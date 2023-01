“Susurrando en Gaza”, la serie que muestra la vida de los palestinos bajo la amenaza de Hamas

Imágenes de la serie de entrevistas animadas con habitantes de Gaza del Center for Peace Communications (Captura de pantalla/gentileza CPC)

“Susurrando en Gaza” es una serie animada de la ONG Center for Peace Communications (CPC) que presenta voces reales de palestinos que residen en la Franja de Gaza que tienen historias e ideas que quieren que el mundo escuche.

La serie se presenta en tres partes, con una edición en español publicada en exclusiva por Infobae, una en inglés y francés publicada por The Times of Israel, una en árabe en Alarabiya, una edición persa a través del periódico Kayhan y una edición portuguesa en RecordTV.

Todas las entrevistas de los palestinos se realizaron a lo largo de 2022. (Captura de pantalla/gentileza CPC)

En la serie, los entrevistados palestinos, todos actualmente residentes en Gaza, describen arrestos arbitrarios, extorsión y violencia por parte de las autoridades de Hamas. Algunos expresan añoranza por el tiempo antes de que Hamas tomara el poder en un golpe de estado contra la Autoridad Palestina en 2007, cuando eran más libres para expresarse y seguir el camino de vida que eligieron. La Autoridad Palestina tuvo autoridad parcial en Gaza desde 1994 bajo los Acuerdos de Oslo. Israel mantuvo el control general de la Franja hasta 2005, cuando desmanteló sus 21 asentamientos allí, desalojó a sus 9.000 residentes judíos israelíes y se retiró unilateralmente a las líneas anteriores a 1967.

Todas las entrevistas de los palestinos se realizaron a lo largo de 2022. El Center for Peace Communications empleó tecnología de animación y alteración de voz para proteger la identidad de los hablantes. Los participantes aceptaron ser entrevistados con el fin de transmitir sus ideas y experiencias a una audiencia internacional: “Quieren que se escuchen estas historias”, dijo el presidente del CPC, Joseph Braude, a The Times of Israel.

La serie, agregó Braude, “desafía a quienes justifican la violencia de Hamas a elegir entre apoyar a Hamas o apoyar a los palestinos a los que oprime. Al mismo tiempo, desafía a quienes se oponen a Hamas a reconocer que innumerables habitantes de Gaza quieren un futuro más brillante y pacífico, y se preguntan qué se puede hacer para empoderarlos”.

En unos valientes testimonios, los habitantes de la Franja hablan sobre los arrestos arbitrarios, las extorsiones y la violencia de las autoridades del grupo terrorista (Captura de pantalla/Gentileza CPC)

“Susurrando en Gaza” cuenta con 25 videos producidos por el CPC. La ONG, con sede en Nueva York, promueve el compromiso árabe-israelí para fomentar el desarrollo en el Medio Oriente, según el presidente de su junta Dennis Ross.

A continuación, los ocho clips de la primera entrega subtitulados en español:

“No me digas cómo resistir”

Dondequiera que “Iyad” gira en Gaza, encuentra a los líderes de Hamas mirándolo. Sus retratos y lemas cubren las paredes y callejones. “¿Es esto una ciudad o un cuartel militar?”, pregunta. Cuando sus compatriotas de Gaza se declaran “listos para el martirio”, solo escucha desesperación. “Ok, Palestina es nuestra causa, y una justa”, dice, “pero eso no significa que debas seguir matando palestinos, una y otra vez, sin ningún resultado”.

“Mi hermano ya no está”

El hermano de “Fátima” solía trabajar como vendedor ambulante, vendiendo verduras que cultivaba su madre. Pero la policía de Hamás en Gaza confiscaba sus productos, exigía sobornos para dejarlo trabajar y lo amenazaba con cárcel, palizas y cosas peores.

“Con piedras... de nuevo”

Cuando la policía de Hamas vino a cortar el suministro eléctrico a la casa de “Ahmed”, su primo, un niño con síndrome de Down, trató de detenerlos. Lo golpearon y dispararon munición real contra su casa. Después de que “Ahmed” subiera imágenes del incidente a las redes sociales, el clip se volvió viral. Pasó los siguientes tres días huyendo de las autoridades de Hamas.

“¿Dónde está la victoria?”

“En los días de la primera y la segunda Intifadas, solíamos creer en algo llamado resistencia”, dice “Othman”. “Pero hoy, la ‘resistencia’ se ha convertido en un negocio”. Cada puesto de tabaco y cafetería se ve obligado a pagar el dinero de protección de Hamas, dice, y cuando estalla la guerra, “[Hamas] se sienta en sus búnkeres mientras tenemos que soportar la peor parte. Y al final nos dicen que es una victoria”.

“Devuelvan el dabke”

“Mariam”, una bailarina profesional de dabke, cree en el poder del arte para mejorar el mundo. Pero después de que Hamas obtuvo el control de Gaza en 2007, le dijeron que dejara de bailar y estudiara el Corán. Cuando ella se negó, comenzaron a amenazar a su familia.

“Triángulo de las Bermudas”

Miles de millones en ayuda exterior se han derramado en Gaza. Pero en lo que respecta a “Isma’il”, bien podría haberse tragado el mar. “Gaza es como el Triángulo de las Bermudas”, dice. “Todo lo que entra, se desvanece”.

“Una política de censura”

“Maha” alguna vez aspiró a ser periodista en su Gaza natal, pero ya no lo intenta. Primero su página de Facebook fue eliminada. Entonces Hamás le dijo: “Si no te detienes, algo malo podría pasarle a tu familia”.

No se puede alcanzar la paz con ellos

