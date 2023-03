La OTAN advirtió que la amenaza nuclear de Rusia es “peligrosa e irresponsable”

Putin anunció el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia, en la frontera con Ucrania (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

La OTAN aseguró este domingo que no ve cambios en la postura nuclear de Rusia que le lleven a revisar la de la propia Alianza, después de que Moscú anunciara el sábado un acuerdo con el régimen de Bielorrusia para el despliegue de armas atómicas tácticas en territorio de ese Estado, que comparte frontera con Ucrania.

“La OTAN está vigilante y estamos siguiendo la situación de cerca. No hemos visto cambio alguno en la postura nuclear de Rusia que nos lleve a ajustar la nuestra. Estamos comprometidos con proteger y defender a todos los aliados de la OTAN”, indicó a la agencia EFE la portavoz de la Alianza, Oana Lungescu.

Añadió que la “retórica” nuclear de Rusia es “peligrosa e irresponsable” y calificó de “totalmente engañosas” las referencias del presidente ruso, Vladimir Putin, a la política de la OTAN por la que Estados Unidos tiene desplegadas algunas armas nucleares en ubicaciones de países de Europa, pero bajo custodia de Washington y cumpliendo el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Lungescu afirmó que los aliados de la OTAN respetan “plenamente” sus compromisos internacionales.

Oana Lungescu, portavoz de la OTAN (AP)

“Rusia ha violado sistemáticamente sus compromisos sobre control de armas, más recientemente suspendiendo su participación en el tratado Nuevo START”, aseveró la portavoz, que pidió a Moscú “volver al cumplimiento y actuar de buena fe”.

Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advirtió este domingo que la UE estaba “preparada” para adoptar nuevas sanciones contra Bielorrusia si permite el despliegue en su territorio de armamento nuclear ruso.

“La acogida por parte de Bielorrusia de armas nucleares rusas implicaría una escalada irresponsable y una amenaza para la seguridad europea. Bielorrusia aún puede detenerla, es su decisión. La UE está preparada para responder con más sanciones”, dijo Borrell en Twitter.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este sábado un acuerdo con el régimen de Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio de ese país.

“Aquí no hay nada extraordinario. En primer lugar, Estados Unidos lo lleva haciendo décadas. Emplazó hace mucho tiempo en territorio de sus países aliados, los países de la OTAN, en Europa, su armamento nuclear táctico. Si no me falla la memoria, en seis países: Alemania, Turquía, Holanda, Bélgica, Italia y Grecia”, aseguró el jefe del Kremlin en declaraciones a la televisión pública.

Putin subrayó que dicho acuerdo no viola las obligaciones de Rusia sobre no proliferación nuclear y adelantó que el 3 de abril comenzará la instrucción de los militares bielorrusos y el 1 de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar dicho armamento en el vecino país.

El régimen de Lukashenko es el principal aliado de Rusia en su invasión a Ucrania (Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

“No los cedemos. Estados Unidos tampoco se los cede a sus aliados”, añadió, y precisó que Moscú ya modernizó los aviones de la Fuerza Aérea bielorrusa para portar dichas armas.

En febrero, Putin anunció la suspensión del cumplimiento por parte de su país del START III o Nuevo START, el último tratado de desarme nuclear que aún estaba vigente entre Rusia y EEUU.

Ucrania llamó este domingo a reunir de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU, tras el anuncio de Moscú. “Ucrania espera de parte del Reino Unido, China, Estados Unidos y Francia acciones efectivas para contrarrestar el chantaje nuclear del Kremlin”, que es el quinto miembro permanente del Consejo de Seguridad, indicó la cancillería ucraniana en un comunicado. “Pedimos que a ese fin se convoque de inmediato una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU”, añadió el ministerio.

Con información de EFE y AFP

Seguir leyendo: