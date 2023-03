Israel denunció que el régimen de Irán es el verdadero motivo del riesgo a la estabilidad en Medio Oriente

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la ministra de Inteligencia Social, Gila Gamliel (izquierda), y Tzachi Braverman (derecha). Abir Sultan/Pool vía REUTERS

La ministra de Inteligencia de Israel, Gila Gamliel, ha destacado este sábado que el régimen de Irán “es el verdadero motivo por el que la estabilidad regional está en riesgo” y ha sostenido que “Israel ya no es percibido como un enemigo por la mayoría de sus vecinos”, en referencia a la firma en 2020 de los conocidos como ‘Acuerdos de Abraham’, a los que se unieron Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Sudán y Marruecos.

Gamliel, que ha intervenido en la jornada de clausura del X Foro Global de Bakú, organizado por el Centro Internacional Nizami Ganjavi, ha señalado que “los países moderados de la región hacen frente a un enemigo y amenaza común que deben superar juntos”, antes de incidir en que el régimen de Irán “no es sólo una amenaza para Israel, sino para todo Oriente Próximo y más allá”.

Así, ha afirmado que el régimen iraní “es el verdadero elefante en la habitación” y ha defendido que los ‘Acuerdos de Abraham’ “están fundamentados en los intereses comunes de las naciones que integran la región”. La ministra ha destacado además que suponen una muestra de “la fuerza de Israel en un amplio abanico de campos, desde seguridad e Inteligencia a tecnología avanzada, agricultura y medicina”.

“Esta cooperación entre Israel y la región no se había visto nunca antes. Este es el futuro”, ha aseverado Gamliel, que ha añadido que Israel es visto en Oriente Próximo como “un socio importante y necesario a la hora de repeler a elementos extremistas en la región”. “Cuando las sociedades de la región empiecen a entender que Israel es un activo, empezará el cambio”, ha argumentado.

“La relación entre nosotros es importante para lograr avances más significativos e históricos con el objetivo de crear un Oriente Próximo lleno de cooperación”, ha explicado, antes de incidir en que considera que los asuntos de paz, estabilidad y desarrollo regional “están siendo edificados paso a paso gracias al valor y a una visión compartida”.

Gamliel ha redoblado sus críticas contra Irán, al que ha acusado de “mentir” a la comunidad internacional e incluso al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), en referencia a los niveles de enriquecimiento de uranio superiores al 84 por ciento recientemente hallados en la central de Fordo, revelados por el organismo internacional y achacados por Teherán a una desviación posible en el marco de sus trabajos nucleares.

Centrífugas utilizadas por Irán en el enriquecimiento de uranio

“Israel seguirá manteniendo claramente sus principios y recuerdo que estamos firmemente en contra de la firma de otro mal acuerdo nuclear con Irán”, ha dicho la ministra, que ha pedido además a las organizaciones de mujeres del mundo “abrir los ojos ante lo que está pasando en Irán, donde están envenenando a niñas en la escuela y arrestando a mujeres porque quieren libertad”.

“Pido a la comunidad internacional que se una en apoyo a la lucha justa y crucial para la libertad de la gente, especialmente de las valientes mujeres en Irán. De esto de es lo que hay que hablar en Oriente Próximo”, ha zanjado Gamliel, que no ha hecho referencia durante su discurso a la posibilidad de un proceso de paz con los palestinos, en medio del aumento de las tensiones durante los últimos meses.

Ausencia de un proceso de paz

Tras la intervención de la ministra subió al estrado el ex primer ministro israelí Ehud Olmert, quien se mostró muy crítico con el Gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu y que está integrado por varios partidos ultraortodoxos y ultraderechistas, al que ha acusado de “no tener interés” a la hora de reimpulsar un proceso de paz con las autoridades palestinas.

“No me sorprende que no se haya dicho nada al respecto por parte de una portavoz del Gobierno israelí”, ha manifestado, al tiempo que ha reseñado que el Ejecutivo de ‘Bibi’ “no tiene interés, no le importa, no quiere y no hace esfuerzo alguno para establecer una plataforma que cree un impulso para las negociaciones con los palestinos.

