia examinara “todos los aspectos de esto de arriba a abajo” y se publicó a principios de este mes.

La administración Biden en la versión pública de la revisión culpó en gran medida al presidente Donald Trump por la mortífera y caótica retirada de 2021, que estuvo marcada por el atentado suicida en Abbey Gate.

La noticia del asesinato llegó el mismo día en que Biden anunció formalmente que buscará un segundo mandato como presidente, ofreciendo un recordatorio de uno de los capítulos más difíciles de su presidencia. La desastrosa reducción fue, en ese momento, la mayor crisis que había enfrentado la relativamente nueva administración. Dejó preguntas agudas sobre la competencia y experiencia de Biden y su equipo, los pilares gemelos centrales de su campaña para la Casa Blanca.