Olmert, que ocupó el cargo entre 2006 y 2009, ha destacado que la cuestión palestina “es parte de la estabilidad de Oriente Próximo y más allá” y ha apuntado que “nadie ignora el terrorismo, nadie niega la necesidad y la urgencia de hacer todo lo posible para golpear y detener a los terroristas y no permitirles que hagan nada que pueda dañar a personas inocentes”.

“Hay terrorismo palestino, no hay que pasarlo por alto. Es terrible y no empezó en las últimas semanas por este Gobierno en particular”, ha recalcado, antes de señalar que “dicho esto, sería injusto, indecente e inapropiado ignorar el hecho de que durante los últimos doce años no ha habido un gobierno en Israel que haya hecho algo que ayude a poner en marcha un proceso de negociaciones entre Israel y los palestinos”.

El ex primer ministro israelí Ehud Olmert. REUTERS/Yana Paskova

Olmert, que ha lamentado el “error histórico” del jefe de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, al no aceptar su plan de paz de 2006, ha dicho sentir “vergüenza” por las recientes declaraciones del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, quien defendió “arrasar” la localidad cisjordana de Huwara, atacada por colonos israelíes tras el asesinato de dos israelíes.

“Cuando escucho a ministros hablando sobre la necesidad de destruir aldeas palestinas, ¿cómo puedo pensar seriamente que este Gobierno está impaciente, preparado, deseando o dispuesto a hacer algo para cambiar el ánimo de los palestinos o para reducir el deseo de los palestinos que puedan pensar en el terrorismo de perpetrar atrocidades?”, se ha preguntado. “Estamos contra los pogromos, lo estábamos cuando eran perpetrados contra nosotros y nunca estaremos a favor de los pogromos contra nuestros vecinos y amigos”, ha añadido.

“Actitud imposible

En esta línea, ha reconocido “preocupación” por el programa nuclear iraní, si bien ha sostenido que “no tiene nada que ver con el asunto palestino”. “Por contra, cuando más distantes estemos de acercarnos a un proceso de negociaciones con los palestinos, más grande es el peligro iraní. Cuanto más cerca estemos de una solución con los palestinos, más alejado estará el peligro iraní”, ha defendido.

Durante el panel, el ex secretario general de la Liga Árabe Amr Musa ha dado las gracias a Olmert por lo que ha descrito como “una importante intervención”, antes de incidir en que “el ex primer ministro ha señalado que el Estado palestino es posible”. “Hay un núcleo de personas en Israel que quieren poner fin al conflicto”, ha dicho.

“Los asuntos no son imposibles, lo que es imposible es la actitud de un Gobierno extremista israelí”, ha manifestado, antes de sostener que “si lo que ha dicho Olmert fuera aceptado por el ‘establishment’ actual, estaríamos en el camino correcto, pero desgraciadamente no es el caso”. En este sentido, ha reiterado que “si bien hay ventanas de oportunidad para hablar, no puede hallarse en Israel un actor con el que hablar, especialmente ahora”.

Por su parte, el príncipe Turki al Faisal al Saud, presidente de la Junta de Directores del Centro Rey Faisal para Investigación y Estudios Islámicos, ha manifestado que Riad considera que “no puede haber (un acuerdo de) paz (con Israel) sin la existencia de un Estado palestino, soberano, viable, independiente y autosuficiente”, en relación a la posible adhesión de Arabia Saudí a los ‘Acuerdos de Abraham’.

“Todos los países que participan en los ‘Acuerdos de Abraham’ tienen tiene el derecho legítimo y soberano de hacerlo, pero Arabia Saudí considera que no aborda el problema palestino”, ha apuntado, antes de recordar que “el comunicado inicial publicado tras el acuerdo es que se detendría la anexión de territorios de Cisjordania a Israel, pero el Gobierno de Netanyahu ha declarado públicamente que busca hacerlo”.

(Con información de Europa Press)

Seguir leyendo: